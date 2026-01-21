【印税全額を寄付】レシピブック『うちの定番おやつ』の印税を、著者が公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンに全額寄付

株式会社世界文化ホールディングス著者のmarimoさん（左）とメイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンの鈴木事務局長（右）

レシピブック『うちの定番おやつ』（2025年10月9日発売、世界文化社）の著者でお菓子研究家のmarimoさん(https://www.marimo-cafe.com/)が、本書の印税全額を公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン(https://www.mawj.org/)に寄付いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9728/table/2242_1_dafe7173b3bed1cf6fdfe9051cf86fc1.jpg?v=202601211121 ]

◆ 寄付に込められた特別な想い

著者のmarimoさんは、娘の検査で大学病院を訪れた際に「小児がん科」の看板を目にし、病気と闘う子どもたちの存在を強く意識するようになりました。その後、InstagramでMake-A-Wish(R) Japanの活動を知り、「この団体の力になりたい」と考えていたところ、「子どもと作る」をテーマにしたレシピ本を制作することになり、

「ママと子どものお菓子作りによる幸せな時間をサポートしながら、病気と闘っている子どもたちの役にも立てる」

この想いから、本書の印税全額寄付を決定しました。

◆ 目指すのは「循環型支援」

「本が売れる ⇢ 寄付につながる ⇢ 難病と闘う子供たちの夢が叶う」

という循環を作ることで、読者が知らず知らずのうちに他の子どもたちの希望につながる仕組みを実現しました。重版の際も追加寄付を行う予定です。

寄付を受け取ったメイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンの鈴木事務局長は「子どもたちにとって、とても心強いご支援です。"自分たちは、世の中から忘れられていないんだ"と思えることは、彼らの生きる希望となります」とコメントしています。

◆ 刊行概要

『うちの定番おやつ』

■著／marimo

■発売日：2025年10月9日（木）

■定価：1,760円（税込）

■仕様：B5判・112ページ

■発売：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10145320.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418253173

■発売情報

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002145.000009728.html

■marimosさんHP

https://www.marimo-cafe.com/