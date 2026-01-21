2026春　SANRIO x JAM HOME MADEHELLO KITTYのパンクなアクセサリー　1月23日（金）発売

株式会社 JAM HOME MADE

株式会社JAM HOME MADE（所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表：代表取締役社長 高橋征明）は、『HELLO KITTYのパンクなアクセサリー』を、2026年1月23日（金）より、販売開始いたします。

「Cute is punk. / Gentle is rebellion.」

イギリス生まれのHELLO KITTYと、イギリスで生まれたPUNK。その意外な共通項から着想を得たコレクション。

ハローキティは、本名キティ・ホワイト。イギリス・ロンドン郊外で生まれ、身長はりんご5個分、体重はりんご3個分。明るくてやさしい女のコとして、世界中で愛されてきました。その存在はキャラクターの枠を超え、Kawaiiを通じて人と人をフラットにつなぎ、笑顔を広げるグローバルアイコンへと進化しています。

一方PUNKもまた、1970年代のイギリスで誕生。それは怒りや破壊のためではなく、声を持たない個人が、自分自身で在るための表現方法。核となるDIY精神と反骨の思想は、立場やジェンダー、階級を越えて、ファッションやアートに今なお影響を与え続けています。どちらも、強さよりもフラットさを、権威よりも個を、完成よりも意志を尊んできた存在です。

本作では、HELLO KITTYのKawaiiと、PUNKの精神を重ね合わせ、指輪とネックレスというカタチに落とし込みました。かわいいから、パンク。やさしいから、反骨。Cute is punk.Gentle is rebellion.

JAM HOME MADEが考える、イギリス生まれの共通項から再考した、新しいPUNKジュエリーです。

■HELLO KITTY ハーフアーマーリング

【素材】 シルバー925 【サイズ】S,M,L,XL 【価格】 55,000円（税込）

■HELLO KITTY 南京錠ネックレス

【素材】 ステンレス、合金 【サイズ】42cm 【価格】 9,900円（税込）

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.664955

【予約開始日】

2026 年 1 月 23 日(金)

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ： https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。

ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。

現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。

JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。

ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。

ブランドのコンセプトは、「肌にもっと近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

