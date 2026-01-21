「チーターとスーパーカーはどっちが速い？」など、だれもが持つ「動物vs人間の技術」に関する疑問を大調査！ 『どっちが強い!? チーターvsスーパーカーほか 動物vsのりもの大集合！』発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、角川まんが科学シリーズ『どっちが強い!? チーターvsスーパーカーほか 動物vsのりもの大集合！』（監修：今泉忠明、平坂雅男、宮平華枝／ストーリー・まんが：ホットブラッドソウルズ）を2026年1月21日（水）に発売しました。

今回のバトルは、いつもと趣向を変えた「動物vsのりもの」対決。まんがを通して、だれもが一度は思ったことがある「チーターとスーパーカーはどっちが速いのだろう？」といった疑問について、シリーズおなじみのXベンチャー調査隊のジェイクたちが楽しく調査していく内容となっています。

「ゾウvs消防車」「ミツバチvsドローン」「コウモリvsレーダー」「クジラvs潜水艇」など、気になる対決を5種目収録。

生き物とのりものの意外な共通点とは？ 動物好きも、のりもの好きも絶対夢中になる、最強組み合わせの「どっちが強い!?」が完成しました。

新しい番外編の「どっちが強い!?」はここがスゴイ!!

【「チーターvsスーパーカーほか」オススメポイント】

（1）「どっちが強い!?」だからこそできた夢の対決に、動物好きも、のりもの好きも大喜び！

（2）読書がニガテでも大丈夫。夢中になるから読書習慣が身に付く！

（3）動物とのりものをまんがと記事ページで楽しく比較！ 読むだけで動物の生態や人間の技術の知識がどんどん増える！

角川まんが科学シリーズ「どっちが強い!?」とは、「戦闘力が近くて、似たような種の動物が戦うと、どっちが強いのだろう？」という誰もが思ったことがある疑問を、ド迫力バトルで解決できると人気のシリーズです。おかげさまで、関連シリーズは累計600万部を突破しています。

そんな本シリーズから、「動物vsのりもの」が楽しめる新番外編が登場しました。

大人気のチーターやゾウ、クジラなどの動物が登場するのに加え、お子さまが大好きなスーパーカーから消防車、潜水艇、ドローンまで……。動物とのりものについて誰もが夢見た対決を実現したので、お子さまが喜ぶこと間違いなしです。

動物対決の「どっちが強い!?」と同じように、本書も全ページオールカラー、ふりがな付きで楽しめます。

「チーターvsスーパーカー」はスピード感たっぷりで、ページをめくる手が止まらない！ 「ゾウvs消防車」では、ゾウと消防車が森林の火災に立ち向かうストーリーの中で、環境問題にも触れています。

このように、読みごたえバツグンで、大好きな動物やのりものが登場する内容なので、お子さまは何度も読みたくなり、自然と読書習慣が身に付きます。読書がニガテな子にもしっかりハマる工夫がつまっているので、読書習慣付けの第一歩にも最適です！

本書は、単に動物とのりものを比べて「お互い似ている部分があって、同じような行動をするよね」だけで終わるものではありません。たとえば「チーターvsスーパーカー」では、「なぜチーターは速く走れるのか？」「カーブが多い道をスムーズに走れるのはどっち？」といった疑問の解説をまんがの中に盛り込みつつ、記事ページでもお互いの生態・性能を解説しています。

科学的に比較し、「なぜこうなっているのか？」を解き明かす内容で、お子さまの知的好奇心を刺激したり、理系脳を鍛える手助けをしたりする工夫が盛りだくさんです。各章のテーマは、自由研究にもピッタリ！

さらに本書では、動物の姿や生態が人間の技術開発のヒントになったとも言われる、生物規範工学（バイオミメティクス）の考え方も紹介。地図なしで家に飛んで帰ることができる鳥、音を頼りに仲間を見つけることができるイルカなど、私たち人間以外の動物は、機械の発明はできないけれど、驚くほど高度な能力を持つことが分かっています。こうした能力をヒントに、さまざまな技術が応用されているのが生物規範工学です。その知識を身に付けることができるのも特徴となっています。

監修者紹介＆コメント

●動物学者 今泉忠明（いまいずみ ただあき）

国立科学博物館でほ乳類の分類や生態を学び、環境庁（現・環境省）のイリオモテヤマネコ生態調査に参加。上野動物園の動物解説員などを務め、現在は奥多摩や富士山麓で動物調査を行う。

▼コメント

自然界が生み出したスーパーアニマルたちの秘めたるパワーをみせてあげようじゃないか。この本を読めば、動物たちの本気のすごさが分かるぞ！ 機械相手だからってなめちゃいけない！

●特定非営利活動法人 バイオミメティクス推進協議会

平坂雅男（ひらさか まさお）

東京都出身。工学博士で、科学で色々なことが解明されることにワクワクを感じている。企業での研究開発の経験をいかし、環境にやさしいバイオミメティクスをめざしている。

宮平華枝（みやひら はなえ）

沖縄県出身。「人と自然の共生」に関心を持ち、現在はバイオミメティクス領域における教育や産学連携の推進に尽力。生きものからの視点を描いた科学絵本『蟲の新世界』の作者。

▼コメント（バイオミメティクス推進協議会のお二人より）

自然界のスピード王・チーターと、人間が生み出したスーパーカー。象と消防車、クジラと潜水艇など、夢の対決を通して、生きものの知恵と技術のすごさを楽しく学べます。レーダーやドローンの話も登場し、冒険気分で科学の世界を体感できる一冊です。

ためし読みもヨメルバにて公開中！

▼ヨメルバ

https://yomeruba.com/hiroba/learn/docchiga-cheetah-supercar/

書誌情報

書名：どっちが強い!? チーターvsスーパーカーほか 動物vsのりもの大集合！

監修：今泉忠明、平坂雅男、宮平華枝

ストーリー・まんが：ホットブラッドソウルズ

発売日：2026年1月21日（水）

定価：1,188円（本体1,080円＋税）

体裁：四六判／ソフトカバー／オールカラー／160ページ

ISBN：978-4-04-116708-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/docchiga/322506001140.html)

「角川まんが学習シリーズ」とは

「まんがで楽しく学ぶ」をコンセプトに小学生に向けて立ち上げた学習まんがシリーズで、現在「学習」「科学」「超科学」シリーズがあります。

【ヨメルバ】角川まんが学習シリーズ ホームページ：https://yomeruba.com/mangagakushu/

【X（旧Twitter）アカウント】ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）：@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)

【Instagramアカウント】ヨメルバ：@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)