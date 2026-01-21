【サク山チョコ次郎×スシロー】サク山チョコ次郎 史上初のコラボスイーツが登場！チョコジローもゾッコン(ハート)な「チョコジローのワッフルボウル」と「チョコジローカタラーナタルト」を発売！

株式会社正栄デリシィ

株式会社正栄デリシィ（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長 中島豊海）が販売する「サク山チョコ次郎」は全国に回転すしを展開する株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 新居耕平）とコラボレーションし、1月28日(水)より、「チョコジローのワッフルボウル」と「チョコジローカタラーナタルト」を全国のスシローにて販売いたします。

「サク山チョコ次郎」はこの度、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによってスイーツを開発・販売し、プロの目線で厳選したこだわりのスイーツだけを、お客さまへとお届けしている“スシローカフェ部”とコラボレーションいたします。

チョコといちごのコラボレーションが味わえる「チョコジローのワッフルボウル」には、なんとサク山チョコ次郎がトッピング。ワッフルボウルにチョコアイスやチョコソース、ハートの形のミニチョコレートが入っていて、チョコジローも大喜び(ハート)

さらに、「チョコジローカタラーナタルト」も同時発売！サク山チョコ次郎の特徴である「3層」仕立てとなっており、ミルクとカカオの両方の風味がしっかりと感じられるチョコレート、練乳味のまろやかな味に仕上げたムース、サクサク食感が楽しめるビスケット風のタルトの組み合わせが楽しめます。

商品概要

チョコジローのワッフルボウル

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年1月28日（水）～2月15日（日）

但し販売予定総数24.3万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はスシローアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

チョコジローカタラーナタルト

■価 格：税込270円～

■販売期間：2026年1月28日（水)～2月15日（日）

但し販売予定総数36万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はスシローアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※写真はイメージです。

コラボスイーツの誕生秘話？！コラボ動画公開♪

“スシローカフェ部”とコラボしたオリジナル動画を正栄デリシィ公式YouTubeにて公開します。

“スシローカフェ部”のパティシエ月ちゃんとさっくんが、チョコデール山に行ってみた！そこで出会ったのは…？公式YouTubeを要チェック☆

▼正栄デリシィ公式YouTube

https://www.youtube.com/@emmy2470

スシロー公式SNSフォロー＆フォトキャンペーン実施！

本キャンペーン開催中にスシロー公式X またはInstagramアカウントをフォローし、コラボ商品のいずれかと一緒に写真や動画を撮り、「#チョコジローにゾッコン」のハッシュタグを付けて写真や動画を投稿すると抽選で10名さまに「サク山チョコ次郎コラボ限定おチョもだち認定グッズ」が当たるキャンペーンを実施いたします。



■応募期間：2026 年1 月28 日（水）～2 月15 日（日）

■応募方法：

１.スシロー公式X またはInstagram アカウントのいずれかをフォロー

２.キャンペーン期間中にコラボ商品のいずれかと一緒に写真や動画を撮り、「#チョコジローにゾッコン」を付けて投稿。

■賞品・当選人数：「サク山チョコ次郎コラボ限定 おチョもだち認定グッズ」×10 名さま

サク山チョコ次郎とは

発売から10周年！

2017年に発売開始した「サク山チョコ次郎」は、サクサク軽い食感のビスケットとチョコレート、ミルククリームを組み合わせた、ひと口サイズのお菓子です。

チョコレートには、チョコジローの様々な表情やかわいらしいポーズが描かれています。ビスケットにはくすっと笑えてほっこりする「チョ」がつく「チョコジロー語」が満載！

10周年を記念し、全10企画からなる“10の「うチョ～！？」プロジェクト”も始動！詳しくは10周年特設サイトへ。

●10周年特設サイトURL：https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/10th/index.html(https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/10th/index.html)

スシローカフェ部について

「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供する “スシローカフェ部”。

定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、美味しさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。 “スシローカフェ部”には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを 中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。



【この件に関するお客様からのお問合せ先】

株式会社正栄デリシィ お客様相談室

TEL：0120-341743

受付時間：祝日を除く月～金曜日 9：00～17：00