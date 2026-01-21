累計販売数408万個*のアロエUVスティックシリーズから日差しでほてった肌に嬉しいクールタイプが新登場！

株式会社ネイチャーリパブリックジャパン

株式会社ネイチャーリパブリックジャパン（所在地：東京都浜松町）は、累計販売数408万個突破*の大人気アロエUVスティックシリーズから、ひんやりクールタイプの「クーリングアロエUVスティック」を2026年2月9日（月）より発売いたします※。カリフォルニア産アロエベラ（*3）に加えて済州島産生アロエに氷河水とペプチドを加えた独自のブルーアロエ(TM)成分（*1）を配合してバージョンアップ。紫外線をブロックしながら肌をみずみずしくうるおします。

韓国発の自然派スキンケアブランド ネイチャーリパブリックは、貴重な天然由来成分と先端技術を組み合わせた製品で世界中の人々を魅了し続けています。

*2017年5月～2025年5月時点の自社出荷基準 *1ブルーアロエ(TM)／水（保湿成分）、アロエベラ葉水（整肌成分）、トリペプチド1銅（整肌成分） *2当社テストによる（使用感評価） *3アロエベラ葉エキス（整肌成分）※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます。

クーリングアロエUVスティック SPF50+／PA++++冷感-4.5℃タッチ*ひんやりUVスティックで夏を快適に

クーリングアロエUVスティックは、ほてった肌をうるおす美容成分を贅沢に配合したスティックタイプUVで、ハナハッカ葉エキス（*1）が夏の肌にひんやりとした心地よさを与えます。

SPF50+／PA++++で紫外線をカットしながらもアロエ（*2）のうるおいヴェールでやさしく、すこやかにお肌を保湿。紫外線や冷房などによる乾燥ダメージを受けたお肌をいたわります。

*当社テストによる（使用感評価） *1整肌成分 *2アロエ／アロエベラ葉エキス（整肌成分）

Wアロエ成分でみずみずしい塗り心地に

クーリングアロエUVスティックには、カリフォルニア産アロエベラ*に加えて済州島産生アロエに氷河水とペプチドを加えた独自のブルーアロエ(TM)成分（*1）を配合しました。その他にもナイアシンアミド、CICA、パンテノール、12種のハーブ成分などみずみずしい使用感にこだわって配合しています。

さらにウォータープルーフ処方（耐水性★）になっているため野外活動中でもしっかり紫外線をカット。プールや海水浴をはじめとしたアウトドアシーンでもアクティブに活動をお楽しみいただけます。

*アロエベラ葉エキス *1ブルーアロエ(TM)／水、アロエベラ葉水、トリペプチド-1銅 ナイアシンアミド CICA／ツボクサエキス パンテノール 12種のハーブ／メリッサ葉エキス、ハナハッカ葉エキス、ニオイテンジクアオイエキス、セージ葉エキス、ティーツリー葉エキス、アルテア根エキス、ローマカミツレ花エキス、アーチチョーク葉エキス、セイヨウオトギリソウエキス、ラベンダー花エキス（全て整肌成分）

ネイチャーリパブリックのアロエUVスティックシリーズ

日差しは気になるものの、塗り直しが面倒、手が汚れるのが気になる…という日焼け止めの悩みに寄りそうアロエUVスティックシリーズ。持ち運びに便利で手軽にいつでもどこでもこまめなUVケアが可能です。さらさらな使用感の「パウダリーUVアロエスティック」とみずみずしくクールな「クーリングアロエUVスティック」の2種を展開しています。

＜商品概要＞

商品名：クーリングアロエUVスティック

価格 ：1,500円（税抜）／1,650円（税込）

内容量：24g

商品URL

https://naturerepublic.co.jp/shop/products/NB0238