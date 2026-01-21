内閣府SIP事業において「国産小型AUV」の実海域実証試験に成功。FullDepth（フルデプス）の国産水中ドローン技術が、洋上風力発電の維持管理（O&M）を支援

株式会社FullDepth

株式会社FullDepth（本社：茨城県つくば市、以下「当社」）は、内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期：海洋安全保障プラットフォームの構築」において、東京大学生産技術研究所および海上・港湾・航空技術研究所海上技術安全研究所と連携し、国産小型AUV（自律型無人潜水機）の実海域実証試験に成功しました。

将来の主力電源として期待される洋上風力発電ですが、その維持管理（O&M）における海底ケーブル点検等は、潜水士の不足や安全リスク、専用船の運用に伴う莫大なコストが大きな壁となっています。当社はこれまでの水中ドローン開発で培った知見を活かし、本プロジェクトにおいて「2名で運べるコンパクトサイズ」かつ「クレーン不要の運用性」を実現したパイロットモデルの開発と実証を担当しました。

実海域における実証内容について

神奈川県平塚沖の水深20m域において、実運用を想定した検証を実施しました。

FullDepthが開発した国産小型 モジュール型AUV

- 高精度な自律航行の検証：準天頂衛星「みちびき」によるGNSS測位を活用し、浮上時に位置誤差を定期的に補正。これにより、高額な慣性航法装置を使用せずに正確な目標航路の追従を実現しました。- 運用形態の柔軟性：船上から操作可能な「ROVモード」と、テザーケーブルのない「AUVモード」の両面で試験を行い、直線やジグザグ等のウェイポイント（海中の目標点通過）航行を確認しました。- 実用的な稼働性能：カセット式バッテリーの採用により、船上での迅速な交換が可能です。実証では実稼働を想定した運用手順の改善を行いました。

当社の機体は、国内独自の技術知見と戦略に基づき、社会課題を解決するために以下の4つの大きな特徴を備えています。

- クレーン無しで投入・揚収：大人2名で持ち運び可能な重量（59kg）のため、クレーン等の特別な設備が不要。運用コストを大幅に抑制します。- 圧倒的なコスト優位性：従来の大型AUV/ROVシステムや特殊船と比較して、導入・運用コストを抑制。効率的な点検と予防保全を可能にします。- 自動航行による省人化：海底ケーブル上などの点検ルートを自動で移動。オペレーターの操縦なしで点検を実施し、少人数運用を実現します。- モジュール化と高い拡張性：点検対象に応じてイメージングソナー等の音響装置を換装・アップグレード可能。状況に応じてROVへ容易に切り替え可能です。

本AUVは、上部アンテナ部が古くから成人男性が和装時に着用した烏帽子に似ていること、えぼし岩のある湘南・平塚沖で実海域運用を開始したこと、進化・発展を意味する「Evolution」にちなんで「えぼし」と命名されました。

今後の展望：点検サービスの高度化と社会実装

当社はMS＆ADインシュアランス グループと連携した点検サービス(※1)において、以下の2つのポイントを軸に洋上風力発電の安定稼働を支援しております。当社が開発中の国産小型AUVについても、将来的には本サービスへ適用し、更なる無人化・効率化を目指します。

- 映像データによる海中設備の状態確認：水中ドローンに搭載したカメラで撮影した映像データを基に、風車水中部や海底ケーブル等の海中設備の状態を確認します。- イメージングソナーによる海底マッピング：水中ドローンに搭載したイメージングソナー等による海底マッピングを行い、海底ケーブル等の海中設備の位置や状態を把握のうえ、波や潮流等による影響の有無を調査します。

※1 本サービスの詳細については、MS＆ADインシュアランス グループのプレスリリース（URL: https://www.ms-ins.com/news/fy2025/pdf/1029_1.pdf）も併せてご参照ください。

当社は今後、水中ロボティクス技術の開発を通じ、洋上風力発電施設等での本格的な社会実装に向けた取り組みを加速させ、持続可能な海洋インフラの構築に貢献してまいります。

【株式会社FullDepthについて】

株式会社FullDepthは2014年に設立した筑波大学発のスタートアップ企業であり、深海探査向けに確立した水中ドローンの技術をベースに、インフラ点検や水難救助などの過酷な現場で役に立つプロダクトへと進化させることで水中ロボティクス技術の社会実装を行っております。本年より国産水中ドローン「DiveUnit」シリーズに独自開発の機体制御技術や水中計測技術を搭載して、水中の状況を3Dで捉えることができる「水中3D撮影サービス」を提供開始するなど、水中のデジタル化に向けたソリューションの開発・ご提供に取り組んでおります。

