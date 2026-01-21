【新店情報！】2026年1月24日（土）大阪府寝屋川市に『ラーメンまこと屋 外環寝屋川高宮店』がグランドオープン！

株式会社マコトフードサービス

『ラーメンまこと屋』を全国に104店舗（海外16店舗含む）展開する株式会社マコトフードサービス（本社：大阪府大阪市福島区、代表取締役社長：笠井政志）は、2026年1月24日（土）大阪府寝屋川市に、全国105店舗目となる『ラーメンまこと屋 外環寝屋川高宮店』をグランドオープン致します。

ラーメンまこと屋 外環寝屋川高宮店 外観

来たる2026年1月24日（土）、私たちラーメンまこと屋は、大阪府内のドミナント出店戦略に基づき、”創業の地”である大阪府で27店舗目となる『ラーメンまこと屋 外環寝屋川高宮店』をグランドオープンいたします。ご好評をいただいているエリアの１つである寝屋川市においては、これが2店舗目の出店となります。

※2026年1月22日（木）と2026年1月23日（金）は先行オープン（一般のお客様もご来店いただけます）。

《注意：営業時間》

2026年1月22日(木)～25日(日)：10:00～24:00

2026年1月26日(月)～：11:00～24:00

またオープン記念として、外環寝屋川高宮店へご来店時にプレゼントする企画も実施させていただきます。

無くなり次第終了となりますので、お早めにご来店いただければと存じます。

・先着5,000名様に「次回以降で4回使えるラーメン半額券」をプレゼント！

・1月24～28日の5日間だけ、各日先着100名様に「まこと屋オリジナルティッシュ」をプレゼント！

これまで近畿・東海・北陸・関東・四国・九州北部・沖縄地域に加え、海外6カ国16店舗へと出店を重ね、各地にお住まいの多くのお客様ならびに関係者の皆様にご愛顧いただきながら、着実に成長を続けてまいりました。

これからも多くのお客様に笑顔を届けられるラーメン店として、地域とのご縁を大切にしながら、さらに拡大していく所存です。

『ラーメンまこと屋 外環寝屋川高宮店』の詳細ラーメンまこと屋 外環寝屋川高宮店 内観

■所在地：〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町10-2

■営業時間：11:00～24:00 (年中無休)

■禁煙/喫煙情報：全席終日禁煙

■座席数：カウンター19席、テーブル6卓36席

■駐車場：無料駐車場25台

こだわりの”牛白湯”

私たちラーメンまこと屋を代表する一番の人気商品”牛白湯”。創業以来、日々研究を重ね今も進化を続けており、そのこだわりは店舗数が増えても変わりません。自慢の一杯を是非ご賞味ください。

【5つの”こだわり”】

１.ラーメン屋の命である”スープ”は、1本5kgもある国産牛骨を大量に使用して特殊な大型圧力寸胴を使い、5時間以上かけて炊き出した濃厚牛骨白湯スープです。店舗数が増えても変わらず、各店舗にて毎日炊き出します。

２.全ての店で炊き上げる「国産牛骨」100％の濃厚牛白湯スープは、驚くほど“全く臭みのない”、なめらかな口当たりが特徴で、タンパク質も含まれる上品なコクが魅力です。そのスープと最も相性が良いよう、当社では小麦本来の風味を感じられる低加水のストレート麺を採用。48時間熟成させた22番角細麺は、濃厚な牛白湯にしっかり絡み、少し固めの食感がスープのなめらかさをより引き立てます。

３.創業当時から研究を重ね独自製法で作られる「辛味噌」は数種類の香辛料と果汁などをブレンドし特製味噌に練り込んで熟成させたオリジナル味噌です。スープに溶け込ますことで、風味とコクを追加する役目を担います。

４.マー油とも言われるラーメンまこと屋の香味油は、にんにくの風味と香ばしさを最大限引き出すために、3パターンの時間・温度に分けて揚げたものを混ぜ合わせる、”三段仕込製法”で作っております。牛じゃんラーメンの味をぐっと引き上げる風味豊かな調味料です。

５.上質の脂身と赤身肉がバランス良く重なり合った豚バラ肉を使用したチャーシュー。肉質と繊維に注意しながら各店舗で切り分け、特製煮込みタレと独自製法で煮込むことで、旨みがしっかり染み込み、とろけるように柔らかい自慢の逸品に仕上げております。

ラーメンまこと屋について

煮玉子牛白湯ラーメン・煮玉子赤辛牛白湯ラーメンラーメンまこと屋

平成11年10月11日に1号店となる福島店を創業して以来研究を重ね、旨さを極めた「牛骨スープ」を武器に、多くの方に喜んでいただき、今では全国（海外16店舗含む）105店舗を展開するまでに成長しました。創業者の「ラーメンを通して、楽しい食事の時間を提供したい」「家族を笑顔にしたい」という想いに共感するスタッフや関係者と共に、年中無休でラーメンをご提供しております。

これからも、一杯のラーメン・お客様一人一人と誠心誠意向き合いながら、2028年には200店舗という目標を達成し、ラーメンを通してより多くの皆様の「笑顔」に貢献いたします。

