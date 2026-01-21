NECのサイバーセキュリティ対策が最高評価を獲得、「サイバーインデックス企業調査2025」で4年連続“最高位二つ星”

日本電気株式会社

NECは、一般社団法人 日本IT団体連盟が実施する「サイバーインデックス企業調査2025」において、4年連続で最高位となる「二つ星」を獲得しました。

サイバーインデックス企業調査は、「一般社団法人 日本IT団体連盟（※1）」が民間企業のサイバーセキュリティ対策の情報開示の促進を目的とし、日経500種平均株価構成銘柄の企業を対象にサイバーセキュリティへの取組姿勢に関する調査を行うものです。優れた取組姿勢および情報開示を確認できた企業に対しては、星を付与する「格付け」を行います。本調査は企業の情報セキュリティを測る指標としてグローバルな投資家からも高い評価を得ています。

NECは総合評価において「特に優れた取り組み姿勢および情報開示を継続的に確認できた企業」として、最高位の「二つ星」を付与いただきました。最高評価の獲得は4年連続となり、NECのサイバーセキュリティ対策が国際水準で継続して高く評価されている証といえます。

NECは、国際基準に基づいたグローバル統一のセキュリティポリシーを展開し、深刻化するサイバー攻撃に対するインテリジェンス（事前防御）やレジリエンス（攻撃からの回復能力）の強化など、網羅的な防御体制を構築しています。また、経営層から一般社員までグローバル一体となった「全員参加」のセキュリティカルチャー変革を実現し、サプライチェーン全体でのリスク管理とセキュリティマネジメントサイクルを確立しています。

近年の情勢、動向においてNECの「Purpose（存在意義）」である『安全・安心・公平・効率』という社会価値創造の根幹を支えるサイバーセキュリティが、単なるIT課題ではなく、経営に資する重要事項であることを明示すべく、これらのサイバーセキュリティの取り組みについて、ステークホルダーのみなさまにご理解いただけるよう「サイバーセキュリティ経営報告書2025」を発行しております。

NECは今後も「Value Creator」として、「クライアントゼロ」による社内実践で培った知見を社会に還元するとともに、「.JP（日本のサイバー空間）を守る」をスローガンに、その実践の中核となるサービスである「CyIOC」を通じて、独自のサイバー脅威インテリジェンスの提供や、国産AI技術を活用した安全性・機能性の両立、グローバルでの推進体制により、日本のサイバー空間の安全性確保に貢献し、安心で信頼できるデジタル社会を実現してまいります。

