人気レストランを気軽に楽しむ「ワンダーテーブル レストランウィーク」開催

株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿/代表取締役社長 河野 博明］は、期間限定のグルメイベント「ワンダーテーブル レストランウィーク」を、2026年1月26日(月)から2月15日(日)まで開催します。

レストランウィーク限定！多彩な人気店を“特別価格”で堪能

本イベントは、ワンダーテーブルが展開する多彩なレストランを、より気軽に楽しんでいただくことを目的とした特別企画です。期間中は、各参加レストランの魅力を象徴するシグネチャーディッシュを中心に構成した、レストランウィーク限定のコースをご用意。ランチは3,000円／5,000円／7,000円、ディナーは5,000円／7,000円／10,000円／12,000円という特別価格でお楽しみいただけます。

初めて訪れるレストランのお試し利用はもちろん、記念日やご褒美ディナーなど、幅広いシーンにぴったりなコースをご提供します。

参加ブランド（全7ブランド）

ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京

ロウリーズ・ザ・プライムリブ

ユニオン スクエア トウキョウ

オービカ モッツァレラバー

テール・ド・トリュフ東京

ジャン・ジョルジュ トウキョウ

モーモーパラダイス

イタリアン、フレンチ、ステーキ、しゃぶしゃぶなど、多彩なジャンルが一堂に会し、ワンダーテーブルならではの食体験をお楽しみいただけます。

ワンダーテーブル レストランウィーク

開催期間：2026年1月26日（月）～2月15日（日）

https://wondertable.com/pages/wt-restaurantweek

＜特別コースの一例＞

ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京

ランチ：5,000円（平日のみ）

Appetizer ハーフサイズ シーザーサラダ

Main Dish ルーガーバーガー、フレンチフライドポテト＆スライスオニオン

Dessert アイスクリーム（バニラ＆ストロベリー）

Drink コーヒー または 紅茶

ロウリーズ・ザ・プライムリブ

ディナー：10,000円 （土日も実施）

First オリジナル・スピニング・ボウル・サラダ または オニオングラタンスープ

Main プライムリブ（トーキョーカット 120g） または アトランティックサーモンのロースト

Dessert イングリッシュトライフル または キーライムパイ

※プライムリブにはマッシュドポテト, クリームドスピナッチ, クリームドコーンが付きます

テール・ド・トリュフ 東京

ディナー：12,000円 （土日も実施）

Amuse 発酵マッシュルーム

Appetizer 馬肉 ポロネギ

Specialite じゃがいものクリームソース

Main ほろほろ鳥 カリフローレ

Dessert 苺 ホワイトチョコレート



※コース料理には季節のトリュフが含まれております。

※こちらは1月のメニューとなっており、2月は変更となります。

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外101店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業135年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

