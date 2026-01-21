【ジルスチュアート　ビューティ】香り高い紅茶にフレッシュないちごを添えた、甘酸っぱい″ストロベリー＆ティー″の香りが限定復刻。ライフスタイルコレクションが登場。

株式会社コーセー（戦略ブランド事業部）

『ジルスチュアート ビューティ』は2月6日（金）より、ストロベリー＆ティーの香りのライフスタイルコレクションを限定発売いたします。

Strawberry Tea Party

甘酸っぱい果実の香りにみちびかれ、開いた扉の先はストロベリーでいっぱいのティーパーティ。

ぽかぽかとした冬の昼下がり、温かな紅茶と洋菓子をアンティークの器で味わい、至福のときを過ごす。この度JILL STUARTから、ギフトにぴったりのストロベリー＆ティーの香りが限定復刻します。

ときめきで満ちた一年が、あなたと大切な人を包みますように。

ストロベリー＆ティーの香り

甘酸っぱいストロベリーとぬくもりを感じるティーを合わせて。高揚感に溢れるような、フレッシュ＆スウィートな香り。

紅茶缶をイメージした、いちご色の装いに気分が高まる。甘酸っぱいストロベリー＆ティーの香りのオードトワレ。

2026年2月6日（金）限定品

ジルスチュアート ストロベリー＆ティー オードトワレ

50mL 4,950円（税抜4,500円）

香り高い紅茶にフレッシュないちごを添えた、甘酸っぱいストロベリー＆ティーの香りのオードトワレ。ベルガモットとクラリーセージ、ローズマリーで表現した上質な紅茶に、チェリー、リーフィグリーン、ガルバナムを合わせたフレッシュなストロベリーを加えて。さらにスウィートとパウダリーで、茶葉の心地よい余韻を演出しています。紅茶缶をイメージしたパッケージは、オードトワレを取り出した後も手もとに残して、JILL STUARTの世界観を楽しみ続けられるデザインです。

みずみずしいうるおいでなめらかな髪へ。ストロベリー＆ティーがふんわり香る限定ヘアミスト。

2026年2月6日（金）限定品

ジルスチュアート トリートメント ヘアミスト ストロベリー＆ティー

200mL 3,080円（税抜2,800円）

ダメージを受けた髪を内側と外側からダブルで補修し、なめらかな指通りにととのえるヘアミストから、甘酸っぱいストロベリー＆ティーの香りが限定登場。髪の表面をいたわりながら光をきれいに反射するツヤ高い髪を実現します。髪表面のキューティクルをととのえることで引っかかりを抑え、つるつるとしたなめらかな指通りを叶えます。ミストが髪全体にふんわりと広がり、みずみずしいうるおいに満ちた髪にみちびきます。ドライヤーなどの熱によるダメージをケアする処方で、パサつきやゴワつきのない髪へとみちびきます。

ストロベリー&ティーの香りで全身をうるおす。リッチな使い心地でやわらかな肌にみちびくボディミルク。

2026年2月6日（金）限定品

ジルスチュアート ストロベリー＆ティー ボディミルク

250mL 3,520円（税抜3,200円）

なめらかにのび広がり、ベタつかずにうるおうボディミルクから、甘酸っぱいストロベリー＆ティーの香りの限定品が登場。すみずみまでうるおいを届け、しっとりとした肌が持続します。エモリエントオイルをはじめとしたモイスチャー成分が肌の奥（角層）までうるおいを届けやわらかくほぐします。オイルが保護ヴェールになることで乾燥を防ぎ、しなやかな肌にみちびきます。浸透感が高く肌なじみのよいエモリエントオイルや、柔軟性をあたえる保湿剤をバランスよく配合。ベタつかずにうるおいが続くので、おやすみ前やお出かけ前のケアにもおすすめです。みずみずしいタッチとなめらかなのび広がりで、肌を心地よくうるおします。保湿効果のあるヒアルハイドレーターが、肌のうるおいを保ちます。

ストロベリー＆ティーの香りが指先まで幸福感を届ける。ベタつかずなめらかな手肌にみちびくハンドクリーム。

2026年2月6日（金）限定品

ジルスチュアート ストロベリー＆ティー ハンドクリーム

30g 1,870円（税抜1,700円）

とけ込むように手肌になじみ、ベタつかないハンドクリームから、甘酸っぱいストロベリー＆ティーの香りが限定登場。植物由来のエモリエントオイルやシアバターがたっぷりのうるおいをあたえます。バランスよく配合した水溶性の保湿成分と抱水性のあるエモリエントオイルにより、うるおいに満ちた肌にみちびきます。肌なじみのよさ・高い浸透感などを性質とする数種類のエモリエントオイルが、肌の奥（角層）までうるおいを届けやわらかな手肌を叶えます。体温付近でとろけるようになじみ、高いエモリエント効果でやわらかな手肌を叶えるシアバターを配合しました。浸透感が高く、肌なじみのよいエモリエントオイルを配合しているため、使用直後からパソコンやスマートフォンに触れられます。保湿効果のあるヒアルハイドレーターが、肌のうるおいを保ちます。紅茶のティーバッグをイメージした一個箱は、ギフトにもぴったりなデザインです。

ストロベリー＆ティーの香りで口もとを彩る。濃密なうるおいで、やわらかな唇を叶えるリップバーム。

2026年2月6日（金）限定品

ジルスチュアート ストロベリー＆ティー リップマスク

7g 2,200円（税抜2,000円）

甘酸っぱいストロベリー＆ティーの香りのリップバームが限定登場。中央のハートが目をひく可愛らしいデザインです。ストロベリー＆ティーをイメージした、パールレッドとライトピンク2色のカラーを混ぜながら、お好きな色合いを楽しめます。ツヤ高くふっくらとした唇に仕上がる、うるおい感溢れるリップバームです。アカンサス模様をあしらった高級感のある一個箱は、ギフトにもぴったりなデザインです。



