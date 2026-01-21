【問題数No.1】毎日楽しい達成感が得られる脳トレ775問『物忘れや認知症に効く頭体操！ おとなの脳活100日ドリル』シリーズの第13弾は1/21日（水）発売

写真拡大 (全7枚)

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は1月21日（水）に『物忘れや認知症に効く頭体操！ おとなの脳活100日ドリルvol.13』を発売いたしました。国立長寿医療センターの研究による脳血流量の実験において、「昔の自分の思い出話をするだけで脳の血流量が数十倍から100倍に増加した」というデータがあります。これは「回想法」と呼ばれ、1960年にアメリカの精神科医であるロバート・バトラー氏が提唱したイメージトレーニング法の一つです。懐かしい映像を見ながら思い出を語り合うだけで脳の血流量が増加し、神経細胞が活性化されて認知症予防に効果的といわれています。本書の巻頭コラムでは、一人でも簡単にできる五感を動員した「想起トレーニング法」を紹介します。家族や仲間とお茶を飲みながら、昔のアルバムや動画を見て思い出話に花を咲かせてはいかがでしょう。





あなたの認知能力は大丈夫？ まずは、脳年齢をチェック！






25種類の厳選問題を100日+4日増量で掲載。「考える」&「書く」で前頭前野を活性化！



【本誌の特徴】


・飽きずに解ける25種類のパズルを掲載


まちがいさがし　ぬり絵パズル　鏡文字クイズ　道順推理　漢字の読みと書き　点つなぎ　ナンバープレース　あみだくじ　漢字バラバラピース　不等号ジャッジ　シークワーズ　トランプ暗算　ブロック数え　かんたん迷路　かくし絵etc.



・文字の見やすさと答えが書きやすい紙面


大きな文字で問題を構成しているので、ストレスなく解くことができます。



・できるだけ早く解いてサクサク脳を活性化！


各問題には解く「目標時間」を設けることによって脳トレ効果を高められます。



・「一行日記」で記憶力・認知機能向上


問題を解いたあと、日々の出来事や気づいたことを「思い出して書く」ことで、脳を活性化させ老化を防ぐことができます。



問題例




2つの絵を見比べ、細かな違いを見つけることで「集中力」を持続できる

バラバラになっている漢字のピースから、もとの漢字を推理することで「記憶力」向上につながる


文字の集合体から異なるものを見つけ出すことによって脳が活性化し「前頭葉の働き」が活発になる

カードの数字やマークを瞬時に覚え、計算することで「計算力」「集中力」などが鍛えられる


監修





児玉 光雄（こだま みつお）


追手門学院大学 スポーツ研究センター特別顧問


右脳活性プログラムのトレーナー



錦織圭やイチローなど、トップアスリートの分析や研究をする「スポーツ天才学」の第一人者。


一流プロスポーツ選手のメンタルカウンセラー、また脳活性プログラムのトレーナーとしても活躍中。主な著書は、ベストセラーになった『大谷翔平86のメッセージ』（知的生きかた文庫）をはじめ、『突出力　村上宗隆に学ぶ「自分の限界」の超え方』(双葉社)、『大谷翔平 勇気をくれるメッセージ80』（三笠書房）、『ゴルファーの潜在能力を開花させるマインドセット革命』(実業之日本社)、『頭がよくなる「両利き」のすすめ』（アスコム）など、200冊以上にのぼる。





商品概要



【物忘れや認知症に効く頭体操！おとなの脳活100日ドリルvol.13】


定価：920円（税込）


発売日：2026年1月21日（水）


判型：A4／132ページ


発行・発売：株式会社大洋図書



公式Webサイト



《パズルパーク》https://puz.cc/



本誌のご購入はこちら



《Amazon》https://amzn.asia/d/2i7lCmL


《楽天ブックス》https://books.rakuten.co.jp/rb/18499744/


《セブンネット》https://7net.omni7.jp/detail/1264806737