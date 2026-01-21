元テレビ東京アナウンサー亀井京子氏司会、障害福祉の事業承継“リアルな声”を届けるWOOOLY（ウーリー） 無料セミナー

WOOOLY株式会社

全国で就労継続支援B型事業所を80か所運営するWOOOLY株式会社（ウーリー）（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤孝信）は、テレビ東京アナウンサー時代に「ワールドビジネスサテライト」レポーター、「スポーツ魂」キャスターなどで活躍された亀井京子氏を司会に迎え、障害福祉事業者向けの無料オンライン事業承継セミナーを開催します。

本セミナーは、すでに「事業承継」を意識し始めているB型・A型・就労移行支援・放課後等デイサービス・児童発達支援などの代表者・管理者を主な対象とし、実際に事業承継を経験した当事者の“リアルな声”を起点に、事業を「続ける」「引き継ぐ」という選択肢を冷静に整理する機会を提供します。

セミナーお申込み :https://peatix.com/event/4750996/view

■セミナー開催の背景

近年、ウーリーには同業のB型をはじめとしてA型、就労移行支援、放課後等デイサービス、児童発達支援などの事業者から、

「事業承継を前提に、一度整理したいので相談に乗ってほしい」

「すでに検討段階に入っているが、何から始めればよいか分からないため相談に乗ってほしい」

「将来的な返還リスクを避けるために経営状況を整理したい」

「複数事業を運営する中で、事業の選択と集中を見極めたいが、何から始めればよいか分からない」

といった相談が増えています。

その背景には、

- 制度変更が相次ぎ、加算対応や各種研修への対応が年々複雑化していること- サービス管理責任者をはじめとした中核人材の離職への不安- 今後の報酬単価の下落も想定され、数年先の事業像が描きにくくなっていること

といった業界共通の課題があります。

そこでウーリーでは、これまで多数の事業所運営・承継相談に向き合ってきた経験をもとに、事業承継を「まだ先の話」ではなく、「今から整理して考えるテーマ」として捉えるためのセミナーを開催することといたしました。

■本セミナーでお伝えすること

本セミナーは、「今すぐ事業を譲渡するかどうか」を決める場ではありません。

実際に事業承継を経験した当事者のリアルな声を起点に、

- どのようなタイミングで事業承継を考え始める人が多いのか- 事前に何を整理しておくと、後悔や混乱を避けられるのか- 「事業を続ける」「引き継ぐ」をどのように比較・判断すればよいのか

を冷静に整理するための時間としてご活用いただける内容となっています。

■開催概要

▼開催日程：2026年2月25日(水) 15:30～16:45

▼開催方法：オンライン

▼参加費 ：無料（定員100名・先着順）

■プログラム

１. オープニング

司会：亀井 京子 氏（元テレビ東京アナウンサー）

「ワールドビジネスサテライト」レポーターなどで活躍された元テレビ東京アナウンサーの亀井氏が、第三者・プロの視点で全体を進行。安心して参加できる場づくりを大切にします。

２. 講演 「事業承継を考え始めたときの経営判断 ― 福祉事業を含む事業の選択と集中 ―」

村形 慶法 氏（株式会社じどう 代表取締役社長）

児童・就労支援領域の制度に精通するとともに、複数回のM&Aおよび事業売却を経験。自立援助ホーム運営においては日本シェア約8％を占めている。

３. 講演 「私が事業を譲渡した理由 ― 続けるために選んだ、ひとつの決断 ―」

佐久間 香里 氏

フリーアナウンサーから福祉業界へ転身し、福島県で障がいのある女性を支援するNPOを設立。自身で立ち上げたB型事業所を事業譲渡した経験をもとに、迷いや葛藤も含め、事業承継に至る判断のプロセスを語ります。介護福祉士。サービス管理責任者。一橋大学 国際・公共政策大学院修了。

４. パネルディスカッション

テーマ：「譲渡を決める前に、誰にも言えなかった悩み」

立場の異なる登壇者が、事業者が胸の内に抱えている悩みを率直に語ります。

５. 無料診断のご案内

後日、ウーリー独自の「再現性スコア」と、直近1～2期分のBS／PLをもとに算出する「事業価値」をあわせて確認できる無料診断をご提供いたします。

※本無料診断は、セミナー参加者限定で、セミナー終了後72時間以内のお申し込みがご条件となります。

事務局

WOOOLY株式会社（ウーリー）

代表取締役社長 佐藤 孝信

豊田通商、みずほ銀行にてグローバル企業の経営戦略・M&Aを経験後、障害福祉運営会社に代表取締役として1年間在籍、その間に3件のM&Aを実現。2018年にWOOOLYを創業。ワシントン州公認会計士。

執行役員 新部 勝美

化粧品大手コーセーにてブランド企画・戦略立案に従事後、複数企業を創業しM&Aでバイアウト。上場企業・年商100億円規模ベンチャーの執行役員を経て、2025年よりWOOOLY参画。中小企業診断士。

■こんな方におすすめ

- A型、B型、就労移行支援、放課後等デイサービス、児童発達支援などの事業所代表者・経営者- 制度変更や将来の事業継続に不安を感じている方- 利用者・職員を守りながら次の選択肢を考えたい方- 事業承継を気になっている、または検討を始めている方

■会社概要

会社名：WOOOLY株式会社（ウーリー）

設立 ：2018年10月

所在地：東京都千代田区大手町等2-2-1 新大手町ビル7階

代表者：代表取締役 佐藤 孝信

事業内容：就労継続支援B型事業所の運営、事業戦略コンサルティング等

