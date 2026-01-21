カペラ京都、ミシュラン 三つ星レストラン「シングルスレッド」とのパートナーシップを発表。 2026 年春、シグネチャーレストラン「SoNoMa by SingleThread」をオープン 。

ＮＴＴ都市開発ホテルマネジメント株式会社 カペラ京都「SoNoMa by SingleThread」シグネチャーレストランオーナーシェフ カイル コノートン氏

2026年春に開業を迎えるカペラ京都（所在：京都府京都市東山区 統括総支配人：ジョン ブランコ）は、カリフォルニア州ソノマを拠点とするミシュラン三つ星レストラン SingleThread（シングルスレッド）とパートナーシップを結び、シングルスレッドとして初の海外プロジェクトとなる「SoNoMa by SingleThread（想乃間 by SingleThread）」をホテルの開業と同時にオープンいたします。SoNoMa by SingleThreadは、12席のカウンター席とラウンジ、そしてペストリーショップから構成され、京都を代表する花街・宮川町に位置するカペラ京都内に誕生します。京都の地域農業や伝統をシングルスレッドの視点で再解釈し、土地に根ざした食文化と革新的なアプローチを融合させた、唯一無二のダイニング体験を提供します。

■理念の共鳴と、京都への深い敬意

シングルスレッドのオーナーシェフ、カイル氏とオーナー兼ヘッドファーマーを務めるカティナ コノートン氏夫妻は、かつて日本で生活した経験を持ち、日本文化および食への理解を深めてきました。その後ソノマへ拠点を戻してからも、一流日本料理店での度重なる研修を通じて、日本各地と深い結びつきを育んできました。シングルスレッドを開業以降も、日本のシェフや職人たちとさまざまなイベントやコラボレーションを重ね、京都をはじめとする日本各地の作り手との関係性をより強固なものにしてきました。

シングルスレッドにとって京都は、料理の発想源であり、食材・文化・職人技が深く響き合う特別な場所です。カペラ京都が掲げてきた「文化の継承と現代性の融合」という姿勢は、シングルスレッドが長年大切にしてきた「テロワール（その土地ならではの風土や環境）を尊重し、その土地の物語を料理に投影する」という哲学と重なります。さらに、歴史と芸術が息づく宮川町というロケーションもまた、シングルスレッドが大切にする「つくり手とお客様をつなぐ」世界観と共鳴しました。理念の共感と京都という土地への深い敬意を分かち合えることから、シングルスレッドは海外初の拠点としてカペラ京都を選びました。

■「SoNoMa」に込められた想い

店名であるSoNoMa by SingleThreadは、漢字で表現すると「想乃間」と記され、一文字に複数の意味が重なる日本語特有の多義性を踏まえて名付けられています。So＝想（思い・想像・概念）と Ma＝間（空間・余白・間合い）を No＝乃でつないだ「想像が生まれる隙間」や「感性を静かに呼び起こす時間と空間」という思いが込められています。

また、英語表記であるSoNoMa by SingleThreadは、シングルスレッドが拠点とするカリフォルニア州ソノマのテロワールと京都の文化を結ぶ旅路という意味も重ねており、土地と文化の双方を敬意と創造でつなぐ存在として位置付けています。オーナーシェフのカイル コノートン氏は、「SoNoMa by SingleThreadという名前には、私たちの故郷ソノマの気風や感性と、京都の風土をつなぐ存在であるという思いが込められています。京都の食材や文化を私たちなりに表現しながら、お客様に両地域の魅力を感じていただける場にしたいと考えています。」と述べています。

シングルスレッドのオーナー会社であるベルティセホスピタリティマネジメントのCEO、トニー グリーンバーグ氏は、次のように語ります。「シングルスレッドが、京都から強くインスピレーションを受けたレストランだとすれば、京都のSoNoMa by SingleThreadは、カリフォルニアから着想を得た、いわば鏡写しのような存在になるでしょう。ソノマやカリフォルニアの食材、生産者の哲学や技法を日本へ届ける一方で、日本で習得した農業や料理の技法、物語性、そして私たちが解釈する日本独特の温かく誠実なホスピタリティという精神性とを交換する循環の体験です。日本のお客様には『どこか懐かしい感覚』を、海外からのお客様には京都で過ごす新たな意味やつながりを感じていただけるはずです。」

■二つの文化を紡ぐ、唯一無二のダイニング体験

SoNoMa by SingleThreadでは、カイル＆カティナ コノートン夫妻が、日本での生活や研鑽を通じて育んできた経験と、京都の職人や作り手たちとの深い結びつきが映し出される、特別なひと皿をお届けします。

京都や関西の生産者と連携し、代々受け継がれてきた京野菜や花々に加え、地域生産者と協力し、北カリフォルニア特有のエアルームトマトや夏かぼちゃ、ペッパー、ハイビスカスなども厳選し、季節や農の営みを丁寧に表現した料理へと昇華させます。さらに、カリフォルニア産のオリーブオイル、アーモンド、チーズなども取り入れ、双方の地域の農業文化を讃えるアプローチでメニューを展開する予定です。

レストランを率いるのは、カリフォルニア州ソノマ出身の富永 恵太氏です。富永氏は、日本料理「てのしま」がミシュランを獲得した時期に林 亮平氏のもとで研鑽を積み、その後、ソノマの シングルスレッドでも経験を重ねてきました。

シングルスレッドの精神を体現しつつ、日本料理の美しさと地元食材の魅力を引き出す料理を創り上げます。

ペストリーショップ

オープンキッチンを望むカウンター席では、ソノマのシングルスレッドと同様、生産者や職人の営みに光を当てながら「今日という瞬間・京都の今」を描くコース料理を提供します。料理人やスタッフとの対話も含め、その日限りの特別なコースをお楽しみいただけます。

ラウンジバースペースでは、時間帯に応じた異なるスタイルのメニューをご用意します。日中は紅茶やコーヒー、ノンアルコールドリンク、季節のカクテルとともに軽食やスイーツをお楽しみいただき、午後にはハイティーのようなスタイルで軽めのランチやシェアできるメニューを中心に構成します。夕方以降は、ディナー前のひとときをアペリティフとともにお過ごしいただけます。ワインリストには、貴重な旧世界の生産者のワインに加え、カリフォルニア、日本のワイン、日本酒、さらには京都や関西の銘柄も幅広く取り揃えています。併設するペストリーショップでは、パティシエのエマ ホロウィッツ氏と、ミシュラン三つ星レストラン L’Effervescence（レフェルヴェソンス）出身の森田未生氏が共同監修する、季節を映したスイーツや軽食を店内およびテイクアウトでお楽しみいただけます。宮川町の気風を取り入れた独創的なアプローチで、伝統と革新を感じるラインナップを展開します。

カペラ京都の統括総支配人ジョン ブランコは、「カペラ京都がシングルスレッドの海外初の拠点となることを誇りに思っています。このパートナーシップは、土地に根ざした哲学や職人としての卓越性、そして意義ある文化交流という、双方の理念の融合を象徴しています。季節の食材を通して物語を伝える姿勢や、日本のホスピタリティへの敬意はカペラの理念と完全に一致しており、SoNoMa by SingleThreadでは、京都の風土とソノマの革新性をともに感じていただける特別な体験をご提供してまいります。」と語ります。

カペラ京都 エントランスカペラ京都 中庭

CAPELLA HOTEL GROUP （カペラホテルグループ）について

カペラホテルグループは、ラグジュアリーホテル、リゾート、サービスレジデンスを専門とする大手ホスピタリティマネジメント会社です。シンガポールを拠点とし、急成⾧を遂げる同グループのポートフォリオには 2 つのブランドがあり、10 か所のデスティネーションでホテルを展開しています。数々の受賞歴を誇るカペラホテルズ＆リゾーツは、卓越したサービス、作りこまれたラグジュアリーなデザイン、その土地ならではの没入感を味わえる体験に定評があり、パティーナホテルズ＆リゾーツは、ラグジュアリーホスピタリティにおいて、今までにないまだ見ぬ視点を開拓する、グループのトランスフォーマティブ・ラグジュアリーブランドです。詳細については、こちら(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://capellahotelgroup.com___.YzJ1OmNhcGVsbGE6YzpvOjE4MTE5ODkzN2NjMzEwNzA1NDQ0ZTQxMGRkN2M4NTAwOjc6NjA3MTpkYjYyYzZjZDRhZjk3NWMwMmFmOGEyM2ViZWY4ZjFmMDIxZmU5Y2FjYjk5M2ZmZjg2NjI2ZDI5YjdhYTRkOTJhOnA6VDpO)をご覧ください。

CAPELLA HOTELS & RESORTS （カペラホテルズ＆リゾーツ）について

カペラホテルズ＆リゾーツは、シンガポール、シドニー、台北、ウブド、バンコク、ハノイ、上海、海南に展開するホテルで構成されています。今後の開業予定には、京都、リヤド、フィレンツェ、ソウル、南京、深圳など、エキサイティングな都市が含まれます。ぎょしゃ座の最も輝く星の名が付けられた、この卓越したホスピタリティブランドは、最高水準のパーソナライズされたサービスによる本物の体験を創造し、恩慮深いデザインの遺産を融合させ、その土地の伝統、文化、コミュニティを輝かせます。

カペラホテルズ＆リゾーツは、米国の大手旅行専門誌『Travel + Leisure』による「World’s Best Awards」にて、 2023 年から 2025 年において「Best Hotel Brand」に選ばれました。また、カペラバンコクならびにカペラシンガポールは 2023 年および 2024 年に「The World’s 50 Best Hotels」に選出されました。なかでもカペラバンコクは、2024年に「The World’s Best Hotel 」および「Asia’s Best Hotel」に選ばれ、2025 年には、館内のレストラン 「Côte by Mauro Colagreco」がミシュラン 2 つ星を獲得しています。

なお、同社は、世界 100 ヵ国以上にある 40 の独立系ホテルブランドが参加するロイヤリティプログラム「GHA DISCOVERY」のメンバーです。

詳細については、こちら(https://capellahotels.com/jp)をご覧ください。

Instagram @capellahotels | LinkedIn @capellahotels

CAPELLA KYOTO（カペラ京都）について

2026年春に開業するカペラ京都は、歴史ある宮川町に位置し、鴨川まで徒歩圏内、800年の歴史を誇る禅寺・建仁寺を正面に臨む、京都でも屈指の希少な立地を誇ります。隈研吾建築都市設計事務所が手掛けた低層の造りの建築は、祇園の路地裏の趣を感じさせながらも、伝統的な意匠を現代的に再解釈し、京都の文化をより親密に感じられる空間へと昇華しています。宮川町歌舞練場の再建に並行して建設された本ホテルでは、中庭に劇場建築の意匠である唐破風屋根を冠した屋外パフォーマンス空間を設け、小学校跡地に敬意を表し、大切に守られてきた桜の木を移植。89室の客室は、カペラの特徴である深くパーソナルな滞在を反映し、1200年の歴史を誇る京都の伝統に根ざしています。6つのスイートでは客室で楽しめる天然温泉を用意し、またアウリガスパでは、日本の伝統と現代的ウェルネスを融合させたプログラムを提供します。シグネチャーレストラン、和食レストラン、フレンチブラッスリ-での美食体験に加え、館内の多彩な現代アートコレクションや文化体験を通じて、今も息づく地域の伝統を称えます。

詳細につきましては、こちら(https://capellahotels.com/jp/capella-kyoto)をご覧ください。

SingleThread（シングルスレッド）について

カリフォルニア州ソノマで唯一の 三つ星ミシュランレストランであり、「World’s 50 Best Restaurants」の “Miele One to Watch” 賞を受賞、さらに2025年版 North America ベストレストランランキングで第8位、La Liste世界ベストレストランランキング第1位にも選ばれたシングルスレッドは、農園を基盤としたレストラン兼イン（宿泊施設）で、地域や季節の独自かつ本物の味を提供しています。

カイル コノートンとカティナ コノートンのカリフォルニアでの生い立ちと、英国や日本の世界的に著名なレストランでの海外生活・料理経験によって生まれた哲学は、日本のホスピタリティ、食文化、サービスに関する豊かな伝統と原則 に根ざしつつ、四季や自社農園、ソノマの食材、ゲストの健康とウェルネス に重点を置いています。シングルスレッド の共同オーナーであり Vertice Hospitality Management（ベルティセホスピタリティマネジメント） のCEOでもある トニー グリーンバーグと共に、持続可能な農業の技術と卓越した料理を融合させたソノマのライフスタイルを本物の体験としてゲストに届けることを目標に掲げ、農園をホスピタリティ空間と完全に統合し、食材の調達とストーリーテリングを最前線に置いた運営を行っています。

Vertice Hospitality Management （ベルティセホスピタリティマネジメント）について

CEO トニー グリーンバーグ、最高料理責任者 カイル コノートン、農業統括責任者 カティナ コノートンが率いるベルティセホスピタリティマネジメントは、ホスピタリティ施設の開発・デザイン・運営を手がけるホスピタリティ開発・運営会社です。

受賞歴を誇る同社は、単なる一方的なサービス提供にとどまらず、ゲストとホストが互いに価値を分かち合う体験としてのホスピタリティを実現するという新たなビジョンを掲げ、誠実さ（Integrity）、責任ある管理（Stewardship）、成長（Growth）、謙虚さ（Humility） という価値観を体現しています。