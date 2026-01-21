【韓国進出に新ルート】韓国最大級クラウドファンディング《Wadiz》と日本唯一のパートナー契約を締結

一般社団法人 まじめに輸入ビジネスを研究する会左：一般社団法人まじめに輸入ビジネスを研究する会 代表理事 大竹秀明 / 右：Wadiz Platform Co., Ltd. CEO David氏

一般社団法人 まじめに輸入ビジネスを研究する会（通称：ユビケン／本社：東京都港区／代表理事：大竹秀明）は、韓国最大級のクラウドファンディング《Wadiz》を運営するWadiz Platform Co., Ltd.と、日本企業として唯一となる公式グローバルパートナー契約を2025年12月に締結いたしました。

本提携により、日本のメーカー・事業者が韓国市場へ展開する際に生じる言語・物流・決済などの越境EC特有の障壁を下げ、日韓双方で新しいプロダクトが流通できる環境を整備します。

■ 背景：韓国市場は「テストから販売まで」一気通貫の場に成長

韓国ではクラウドファンディングが新製品のテストマーケティング・初期販売・ファン形成の手法として定着しており、特に《Wadiz》は月間約1,000万人が利用する最大級のプラットフォームとして、ガジェット、ファッション、ビューティーなど幅広いカテゴリーでヒット商品を生み出しています。

一方、日本の企業やメーカーが韓国へ単独で参入するには、

- 法規制- ローカライズ- 国際配送と韓国内配送- 現地CS対応

などの業務が複雑化し、越境EC特有の障壁となっていました。

ユビケンは国内3大クラウドファンディング（Makuake／CAMPFIRE／GREENFUNDING）の全プラットフォームからパートナー賞を受賞しており、越境EC・輸入ビジネス領域における育成・流通支援の実績を評価されたことから今回のパートナー契約に至りました。

■ Wadiz × ユビケンで提供される「4つの価値」

日本唯一の公式パートナーであるユビケンを経由することで、日本の事業者は以下の支援を受けることができます。

1. 掲載プロセスの効率化と手数料面の優遇

公式パートナー経由の特別ルートにより、審査からプロジェクト公開までのプロセスを迅速化（ファストトラック化）。さらに、通常よりも有利な条件での掲載手数料率が適用されます。

2. 専門チームによる現地ローカライズ支援

単なる言語翻訳にとどまらず、韓国の消費トレンドに合わせた「売れる」ページ構成、コピーライティング、マーケティング戦略の立案を支援します。

3. 物流・決済・CSを含むワンストップ対応

事業者にとって最大の負担となる国際配送（日本→韓国）および韓国内配送、現地カスタマーサポートをワンストップで代行。日本国内販売と同等の感覚で韓国展開が可能になります。

4. 韓国発ヒット商品の“逆輸入”も支援（日韓双方向展開）

日本から韓国へ送るだけでなく、wadizで成功した韓国発のユニークな製品やブランドを、日本のクラウドファンディングへ展開する際のソーシング支援も行います。

■ 今後の展開：2026年2月7日(土) 東京・霞ヶ関にて共同セミナーを開催

提携後の第一弾として、2026年2月7日(土)に、東京・霞ヶ関のWadiz日本支社にて共同セミナーを開催します。以降も、日本のメーカー・事業者向けに韓国展開ノウハウを共有するオンラインセミナーや事業説明会を継続的に実施します。

先行エントリーフォームを開設しましたので、ぜひお申込みお待ちしております。

先行エントリーフォーム： https://yubi-ken.com/wadiz_form_260207(https://yubi-ken.com/wadiz_form_260207)

■ 韓国最大級クラウドファンディング《Wadiz》について

「Wadiz（ワディズ）(https://www.wadiz.kr/ja/home)」は、月間約1,000万人が利用する韓国最大級のクラウドファンディングプラットフォームです。

2012年の設立以来14年間にわたり、累計約9万件のプロジェクトを仲介し、累計約1,400億円規模のプロジェクトを成功に導いてきました。



Wadizは、テック、ビューティー、ファッション、食品など、幅広いカテゴリーにおいて、事業者がアイデアを市場で検証してヒット商品を生み出してきました。

今回の提携を通じてWadizは、日本の企業が韓国市場で最初のサポーターと出会い、成長をスタートさせるためのプラットフォームとして、イノベーションの始まりを創出していきます。

■ 日本の良いものを韓国へ。韓国の良いものを日本へ。そして世界へ。

今回の「Wadiz×ユビケン」の提携は、

- 日本の技術／ガジェット／デザインを韓国へ- 韓国の革新的なプロダクトを日本へ

といった日韓双方向のプロダクト流通を実現する基盤づくりでもあります。

ユビケンは今後も、プロダクトが国境を越えて循環する仕組みづくりに取り組んでまいります。

会社情報

■ ユビケン（一般社団法人 まじめに輸入ビジネスを研究する会）

「クラウドファンディング×輸入貿易ビジネス」を軸とした教育・支援事業を展開し、創業12年で1,500名以上の事業者（貿易家）を輩出。

国内主要クラウドファンディングプラットフォームである Makuake・CAMPFIRE・GREENFUNDING の3社からベストパートナー賞を受賞。

出版分野では『資金ゼロではじめる輸入ビジネス3.0』（フォレスト出版／3万部）を含む既刊4冊を刊行。

東京インターナショナル・ギフト・ショーには12年継続出展。

個人や小規模事業者による海外プロダクトの日本展開を支援し、輸入ビジネスの裾野を広げる取り組みを進めています。

代表理事：大竹 秀明

所在地：東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山942

Email：mail@yubi-ken.com

HP：https://yubi-ken.com/

オウンドメディア「セカワク」：https://seka-waku.com/

ユビケン主催「ひとり貿易塾」：https://yubi-ken.com/school/

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCF4fn2DTI-fCfiQMQjOYBlA

Twitter：https://twitter.com/seka_waku

Instagram：https://twitter.com/seka_waku