「チーズグラタンコロッケ」　1/28（水）より期間限定で発売　～2種類のチーズを使用、冬限定の濃厚クリームコロッケ～

井筒まい泉株式会社

井筒まい泉株式会社（東京都港区、代表取締役社長 國弘克英）は「チーズグラタンコロッケ」を2026年1月28日（水）より期間限定で発売いたします。

まい泉の冬の人気商品！チーズたっぷりのコロッケが今年も登場

コクのあるチェダーチーズと、まろやかなゴーダチーズを合わせた濃厚なベシャメルソースでマカロニとベーコンを和え、まい泉オリジナルのパン粉をまとわせたクリームコロッケです。洋食屋さんのチーズたっぷりなグラタンをイメージした、寒い冬にぴったりの季節限定商品です。そのままでも美味しいですが、温めるとチーズの風味が一層引き立ちます。

■商品名：チーズグラタンコロッケ

■価 格：292円 （税込）

■発売日：2026年1月28日（水）～2026年3月10日（火）予定

■販売店：全国の直営店にて販売 ※エキュート秋葉原店および、揚げ物の取扱いがない店舗では販売しておりません。

※店舗検索はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

<おいしい温め方>

常温でもおいしくお召し上がりいただけますが、温めるとさらにおいしくお召し上がりいただけます。

オーブントースター（750W）で約6分または、電子レンジ（600W）で約15～20秒温めてください。

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン14店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。