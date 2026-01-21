【業界初※】インテリアに「センス」は不要。「動画×AI×体験」で学べる無料オンラインスクールを2026年1月21日（水）に開校

株式会社Flavor

「ふつうのお家を、美しく」をテーマにインテリア事業を展開する株式会社Flavor（本社：京都市中京区、代表取締役：山本哲也）は、運営するインテリアブランド「Re:CENO（リセノ）」の公式アプリをフルリニューアルいたします。 今回のリニューアルに合わせ、インテリアのセオリーを学べる無料オンラインスクール「リセノインテリアスクール」を、2026年1月21日（水）に開校いたします。

※自社調べ（2026年1月時点／インテリア業界における「LMS動画学習」「生成AI提案」「実店舗ワークショップ」を統合したスマートフォンアプリとして）

特設ページはこちら :https://www.receno.com/feature/school/

開校の背景：センスという「目に見えづらいもの」を「セオリー」へ

これまでは「インテリアには、センスが必要」というのが、一般常識でした。 「センス」という目に見えづらいものを養わないと、素敵なお部屋づくりができないと思われてきたのです。

しかしながら、リセノはそうは考えていません。 リセノが独自に研究した「インテリアのセオリー」を用いれば、誰でも、賃貸などの普通の家でも、センス不要で美しく、快適に整えることができます。

その「インテリアのセオリー」を、動画で分かりやすく、隙間時間に学べるようにしたのが、今回開校する「リセノインテリアスクール」です。

■ 機能1：動画レッスン（知識）

全22講座を、完全無料で

動画レッスンは、単なる情報の羅列ではありません。リセノの独自理論を「基礎→土台→装飾」の3つのステップに体系化しています。

Step1から順番に受講するだけで、インテリアの知識が網羅的に身につきます。これら全22回（順次追加予定）の講座を、すべて無料で公開します。

LMS（学習管理システム）で、進捗を見える化

動画レッスンには、企業研修や学校教育などで使われる「LMS」というシステムをアプリに実装しました。

「どの講座を受けて、どの講座を受けていないか」「次に学習すべき講座はどれか」を一元管理することで、挫折しがちな独学をサポート。すべての講座終了後には、修了証も発行されます。

独自の理論を体型した「出版書籍」を教科書に

授業のベースとなっているのは、リセノが独自研究をまとめた書籍『ふつうのお家を、美しく。』です。

動画で全体の流れを掴み、教科書（書籍）で辞書のように細部を確認する。この「動画×書籍」の相乗効果で、知識を確実に定着させます。

■ 機能２：AIインテリアシミュレーター（可視化）

詳しくはこちら :https://www.receno.com/pen/sensevideo/u7/2026-01-15.php「プロの知識」をもつAIが提案

スクールの開校に合わせて、AIでお部屋をシミュレーションできる機能もリリースします。

お部屋の写真を撮影し、好みのスタイルを選ぶだけ。セオリーに則って、AIが「提案画像」と「提案理由」を生成します。

単なる画像生成AIとの違いは、リセノのセオリーを熟知した「プロ」であるという点です。 プロンプト（指示）にセオリーが組み込まれているため、論理に基づいた高精度なスタイリングを提案します。

提案は「画像」と「文字」で

AIは単に美しい画像を生成するだけではありません。「なぜその配置なのか」「どのセオリーを使ったのか」という提案の理由を言語化して提示します。

リセノのセオリーを学習したAIが、専属のコーディネーターのように、論理的なアドバイス（文章）とともに理想の部屋を描き出します。

■ 機能３：体験型レッスン（経験）

詳しくはこちら :https://www.receno.com/pen/beforestyling/u7/2026-01-15.php知識と同時に「経験」の機会を

知識として理解していても、実際に手を動かしてみるとうまくいかないもの。 そこで、実店舗を持つインテリアブランドだからこそできる「体験型レッスン（有料）」をご用意しました。

「ディスプレイ実践」「レイアウト基礎」など、プロの講師がメンターとして寄り添い、実際の家具を使って指導します。

初心者の方でも、知識と経験が重なり、本当の能力として力がついていきます。

＜レッスン例＞

・レイアウト基礎レッスン

・ディスプレイ実践レッスン

・インテリアスタイル発見レッスン

・カラーコーディネート体験レッスン

今後の展望：「インテリアスタイリスト」資格の新設

実際の家具や雑貨を使いながら、リアルな質感やサイズ感とともに学べます。少人数のグループで、和気あいあいとした空気の中で学びます。プロの講師がマンツーマンに近い形でサポートします。詳しくはこちら :https://www.receno.com/lesson/

今秋頃を目途に、学んだスキルを証明する民間資格「インテリアスタイリスト」の新設を予定しています。趣味として楽しみたい方向けの「初級」から、プロを目指す「上級」まで、段階的なカリキュラムを構想中。

インテリアスタイリスト初級：

趣味として楽しみたい人に向けた、体系的な学習カリキュラム（無料）

インテリアスタイリスト上級：

インテリア業界での活躍を目指す人に向けた、能力UPのためのカリキュラム

既存の「インテリアコーディネーター」資格が、調理師免許のように「衛生・安全・基礎技術」を証明するものだとすれば、私たちが作る「インテリアスタイリスト」資格は、「美味しい料理（素敵なお部屋）を作れる能力」を証明するものです。

資格制度を通じて、インテリアを楽しむ文化を広げていきたいと考えています。

■アプリ概要

リセノインテリアスクール（AIシミュレーター機能含む）は、リセノ公式アプリにてご利用いただけます。

サービス名： リセノインテリアスクール

提供開始日： 2026年1月21日（水）

利用料金：

動画レッスン：完全無料

AIシミュレーター：完全無料

体験型レッスン：1回3,300円（税込）

ダウンロードURL：

iOS :https://apps.apple.com/jp/app/re-ceno-%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%8E-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%92%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%80/id1569530964

■ 会社概要

Android :https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE84F00E6

会社名： 株式会社Flavor

代表取締役： 山本 哲也

所在地： 京都府京都市中京区

事業内容： インテリアブランド「Re:CENO（リセノ）」の運営

コーポレートサイト： https://www.flavor-inc.co.jp/

ブランドサイト： https://www.receno.com/

京都発のインテリアブランド。2008年よりオンラインストアを開設し、毎月100万人が訪れるサイトに。現在は京都、東京、福岡に5店舗を持ち、2026年にはさらに2店舗OPEN予定。自社メディア「Re:CENO Mag」は2014年より運営し、SNS総フォロワー数は50万人以上。インテリアのセオリーをまとめた本を2冊出版し、累計3万部発行。

■ 本件に関する取材問い合わせ先

株式会社Flavor 担当：武尾

E-mail：media@receno.com