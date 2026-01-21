「大切な人みんなに気持ちを伝える日」Keittoが届けるスウェーデン流・北欧バレンタイン
株式会社ノースオブジェクト（本社：大阪府大東市、社長：南大助）が運営する、子育てママとファミリーに手に届く豊かな暮らしを提案する街「Keitto（ケイット）」では、2/7（土）、8（日）に
「Keittoの北欧バレンタイン」(https://northobject.com/keitto/events/event/keitto-valentineevent2026/)を開催します。
今年のKeittoのバレンタインは、スウェーデンがメインテーマ。
スウェーデンのバレンタイン「Alla hjartans dag」は、直訳すると"みんなのハートの日"。
恋人に限らず、家族や親しい友人、そして自分自身へも想いを届ける日です。
Keittoの北欧バレンタインで、大切な人へのギフトを選んだり、自分へのご褒美を見つけたり、つくったり。
北欧のやさしいバレンタイン文化にふれながら、心がほっとあたたまる時間をお楽しみください。
■開催日：2026/2/7（土）、8（日）
■開催場所：morinekiエリア内 Keitto全館（JR学研都市線「四条畷駅」より徒歩約5分）
■入場無料
■駐車場、駐輪場あり
（先着順となっております。台数に限りがございますのでご了承くださいませ。）
※来場されるお客様におかれましては、駐車場に限りがあることからできる限り公共交通機関のご利用をお願いいたします。
※満車の場合は恐れ入りますが近辺の駐車場をご利用ください。
Fazer×Keittoシナモンロール＆セムラ
フィンランドを代表するお菓子メーカー「Fazer（ファッツェル）」社のチョコレートとKeittoがコラボレーション♪
イベント期間中しか食べられない、限定スイーツをお楽しみください。
【販売日時】2/7（土）、8（日）
Keitto Ruokala：14:30～17:00 ※無くなり次第終了
Keitto Leipa：10:00～18:30 ※無くなり次第終了
【販売場所】Keitto Ruokala：北欧FIKAセット（1,000円）
Keitto Leipa：シナモンロール・ショコラ（365円）※1日80個限定
ショコラホイップ・セムラ（395円）※1日40個限定
ロスフラワープレゼント（バラ）
Keitto施設内で、税込1,500円以上*ご利用のお客様へ、ロスフラワー（バラ）をプレゼント！
スウェーデンのバレンタイン定番のバラのお花を片手に、友達・家族へのプレゼントや自分へのご褒美など、お買い物を楽しみましょう♪
＊ロスフラワーとは
かわいい花が咲いているのに、大きさや品質などの基準により規格外で市場に出すことができないロスフラワー。日本では年間10億本以上が捨てられてしまうというデータも。ロスフラワーを暮らしに取り入れることで、いつもきれいなお花を育ててくださる農家さんの応援にもつながります。
【開催日時】2/7（土）、8（日）10:00～16:00
【配布場所】Keitto Asua前
※各日先着100名様限定、無くなり次第終了
※お1人様1本まで
※屋外マルシェを除く
オリジナルのギフトを贈ろう♪ラッピング体験
イベント期間中、店舗やマルシェでギフトをお買い上げの方向けに、無料でオリジナルのラッピングができるブースを設置します！
色々な紙やリボンの中から自由に選んで、特別なプレゼントを用意しましょう♪
【開催日時】2/7（土）、8（日）10:00～16:00
【開催場所】Keitto Asua店内
【参加費】無料（Keitto施設内でご購入いただいたアイテムをお持ちください。）
スウェーデンの定番チョコレートケーキ「クラッドカーカ」づくり＆FIKA
スウェーデンで親しまれているチョコレートケーキ「クラッドカーカ」。
名前の「Kladd（クラッド）」は“べたっとした・しっとりした”という意味で、外はさっくり、中はとろりとした食感が特徴です。
スウェーデンに10年在住し、2か月前に帰国されたばかりの(株)Semlaの好村さんをお迎えし、クラッドカーカづくり(https://coubic.com/keitto_event_reservation/2715500)を教わります。
楽しくスウェーデンのバレンタイン文化やFIKA文化に触れましょう♪
【開催日時】2/8（日）13:30～15:30
【当日の内容】
・お菓子・スウェーデンの文化について説明
・ケーキづくり体験
・FIKAタイム：2種のケーキとコーヒーor紅茶付き
・質疑応答、レシピカードお渡し
【開催場所】もりねき食堂
【参加費】3,850円
・クラッドカーカづくり：4号（3～4人前）
・FIKAセット
・レシピカード付
その他イベントコンテンツ一覧
▶ギフトマルシェ
▶自分を知って、似合うを楽しむパーソナルカラー診断×骨格診断
▶ファミリーセール Keitto/NORTHERN TRUCK/LILASIC
▶当日参加OK！手づくりワークショップ