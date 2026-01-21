人気ゲーム実況者・スマイル氏の初エッセイ『思考は瞼が落ちるまで』2026年1月21日（水）発売！　幸福・自由・価値・自己責任……。生きづらさの正体を、“思索”を通して読み解く。

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年1月21日（水）に『思考は瞼が落ちるまで』（著者：スマイル）を刊行いたしました。

「わからない」をそのままにしない。「考える楽しさ」を取り戻すためのエッセイ集

『思考は瞼が落ちるまで』は、日常の違和感や問いをすくい上げ、静かに、しかし深く考察していくエッセイと短編小説を収録した一冊です。

著者は、YouTubeでのゲーム実況で知られるスマイル。人気実況者でありながら、公認会計士の資格も持ち、社会と個人のはざまで揺れる「自分自身の言葉」で、思索を重ねてきました。

本書は、スマートフォンやSNSに飲み込まれそうな現代人に、「立ち止まって考えること」の大切さを静かに提案します。



幸福とは何か？

自由意志は本当に存在するのか？

お金に価値はあるのか？

自己責任という言葉の裏にあるものは？

本書は、「問いと共にあること」に重きを置いた、新しい形のエッセイ集です。

自らの人生を起点に、社会と世界を再解釈する視点

本書は、スマイル自身の経験

──不登校だった幼少期、慶應義塾大学への進学、公認会計士としての就職、そしてYouTube活動──を土台にしながら、自身の中に生まれた疑問を丁寧に拾い上げていきます。

それは、自分自身に問いを向けることから始まり、やがて社会や制度、倫理といった広い問題に思索が広がっていく過程でもあります。

読むことで、私たちもまた「自分はどう考えるか？」という問いに向き合うことになります。

文章の端々には、実況動画では見せなかった“素のスマイル”が垣間見え、長年のファンにとっても新たな一面に出会える内容となっています。

特典情報

Amazon.co.jp 限定：待ち受け画像 データ配信

https://amazon.co.jp/dp/4046076933/

※2026年2月20日（金）23:59までに注文を確定したお客様が対象となります。

※ダウンロード特典「待ち受け画像」は、商品発送時に別途送信されるメールに記載のURLよりダウンロードいただけます。

※ダウンロード期限は2026年5月21日（木）23:59となります。

アニメイト：ブロマイド（全3種より1枚）

https://animate-onlineshop.jp/pn/pd/3310842/

※特典はお選びいただけません。

※特典は無くなり次第終了します。ご了承ください。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

著者プロフィール

スマイル

ゲーム実況者。ゲーム実況グループ「ワイテルズ」のメンバーとして数々の人気コンテンツを手がけ、グループの知名度と人気拡大に大きく貢献した。その後、ゲーム実況者グループ「モノパス」でも活動の場を広げ、新たな創作の可能性に挑戦し続けている。

YouTube：https://www.youtube.com/@mono-pass

X：https://x.com/smileWT_

書誌情報

書名：思考は瞼が落ちるまで

著者：スマイル

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2026年1月21日（水）

仕様：四六判／ソフトカバー／192ページ

ISBN：978-4-04-607693-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001355)