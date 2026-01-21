スイッチメディア、株式会社ニチレイフーズとの共同セミナーを1/28(水)に開催

株式会社スイッチメディア

広告データ分析クラウド「TVAL（ティーバル）」および「クロスメディアインサイト」を提供する株式会社スイッチメディア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高山 俊治、以下スイッチメディア）は、株式会社ニチレイフーズと共に、2026年1月28日（水）に、オンラインセミナー「経験則からの脱却！ニチレイと実践したテレビCMの売上効果改善」を開催いたします。

セミナー紹介

テレビCMは多くの企業にとって大きな投資先である一方、「現状の出稿量は適切なのか？」「本当に売上につながっているのか？」と、投資対効果の判断に悩むマーケティング担当者様は少なくありません。

本セミナーでは、購買とテレビ視聴のシングルソースデータでの分析に取り組むニチレイフーズの相星氏をお招きし、分析を通して見えてきた「テレビCMの売上効果」や、「出稿量・期間・出稿枠の最適化」に向けた具体的なプロセスをご紹介します。また、分析結果をどのように社内の意思決定や合意形成に活かしたのかについても、現場のリアルな声とともにお話しいただきます。

詳細・申込はこちら：https://www.switch-m.com/seminar/20260128(https://www.switch-m.com/seminar/20260128)

このような方におすすめです

・GRPや認知度だけでなく、「売上」への貢献を根拠を持った数値で説明したいとお考えの方

・各メディアにどれだけ出稿すべきか、メディア毎の予算配分に悩んでいる方

・社内で、広告予算の妥当性を論理的に説明したい宣伝・マーケティング責任者様

＜開催概要＞- セミナー名：「経験則からの脱却！ニチレイと実践したテレビCMの売上効果改善」- 日時：2026年1月28日（水）12:00-13:00（受付開始 11:55）- 場所：Zoomウェビナー形式- 参加費：無料- 詳細・申込：https://www.switch-m.com/seminar/20260128(https://www.switch-m.com/seminar/20260128)

※恐れ入りますが、本セミナーは「会社名」のご入力がない方や個人の方、広告会社、放送局の方、調査会社・テレビCMの効果測定を行うサービスをお持ちの企業の方の参加はご遠慮いただいております。

＜登壇者プロフィール＞

株式会社ニチレイフーズ / 相星 壮孝

ライン&マーケティング戦略部 マーケティング部 マーケティンググループ マネージャー

株式会社スイッチメディア / 前田 遼介

執行役員 ビジネスコンサルティング部長

株式会社スイッチメディア / 伊勢村 千尋

ビジネスコンサルティング部 マーケティンググループ マネージャー

スイッチメディアについて

株式会社スイッチメディアは、テレビCM＋デジタル広告の出稿データを統一指標で一元管理し、過去比較やブランド横断分析を通じてメディア予算アロケーションを支援するSaaSプロダクト「クロスメディアインサイト」、また国内最大規模のテレビ視聴パネルから取得したテレビCM接触データとインテージ社の購買データ（SCI(R)）をシングルソースで連携させ、テレビCMの売上効果の分析を実現するSaaSプロダクト「TVAL」の開発・運営を行っています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11256/table/105_1_aad30839628a4f2e02c482b9c2bf33d0.jpg?v=202601211121 ]

※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)