自動車販売店向け新ソリューション「おうちでAutoWEB」を提供開始、自動車の商談・購入検討を加速

Auto VR株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：吉田博紀）は、新たなソリューションとして 「おうちでAutoWEB」 の提供を開始したことをお知らせいたします。

本ソリューションは、店頭での商談中に営業スタッフがAutoWEB上で発行した専用QRコードを、お客様ご自身のスマートフォンで読み取っていただくことで、WEBブラウザ上で自動車を3Dで確認できる仕組みです。これにより、お客様は店内での商談中はもちろん、帰宅後も購入検討を継続でき、再来店・再商談の機会創出を後押しし、成約機会の最大化に寄与します。

「おうちでAutoWEB」について

「おうちでAutoWEB」では、お客様がスマートフォンのカメラでQRコードを読み取ることで、WEBブラウザ上で自動車を3Dで閲覧することができます。具体的には、以下のような体験が可能となります。

- 自動車の内装・外装の確認- ボディカラー変更による比較検討- エアロパーツ等のオプション装着イメージの確認 など

また、お客様は店内での商談中のみならず、帰宅以降もご自身のタイミングで購入検討を進めることができます。さらに、QRコード読み取り後に表示される「おうちでAutoWEB」のリンクをLINE等でご家族に共有することで、ご家族と一緒に購入検討を行い、家庭内の合意形成を進めることが可能です。

※添付画像は「おうちでAutoWEB」の概要を説明したものです。

「おうちでAutoWEB」の開発提供背景

おうちでAutoWEBフロー図

当社の顧客である多くの自動車販売店様から、以下の課題をよく伺っておりました。

「おうちでAutoWEB」の提供を通じて、自動車販売店様と共にこれらの課題解決を推進します。

複数のトヨタ販売店様への提供が決定

- 初回商談で購入決定に至らなかったお客様のニーズの特定、継続検討の促進、次回商談機会の創出- サービス入庫のお客様のニーズの把握、買い替え・乗り換え意欲の喚起、商談へのきっかけ作り

本ソリューションは、すでに 複数のトヨタ販売店様 への提供が決定しております。

今後も、より多くの自動車販売店様の商談支援および顧客体験向上に貢献して参ります。

「おうちでAutoWEB」とデータ活用を基盤にさらなるソリューション展開へ

Auto VR株式会社は、「おうちでAutoWEB」とその利用データを基盤に、自動車販売店様の営業活動支援および顧客体験のさらなる向上に向けて、将来的には以下のソリューション提供を視野に入れております。

- 自動車販売店様向けダッシュボード画面の提供- 自動車販売店様・自動車メーカー様へのお客様ニーズの分析・可視化- 自動車販売店様の営業・マーケティング業務の効率化（データに基づくお客様へのアプローチ、リマーケティングの最適化など）- 「おうちでAutoWEB」上でのお客様への自動車および自動車関連商品・サービスのレコメンド- 自動車販売店様への「おうちでAutoWEB」をベースにしたオンライン商談システムの提供

当社は今後も、自動車販売の現場における課題解決と顧客体験の向上に向け、プロダクト開発および提供価値の拡充に取り組んで参ります。

Auto VR株式会社について

代表者：代表取締役社長 吉田 博紀

本社：北海道札幌市中央区北1条東4丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館3階

支社：仙台、東京

設立：2022年8月

事業内容：自動車販売業務支援ツール「AutoVR」「AutoWEB」の開発・販売・導入支援

XRシステムの開発、3Dモデル制作

コーポレートサイト：https://www.autovr.co.jp/

