【イベントレポート】GAAAT、『PAC-MAN BEYOND - FROM 8-BIT TO INFINITE BITE.』を開催および『PAC-MAN × 桂春院』への作品提供・技術協力を実施

デジタルとフィジカルを横断し、新たな体験価値を創造するアートブランド「株式会社GAAAT（本社：東京都台東区、代表：徳橋佑輔）」は、バンダイナムコエンターテインメントの人気キャラクター『PAC-MAN』をテーマに、京都にてGAAAT作品を活用した複数のアート展示を展開しました。

ひとつは、GALLERY Annで行われた現代アート展示販売会『PAC-MAN BEYOND - FROM 8-BIT TO INFINITE BITE.』（2025年10月15日～11月3日）。もうひとつは、妙心寺塔頭・桂春院を舞台にした『PAC-MAN × 桂春院 現代アート展示』（2025年11月2日～4日）です。GALLERY Ann ではGAAATが企画・制作・運営を担当し、桂春院の展示では作品提供として参加しました。

本企画では、GAAAT独自の立体印刷技術「Metal Canvas Art」により、ゲームとしての『PAC-MAN』を“鑑賞するアート”として再構築。デジタルカルチャーと伝統文化の双方から、現代アートの新しい表現領域を提示しました。

【PAC-MAN BEYOND - FROM 8-BIT TO INFINITE BITE.】

会期：2025年10月15日（水）～11月3日（月・祝）

会場：GALLERY Ann（京都市中京区）

本展は、80年代のアーケードゲームの象徴である『PAC-MAN』の軌跡と進化をアートとしたコレクションです。

誕生から45年ー 単なるゲームのアイコンにとどまらず、世界中で愛され続ける存在の『PAC-MAN』。本展では、その原点であるレトロな魅力を大切にしながら、多面的な側面を、アートとして展開。

1980年に生まれ、今もなお進化を続ける『PAC-MAN』を、日本のアートブランド「GAAAT」が独自技術で生み出すメタルキャンバスアートで表現し、本展の企画から運営までを担いました。

＜現地の様子＞

会場には、『PAC-MAN』のゲーム世界をもとにしたメタルキャンバス作品が並びました。

金属ならではの光の反射や凹凸の表現で表現されたドットのキャラクターたちが今にも動き出しそうに見え、訪れた人たちは足を止めてじっくりと鑑賞していました。

壁面には8ビットゲームの原風景を思わせるアートが広がり、懐かしさと新しさを感じさせる空間となりました。

＜展示作品のご紹介＞

・Frame out

・PAC-MAN MIKOSHI

・PAC-ROKU

＜販売ブースの紹介＞

現地では、本作品のデザインを用いたオリジナルグッズも販売し、来場者の方々にもご好評いただきました。

＜来場者の声＞

展示期間中は国内外のアートファンや親子層を中心に多くの来場があり、以下のようなコメントが寄せられました。

「懐かしいけど、すごくスタイリッシュだった」

「子どもも楽しそうに見ていた。知っているゲームのアート作品は飽きずに楽しめた」

【PAC-MAN × 桂春院 現代アート展示】

会期：2025年11月2日（日）～11月4日（火）

会場：妙心寺 桂春院（京都市右京区）

本展示は株式会社バンダイナムコエクスペリエンスのIP-Artチームが主体となり、桂春院を舞台に実施された特別企画です。GAAATはMetal Canvas Art 作品の提供を行い、寺院空間での現代アート表現に貢献しました。

＜展示の様子＞

展示には複数アーティストの作品が展示され、GAAATは Metal Canvas Art 技術による現代的表現で空間の一部を構成しました。時間帯によって自然光や照明の当たり方が変わり、作品の表情も昼と夜で移り変わる様子は、来場者からも好評でした。

＜展示作品のご紹介＞

・GAAAT作品 | Haku / 箔

＜来場者の声＞

「寺院とパックマンの組み合わせが意外で面白かった」

「昔のゲームがこんな形でアートになるなんて、ちょっと感動した」

これらの声に象徴されるように、伝統ある空間での展示は、現代アートと伝統文化を繋ぐ新たな試みとして注目を集めました。

【GAAATの取り組みと今後の展開】

GAAATは、デジタルアートと物理的アートの融合を通じて、IPコンテンツの新たな表現方法を探求しています。

今回の『PAC-MAN』企画は、ゲームという大衆文化と現代アートの接点を提示し、IPホルダー・アーティスト・文化施設などとの協業可能性を示す実例となりました。

今後は、国内外のIPとの共同展示や巡回展、デジタル技術を活かしたオンライン展覧会などを展開予定です。「アートで物語を立体化する」活動を通じて、コンテンツの新たな価値創造を目指してまいります。

【GAAATについて】

GAAATは、独自の技術とクリエイティビティによって、2次元であるデジタルと3次元であるフィジカルを横断し、新たな体験価値を創造するアートブランドです。

アーティストだけでなく、イラストレーター、IPコンテンツホルダー、アパレルブランドなど、様々なステークホルダーとの協業により新たなアート体験を創造しています。シンガポール、ドバイ、アメリカなど世界各地で展覧会を開催しています。

