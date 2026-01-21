sonar ATS by HRMOS、“キャリア採用”を支える新機能「フローマスタ」をリリース

Thinkings株式会社

Thinkings株式会社（シンキングス、本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧澤 暁）は、提供する採用管理システム「sonar ATS by HRMOS(https://hr.sonar-ats.jp/0121_career)（以下、sonar ATS）」において、キャリア採用の効率化を支援する新機能「フローマスタ」の提供を開始しました。併せて「応募者リスト」のリニューアルも行いました。



これらの機能により、複雑な選考プロセスの管理が簡単になり、例えば、複数の求人における選考フローの一括編集や、応募者リストの条件別表示とラベル機能を活用した、迅速な応募者対応が可能になります。キャリア採用における業務負担を軽減し、選考の質とスピードを向上させることを目指します。

提供の背景

2040年には1,100万人の労働力不足が予測される※など、労働人口の減少が深刻化しています。また、DX時代の到来に伴い関連スキルを持つ人材の需要が増加する中で、キャリア採用の比率が年々高まっています。さらに、これまで新卒一括採用を優先してきた大手企業でもキャリア採用の重要性が増し、「新卒・キャリア採用のハイブリッド化」が進んでいます。

キャリア採用では、複数の職種や選考フローを効率的に運用しながら、応募者一人ひとりに寄り添った対応を行うことが求められます。しかし、これらの業務は非常に煩雑で、採用担当者の管理負荷が大きな課題となっています。こうした課題に応えるため、「sonar ATS」は、柔軟な選考フローの運用を可能にする新機能と、応募者の状況把握と対応をスムーズにするアップデートを提供します。

※出典：リクルートワークス研究所「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」（2023年03月28日発行）

機能概要

●フローマスタ：キャリア採用の特性に合わせた求人管理機能（新機能）

∟複数の求人で共通する選考フローを、一括設定・変更できる機能

本機能により、キャリア採用で大量の求人を扱う際に、選考フローの改善や編集を一括で行えるようになります。これにより求人管理の負担を軽減しつつ、応募者に応じたより柔軟な選考プロセスの提供が可能になります。競争の激しいキャリア採用では、応募者に応じた最適な選考プロセスを提供する必要がありますが、選考ステップの組み換えができるのは柔軟な選考管理が強みである「sonar ATS」の特徴であり、その強みがキャリア採用でも発揮されやすくなります。

●応募者リストのリニューアル（アップデート）

∟応募者リスト上で、条件別の表示と選考フェーズを可視化できる機能

キャリア採用のように多くの求人を同時に扱う場合、選考進捗や業務タスクの管理が複雑になりがちです。本アップデートにより、複数の求人に共通する「選考フェーズ」を定義し、応募者の選考フェーズをリスト上で簡単に把握できます。

【新機能・アップデートにより実現できること】

・管理負担の軽減: 複数の求人や選考フローを一括管理・編集することで、設定や変更の手間を削減。特に大量の求人を扱うキャリア採用で効果を発揮します。

・応募者対応の迅速化: 応募者情報をリスト上で可視化し、現在の選考フェーズを即座に把握。スピーディな対応と意思決定を実現します。

・柔軟性の確保: 選考フローを柔軟にカスタマイズできるため、多様な職種や選考プロセスに対応可能。変化する採用ニーズにも迅速に応えます。

柔軟性と効率性を両立したキャリア採用をサポート

Thinkings株式会社

中筋 丈人（なかすじ たけと）

Tech&Design Center 執行役員

キャリア採用の複雑な選考フローを効率化し、採用担当の皆様の管理負担を軽減するだけでなく、応募者一人ひとりと向き合う時間を増やせるよう、本機能を開発しました。「フローマスタ」では、複数の求人にまたがる選考フローを一括で管理できる効率性を重視し、頻繁なフロー変更にも即応できる柔軟な設計としました。また、応募者リストのリニューアルにおいては、条件別表示やラベル機能などの直感的な操作性を追求し、採用業務の効率化をさらに支援しています。

Thinkingsでは、採用の複雑化・多様化が進む中で、採用担当の皆様や関係者全員がより良い採用体験を得られるプラットフォームを目指しています。特に今回の新機能は、キャリア採用における特有の課題に応えるものであり、選考の質とスピードを向上させるだけでなく、採用活動全体の柔軟性と効率性を引き上げるものとなっております。

これからもお客様の声に耳を傾けながら新たな価値を提供し、「採用」を起点とした組織づくりに貢献できるよう進化を続けてまいります。

sonar ATS by HRMOSについて（https://hr.sonar-ats.jp/0121_career(https://hr.sonar-ats.jp/0121_career)）

「sonar ATS by HRMOS」は、採用業務のデジタル化を通じて、各種オペレーションの自動化やリアルタイムなデータ分析による効率的な選考を実現。採用担当者の業務負荷を大幅に削減します。社内のポジションと人材要件の管理機能（sonar Connecter）を備え、求人媒体や適性検査など50以上のHRサービスと連携可能な採用管理システムとして採用担当者を支援しています。2012年よりサービス提供を開始し、株式会社NTTデータグループ、全日本空輸株式会社、ダイキン工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、法務省、文部科学省、LINEヤフー株式会社など、累計2,400 を超える企業や官公庁に利用されています。

・sonar ATSについて https://hr.sonar-ats.jp/0121_career

・sonar ATSご紹介1分動画 https://www.youtube.com/watch?v=XZuuV7_B_fM

Thinkings株式会社について

組織づくりの方法を変え、より創造的に働ける社会をつくる

グローバル化やデジタル化をはじめとする事業環境の変化に伴い、企業の人材採用とそれを含む組織のあり方が変わり続けています。働き手としても、少子高齢化や価値観・ライフスタイルの多様化が進む中で、働き方に対する意識の変革が加速しています。人と組織が最適にマッチングされることで、より創造的に、より生産的に働くことができる社会を実現すること。Thinkingsは、テクノロジーとデザインの力で、これからの組織づくりの方法を提案します。



会社名 ： Thinkings株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 瀧澤 暁

設立 ： 2020年1月

所在地 ： 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル5階

URL ： https://www.thinkings.co.jp

事業内容： HR Tech事業（「sonar ATS by HRMOS」の企画・開発・運営・販売など）