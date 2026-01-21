「のびーる」シリーズ累計61万部突破！ 大人気学習まんが「のびーる社会」シリーズより待望の『世界の地理 気候・暮らし・産業他』が2026年1月21日（水）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『角川まんが学習シリーズ のびーる社会 世界の地理 気候・暮らし・産業他』（監修：小林宏己／カバー・表紙：マオ・シーアン）を2026年1月21日（水）に発売しました。

「のびーる」シリーズとは

「のびーる」シリーズは、爆笑まんがで学校の教科書の学習内容と中学受験にも役立つ知識が学べる学習まんがです。おもしろさと充実の内容で支持を集め、シリーズ累計部数は61万部を突破しました。

そんな「のびーる」シリーズの社会に、世界の気候や文化、国の特色などが楽しく学べる「世界の地理」が仲間入りしました。

■あらすじ

社会にくわしい地球外生命体のふえーる君とジェイクたちが「地球レストラン」を開くことに。世界のメニューを探すため、氷におおわれた極寒の地や灼熱の砂漠、広大な熱帯雨林など、世界中を駆けめぐります。大冒険の中で、各地の気候や人びとの暮らし、産業を学んでいきます。

■『のびーる社会 世界の地理』の特長

1.楽しいまんがで世界を体感。「はじめての『世界の地理』学習」に最適

まんがはしっかりと描き込まれた絵とギャグ満載のストーリーで展開。行ったことのない国や地域など、イメージしづらい世界がぐっと身近に感じられます。

楽しく読み進めるうちに、気候、文化、各国の特色、時差といった地理の重要単元の理解が自然と深まります。

2.まんがの中に「なぜ？」を問いかけ、思考力を育む

単なる暗記ではなく、地理学習で重要な「なぜそうなるのか？」という疑問を随所に盛り込みました。疑問の答えを自ら考えるプロセスを通じて、考える力と国際社会を理解するためのグローバルな視点を養います。

3.豊富なビジュアル資料とクイズで知識を定着

写真つきの解説ページは充実の内容で、テストや中学受験に直結する知識を補強します。

さらに、遊んで学べるクイズコーナー「ふえーる君からの挑戦状」など、子どもたちが何度も読み返したくなる工夫を凝らした一冊です。

4.中学1年生で学ぶ単元を「先取り」

中学校に入学して最初に学ぶ社会科の地理分野は、まさに「世界の地理」から始まります。

小学生のうちに本書で世界各地のイメージや用語に触れておくことは、中学受験を目指すお子様はもちろん、中学入学準備を進めたいご家庭にもおすすめです。

■監修者のことば

社会科は、子どもたちが「よりよい社会のつくり手」として成長することを願う教科です。そのためには、さまざまな出来事や課題を「自分ごと」として考える姿勢が大切です。そして、グローバル化が加速する現代では、小学生のうちから世界に目を向けることがますます重要になっています。

『のびーる社会 世界の地理 気候・暮らし・産業他』は、初めて「世界の地理」に触れる子どもたちにも楽しく読んでもらえるよう、世界中を旅するまんがと、ビジュアルたっぷりの解説で構成しました。何度も読み返すうちに、気候や地形、産業、文化といった、世界の地理を理解するための重要事項が自然と学べます。さらに、地理的事象の背景をひも解く「なぜ？」という問いを盛り込み、考える力と広い視野を育みます。

本書を通して、地理学習に役立つ知識と、未来を切りひらくためのグローバルな視点が養われることを願っています。

監修：小林 宏己（こばやし ひろみ）

早稲田大学名誉教授。教育出版小学校社会教科書編集委員・監修、同生活科教科書編集委員、文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会専門委員などを務めた。

■書誌情報

『角川まんが学習シリーズ のびーる社会 世界の地理 気候・暮らし・産業他』

監修：小林宏己（早稲田大学名誉教授）

カバー・表紙：マオ・シーアン

発売日：2026年1月21日（水）

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

仕様：四六判／ソフトカバー／オールカラー／224頁

ISBN：978-4-04-115848-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322410000172.html)

■ためし読みもヨメルバにて公開中！

https://yomeruba.com/hiroba/learn/nobiru-syakai/entry-139404.html

■「角川まんが学習シリーズ」とは

「まんがで楽しく学ぶ」をコンセプトに小学生に向けて立ち上げた学習まんがシリーズで、現在「学習」「科学」「超科学」シリーズがあります。

【ヨメルバ】角川まんが学習シリーズ ホームページ：https://yomeruba.com/mangagakushu/

【X（旧Twitter）アカウント】ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）：@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)

【Instagramアカウント】ヨメルバ：@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)

KADOKAWA児童書カタログはこちら :https://note.com/yomerubanote/n/n0ff29949a74a