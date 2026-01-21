西松建設様の実践から現場DXを学ぶ、4社特別セッションセミナー 1月27日開催

株式会社L is B

株式会社L is B（エルイズビー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下L is B）は、西松建設株式会社様をゲストにお迎えし、音声コミュニケーションツール「BONX」を提供する株式会社BONX、クラウド録画サービス「Safie」を提供するセーフィー株式会社との共催で、「現場に定着するDX」をテーマとした対談形式のオンラインセミナーを開催いたします。

建設・インフラの現場でDX化に向けて取り組まれる一方、扱う情報が多様化したことで、「どの場面で何を使うべきか」「どう現場に定着させるか」が重要なテーマとなっています。

こうした中で西松建設株式会社様では、チャット（direct）・声（BONX）・映像（Safie）という3つの情報手段を使い分け、現場で継続的に運用できる仕組みを構築してきました。

本セミナーでは、西松建設のDX推進を担う土井様に、取り組みの背景や定着に向けた工夫など、具体的な事例をお話しいただきます。さらに、現場で活躍する3サービスを提供する各企業も登壇し、対話形式で“現場のリアル”を深掘りします。

セミナー概要

・タイトル：西松建設に学ぶ現場DX ～チャット×声×映像で情報を「つなぐ」未来～

・開催日時：2026年1月27日（火）15:00～16:00

・場所：オンライン（Zoomウェビナー）

・参加費：無料

・お申し込み方法：事前登録制

＞＞登録はこちらから(https://l-is-b.com/ja/event/20251218_24009/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=joint_seminar20260121)

◆このような方におすすめです

・現場の連絡手段・ツールが増え、整理や使い分けに課題を感じている方

・チャット・音声・映像など、DXツールの“定着”にお困りの方

・協力会社を含めた現場の情報共有をスムーズにしたい方

・現場の情報の抜け漏れ・伝達ミスを減らしたい方

・西松建設様の実践事例から、現場DX成功のポイントを学びたい方

◆セミナー内容

・西松建設様が取り組む現場DX

・チャット（direct）・声（BONX）・映像（Safie）の実践的な使い分け

・現場、本社、協力会社を巻き込む“定着”の工夫

・ツール活用によって得られた定量効果や、現場のリアルな声

◆西松建設様が活用する3つのサービス

direct(https://direct4b.com/ja/construction/chat/)（株式会社L is B）

文字や写真、図面ファイルを使った情報共有、緊急時の連絡手段として、現場でに広く活用される現場向けのビジネスチャット。

BONX WORK(https://bonx.co/work/solution/construction/)（株式会社BONX）

スマホアプリと専用イヤフォンを通じ、作業中の指示確認や緊急時の連絡などを迅速かつ確実にする音声コミュニケーションツール。

Safie(https://safie.jp/construction/)（セーフィー株式会社）

カメラ映像をクラウドに保存、現場の状況を可視化し、遠隔での確認・記録・共有を可能にするクラウド録画サービス。

◆登壇者

西松建設株式会社

土木事業本部 土木部 土木DX企画課

土井 智矢 様

西松建設で施工管理を経験し、現在は全社横断のDX推進プロジェクトを担当。

現場力と効率化の両立を軸に、変革に伴う難所に向き合い日々奮闘。ミッションは「自らの成長を源泉に、関わる人々と社会に普遍的な価値を創出する」こと。

株式会社L is B

営業本部 コンサルティングセールス部

嶋 美紗子

2023年4月、株式会社L is Bに入社。

コンサルティングセールス部にて、建設業、製造業、小売業など多様な業界の大手企業を担当。現場の業務効率化やコミュニケーション課題の解決を軸に、DX推進を支援する提案型営業に従事。

株式会社BONX

建設業界営業担当

喜多村 祐馬

2021年12月にBONXへ入社。前職の建設業での経験を活かし、2023年より建設領域を担当。建設業を中心に、コミュニケーション改善やDX推進に取り組み、これまで多くの現場に足を運びながら課題を伺い、導入から運用面の改善まで幅広く伴走している。

セーフィー株式会社

営業本部 第2ビジネスユニット ビジネスストラテジーグループ

岩崎 稜平

建設現場の課題を“映像”を軸に解決することをミッションに、他社製品との連携・セット利用の検討や検証を行いながら、最適なソリューションを提案。現場で活用される具体的なユースケースの探索から、提案資料の作成、営業担当との同行提案、さらに申込から納品までの営業支援まで、導入プロセス全体を幅広くサポート。

主催：株式会社L is B

共催：株式会社BONX、セーフィー株式会社

特別登壇：西松建設株式会社

※競合製品をお取り扱いの企業様や、主催者の判断により本セミナーの趣旨にそぐわないと判断される方につきましては、ご参加をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社L is B（エルイズビー）について

現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けてまいります。

■社名：株式会社L is B

■代表取締役社長CEO：横井 太輔

■設立：2010年9月29日

■本社：東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F

■企業URL：https://l-is-b.com/ja/

※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。









