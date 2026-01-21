三ツ境支援学校にてVR・ARを活用した出張授業を実施しました

株式会社ProVision

株式会社ProVision（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：仙波厚幸、以下：ProVision）は、教育機会の公平性や、誰も取り残さない社会の実現に向けた取り組みの一環として、2025年12月18日（木）、神奈川県立三ツ境支援学校にて、タブレット端末やVRゴーグルを活用した出張授業を実施しました。今回、ProVisionとして初めて支援学校で実施した出張授業となります。

授業では、生徒の皆さまが主体的に端末や機器を操作しながら体験に参加いただきました。VRゴーグルを実際に装着し、仮想空間を体験することで、言葉だけでは伝わりにくい内容も直感的に理解できる体験を通じて、視覚的・体感的にテクノロジーの可能性に触れていただきました。

授業内容について

授業では、AR（拡張現実）・VR（仮想現実）の基本的な仕組みや身近な活用例を紹介した後、実際に体験できるプログラムを実施しました。生徒の皆さまの理解度や特性に配慮し、操作方法や体験時間を調整しながら授業を進行しました。授業終了後には、「楽しかった」「また体験してみたい」といった感想も寄せられ、テクノロジーへの興味や関心を高める機会となりました。

■ARゲーム・AR体験

タブレット端末を使用し、画面上に現れるARコンテンツを操作するゲームや体験型プログラムを実施。 体を動かしたり、画面に表示される情報を探したりすることで、楽しみながらICTに触れられる内容としました。

■VR体験

VRゴーグルを装着し、仮想空間を体験。視覚的な広がりや没入感を通じて、普段の授業ではなかなか味わえない体験を提供しました。また、ゲーミングプラットフォーム「ROBLOX」内に展開するProVision公式ワールド「ProVision YOKOHAMA TOWN」を探検し、仮想空間の中で街歩きやコンテンツ体験を楽しんでいただきました。

未来を創るIT教育とSDGsへの貢献

ProVisionは、すべての子どもたちが将来必要とされるITスキルを楽しく学べる環境を提供することが、持続可能な社会の実現に繋がると信じています。今回の出張授業は、IT教育における格差を少しでも縮め、次世代を担う子どもたちに「学びの楽しさ」と「未来の可能性」を感じてもらうことを目的に実施しました。デジタル化が進む現代社会において、ITリテラシーやプログラミングスキルは不可欠な能力です。今回の体験をきっかけに、子どもたちが自らの力で未来を切り拓く意欲を持つことを期待しています。

