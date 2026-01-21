【経営層に響く生成AIの実践知を提供】TENHO、カメイ×東武トップツアーズと共に特約店向け「生成AI経営活用セミナー」を開催

株式会社TENHO

生成AIに関する研修・内製化支援事業を展開する株式会社TENHO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田村 允、以下「当社」）は、2025年11月12日、東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田 康二）と連携し、カメイ株式会社が主催する「生成AI経営活用セミナー」を実施しました。

本セミナーは、生成AIの基本理解から企業経営における活用戦略までを網羅し、燃料・ガス・建築など多様な業界関係者に向けて“AIを経営判断に活かす視点”を提供する内容となりました。

今回は、会場での対面参加約50名、オンライン参加を含む最大170名の参加者が集い、後日録画配信も実施。

会場ネットワーク環境などの制限を踏まえ、受講者が環境に左右されずに理解を深められる“体験よりも経営視点重視”の設計で行いました。

■実施の背景

エネルギー・建設・食料分野において地域経済を支えるカメイグループでは、業務効率化とデジタル対応強化の一環として、Microsoft Copilotの利活用を段階的に推進しています。

しかし、現場レベルでは「AIで何ができるのか」「経営層としてどう方向づけるか」という共通の認識基盤が定着しておらず、戦略的な活用方針の明確化が求められていました。

そうしたニーズを受け、東武トップツアーズ株式会社の協力のもと、当社が講師として登壇し「経営意思決定に生成AIを結びつけるための理解促進」を目的としてセミナーを実施しました。

■研修概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/116947/table/111_1_72fdcc72a3c9422c43518d4e4e871596.jpg?v=202601211121 ]■講義内容

セミナーでは、生成AIを“業務支援ツール”として捉えるだけでなく、“経営変革ツール”としての可能性を多角的に紹介。

操作テクニックに偏らず、経営層が押さえておくべきAIの特性・リスク・展望を中心に構成しました。

- 生成AIの社会的背景とテクノロジートレンド- 経営判断・戦略策定での生成AI活用モデル- 他社・他業界の成功事例（建設／エネルギー／小売業界など）- Copilotの導入と現場変革のポイント- 企業としての中長期AI方針～人材育成、ルール整備、セキュリティ対応～■参加者の反応（アンケートより抜粋）- 「経営層としてAI導入の方向性を考える良い機会になった」- 「これまでAIは“他人事”だったが身近に感じられた」- 「役割を与えるというAIの考え方が印象に残った」- 「他社の事例紹介が非常に参考になった」- 「今後は操作体験を通じた応用編にも参加したい」

一方で、「eラーニングでの復習」「実践ワークショップ」「活用マニュアル」「個別相談」などの要望も多く寄せられ、生成AIリテラシーの段階的育成が求められる結果となりました。

■成果と今後の展望

今回のセミナーを通じて、AIリテラシーの裾野が拡大しただけでなく、管理職層を中心に「AIをどの業務にどう生かすか」を自社で議論する動きが生まれ始めています。

今後当社と東武トップツアーズ株式会社は、カメイグループおよび特約店向けの定期講習・勉強会の実施を通じ、経営・現場双方での生成AI活用促進を支援してまいります。

■ 株式会社TENHOについて

当社は、独自のフレームワーク「GENEサイクル」を用いて、生成AIの内製化支援を軸に事業を展開しています。「実務直結のAI人材育成」「現場課題起点のPoC」を柱に、社員が自ら活用できる状態を作り、継続的な成果創出を実現します。

会社名：株式会社TENHO

代表取締役：田村 允、土田 龍矢

取締役：児玉 知也

所在地：〒150-0045 東京都渋谷区神泉町10-10 アシジ神泉ビル 10F

事業内容：

（1）生成AI導入支援・研修事業

（2）生成AIアプリケーション開発事業

（3）生成AIメディア（AI OTAKU）

会社HP：https://tenho7.jp

取材・お問い合わせはこちら :https://tenho7.jp/contact/