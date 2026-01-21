英語が好きになる春。子ども英会話教室「セイハでみんな手をあげよう」入会キャンペーン開始

セイハネットワーク株式会社

セイハネットワーク株式会社（福岡県福岡市，代表取締役：坂口 正美，以下セイハネットワーク）は、春のキャンペーンを開催しております。

2026年、セイハ英語学院はオリコン顧客満足度調査「子ども英語教室 幼児部門」において3年連続・通算5度目となる総合第1位を獲得いたしました。日頃よりご支持いただいている保護者様、生徒の皆さまに心より感謝申し上げます。セイハ英語学院では、「安心感あふれる教室」「通ってよかったと感じていただける教室」を目指し、トレーニングを積んだネイティブ講師と日本人講師によるチームティーチングを実施しています。歌やゲーム、アクティビティを取り入れたレッスンを通して、子どもたちが楽しみながら自然に英語に親しみ、身につけられる環境を整えています。

■入会特典

・入会金無料（通常11,000円税込み）

・2025年度分教材費無料（通常5,500円税込み）

・オンライン英会話1か月分 プレゼント

新しい学年を迎え、習い事を始めるのに最適なこの季節。

「初めての英語」にも、「一からのスタート」にも、ぜひセイハ英語学院をご検討ください。

【セイハ英語学院無料体験のお申し込み】

https://www.seiha.com/taiken(https://www.seiha.com/taiken)

【セイハ英語学院ホームページ】

https://www.seiha.com/

▼SEIHA公式Instagram

セイハネットワークでは、公式Instagramにて、

Instagram限定キャンペーンやプレゼント企画などのお得な情報を随時発信しています。

教室でのレッスン風景や、楽しそうに学ぶお子さまたちの様子、先生たちのあたたかなサポートの姿を、写真やリール動画でご紹介。

キャンプや留学など、セイハならではの取り組みもご覧いただけます。英語を楽しみながら学ぶ子どもたちの、いきいきとした表情をぜひチェックしてみてください。

【セイハ公式Instagram】

https://www.instagram.com/seiha1985_official/

▼セイハ英語学院とは？

セイハ英語学院は、0歳から通える子ども専門の英会話スクールとして、41年にわたり実績を積み重ねてきました。外国人講師と日本人講師が連携し、「聞く・話す（やり取り／発表）・読む・書く」の英語4技能5領域をバランスよく育成します。小学校高学年コース修了時には、実用英語技能検定（英検）3級レベルを目標としたカリキュラムを採用。年1回のスピーチコンテスト（全国大会あり）や、生徒向け留学制度、自宅学習用アプリの提供など、学びを広げる機会も充実しています。

また、そろばん・ダンス・プログラミングなど、他ブランド教室とのW受講割引もご利用いただけます。教室はショッピングセンター内にあり、振替・転校は無料、完全月謝制。安心して長く通っていただける英会話教室です。

▼セイハネットワークとは

1985年（昭和60年）創業、福岡市博多区に本社を置き、英語教室運営を中心に展開。主に大手ショッピングセンター内など全国で約850の教室を運営し、約85,000人の生徒が通う人気教室「セイハ英語学院」を主体に「そろばん教室88くん」「セイハダンスアカデミー」「パパイヤ式キッズダンスアカデミー」「プログラミング教室 ロボ団」などの教室運営に加えオンライン英会話「UPトーク」や留学事業などを展開し、2022年からは、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」を開設、「体験型英語学習施設」も運営している。又、2023年12月からは株式会社テスコ「テスコ英会話スクール」を、2024年4月からは株式会社神田外語文庫「神田外語キッズクラブ」がグループ会社になっている。

■本社所在地：福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館4F

■代表者：代表取締役 坂口 正美

■設立：昭和60年 3月

■事業内容： 総合教育サービス業、英会話教室事業、保育事業、ダンス教室事業、そろばん教室事業、カルチャー教室事業、プログラミング教室事業、オンライン英会話事業、留学事業、オリジナル英語教室教材の企画・製作、学校法人日本教育学園でのインターナショナル幼稚園、「KITAKYU SHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」の運営。