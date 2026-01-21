【節分企画】歳の数だけ豆...ではなくID！企業設立年数分のIDプレゼントキャンペーン！eラーニングシステム「LearnO」

Mogic株式会社

Mogic株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役：山根陽一、以下Mogic）は、eラーニングシステム「LearnO（ラーノ）」について、節分にちなんだお得な導入支援キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、「自分の年の数だけ豆を食べる」という節分の風習にならい、2026年2月27日までにLearnOをご契約いただいた企業を対象に、企業設立年数分のIDを無料で追加いたします。

例えば、設立30年目の企業様が50IDプランをご契約された場合、追加の30ID分の料金が無料となるため、追加料金なしで80IDまでご利用いただけるようになります。これにより、格安プランの場合だと年間で約35,280円（税別）のコスト削減を実現できます。

この機会にぜひ、コストを抑えながら社員教育を実現できるLearnOの導入をご検討ください。

LearnO紹介ページ：https://learno.jp/

ID追加キャンペーン！今年の節分はeラーニングで邪気払いしませんか？

2月3日は節分です。節分は立春の前日にあたり、季節の変わり目を祝う行事だとされています。

節分といえば、真っ先に思い浮かぶのが豆まきや恵方巻ではないかと思いますが、「自分の年の数だけ豆を食べる」という風習を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。炒り大豆は「福豆」と呼ばれ、この福豆を自分の年の数だけ食べることで、「1年間健康で幸せに過ごせますように」という願いが込められていると言われています。

この度、LearnOご契約企業の発展を願う意味も込めまして、節分にちなんだ特別キャンペーンを実施いたします。期間中にLearnOを契約していただいた企業に対し、その企業の設立年数と同数のID枠を、ご契約プランのID上限に無料で追加提供いたします。

キャンペーン概要

・期間：2026年2月27日（金）までに契約締結

・特典：契約企業の設立年数分のID数を無料で追加

・条件：お問い合わせの際にキャンペーンコード「fukuwauchi2026」をご入力いただくこと

・特典有効期間：契約開始日より1年間

※代理店契約、OEM契約は対象外となります。

※「設立年数」は、契約締結を行う企業の設立日から起算します（グループ会社や親会社の設立年数は適用外となります）。

ご興味をお持ちいただけましたら、以下のフォームからご連絡ください。こちらから営業のお電話をおかけすることはありませんので、お気軽にお問い合わせいただけます。

わかりやすいデザイン・充実のセキュリティで初めての導入でも安心！

お問い合わせはこちらから :https://inquiry.learno.jp/inquiry/

LearnO（ラーノ）は、2012年のリリース以来、10年以上にわたり700回以上のバージョンアップを重ねており、現在では3,800社を超える法人や団体で、月間60万人以上にご利用いただいている高い実績を持つクラウド型eラーニングシステムです。

月額4900円～（税別）という低コストに加え、ITツールに不慣れな方でも直感的に操作できるデザイン性が特徴で、2024年度にはグッドデザイン賞を受賞しています。

また、セキュリティにも注力しており、2013年にプライバシーマークを、2022年にISMSを取得し、情報資産の取り扱いに細心の注意を払って運用していますさらに、eラーニングシステムによる人材育成の効率化と高度化への取り組みが評価され、「SUCCESS STORY AWARD 2025 byデジタル化の窓口」人材育成DX部門にてAWARDを受賞しました。

詳しい内容は、以下のリンクからご覧いただけます。

・グッドデザイン賞受賞レポートはこちら：https://mana-pla.jp/books/14097/

・セキュリティに関する機能や取り組みはこちら：https://mana-pla.jp/people/14113/

・AWARD受賞紹介記事はこちら：https://digi-mado.jp/success-story-award-2025/learno/

LearnOについて

幅広い業種・業態にマッチングするeラーニングシステムです。リーズナブルな料金体系、必要十分でわかりやすい機能、最短1か月から可能なご契約など、導入しやすく続けやすいことが特徴です。現在は、法人を中心に導入が進み、月間60万人以上にご利用いただいています。

動画やPDFファイルの資料があれば、すぐにオンライン教材を作成し講座のスタートが可能。

また、担当スタッフが電話やメールで無料サポートするため、初めてeラーニングを導入される方や、新たにスクールビジネスをスタートさせる方などでも安心して導入が可能です。

別途ご用意しているOEM版は、サービス名やデザインはもちろん、ドメイン名もご希望のものをご使用可能なので、教材制作や教育関係のコンテンツ配信などを手がける企業さまなどに、広くご利用いただいています。

『LearnO』についてはこちら＞＞＞https://learno.jp/

『LearnO 販売代理店制度』についてはこちら＞＞＞https://agency.learno.jp/

『LearnO OEM制度』についてはこちら＞＞＞https://oem.learno.jp

『LearnOメディア “まなびプランター”』はこちら＞＞＞ https://mana-pla.jp/

『はじめてのITに寄り添うメディア “ソリイノ” 』はこちら＞＞＞https://solino.mogic.jp/

【会社概要】

会社名：Mogic株式会社

本社：〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-3-31モノデコール石神井公園1F-4F

代表者：代表取締役 山根陽一

設立：2009年12月16日

資本金：20,000,000円

Tel：03-3997-7408

Fax：03-5923-9230

URL： https://www.mogic.jp/(https://www.mogic.jp/)

【事業内容】

(1) SaaS及びAIに関連したサービスの企画／開発／販売

(2) 国内外における事業投資及び関連コンサルティング業務

(3) アプリケーション及びコンテンツの企画／開発／販売

(4) 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾、譲渡