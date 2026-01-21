【アーカイブ配信】「自分にアピールできることはない」と悩むあなたへ「できない自分」の呪縛を解放する「魔法のAI自己分析プロンプト」配布セミナー【無料／オンライン】

株式会社キズキ

「次は絶対に失敗したくない」。そう思って、求人サイトを見ても「自分が活躍できるイメージ」が思い浮かばず、手が止まってしまう...そんな経験はありませんか？

真面目なあなたは今、ひとりで机に向かい、自分を責めながら「自己分析」をしているかもしれません。しかし、自信を失っている時の自己分析は「百害あって一利なし」です。それは「強み探し」ではなく、いつの間にか「私のダメなところ探し（反省会）」になってしまうからです。

今のあなたに必要なのは、反省することではありません。「主観（感情）」を捨てて、「客観的なデータ」を味方につけることです。その最強のパートナーが、ChatGPTやGeminiをはじめとする「AI」です。AIには感情がないため、あなたの経歴を批判することも、説教することもありません。

ただ事実を入力するだけで、あなたが気づいていない「強み・アピールポイント・市場価値」を冷静かつ正確に言語化してくれます。AIという「頼れる右腕」と一緒に、戦略的に仕事を選ぶ準備を始めましょう。

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年1月20日（火）に開催した、AIを使ってできない自分の呪縛を解放して、できる自分を再発見するための無料オンラインセミナーの様子を収めたアーカイブ動画を配信いたします。

具体的な「AI指示（プロンプト）テンプレート」を、実演を交えてプレゼントします。

プログラム内容 ～あなたの「辛い」を「強み」に変換するAI活用術～

本動画では、難しいITの知識は一切必要ありません。 お伝えするのは、「用意された指示（プロンプト）をコピペして、AIに投げるだけ」のシンプルな技術です。

ひとりで考えると「私はここがダメだ」となるあなたの経歴・スキルを、AIが強制的にリフレーミング（枠組みの転換）します。

「たいしたことないと思っていた経歴」や「誰でもできると思っていた業務」はもしかしたら、企業から評価されるあなたの強みかもしれません。AIによる「ポジティブ変換」の威力を体験してください。

登壇者紹介

岡村拓哉（おかむらたくや）

キズキビジネスカレッジ（KBC）マネージャー

大学で言語学（意味論）を専攻。接客業、新規拠点立ち上げ、複数拠点のマネジメントなどの経験から、お客様の真の悩みを明確にする言葉の力とリペアの過程で身に着けた構造把握力、様々なバックボーンを持つスタッフを一つにまとめる仕組み化力を体得。

キズキに入社後は、利用者との対話を通して、行動の裏側にある”こうありたい”という価値観を言語化し、テクノロジーと仕組みの力を活用して、利用者の理想の実現を促し続けている。支援の軸は「対話で想いを明らかにし、仕組みで行動を続けること」。

イベントアーカイブ動画視聴概要

視聴期間：2026年2月22日（日）23:59まで

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

イベントアーカイブ動画視聴の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

あなたのことを、あなた以上に理解してくれる味方

「自分のことは、自分が一番わかっていない」 ことはよくあります。特に、自信を失っている時の自己評価ほど、当てにならないものはありません。

もう、自分ひとりで抱え込まないでください。 これからは、AIという「頼れる右腕」と一緒に、戦略的に仕事を選びましょう。

本動画の内容に関する注意事項

本アーカイブ動画には、講演当日にご参加いただいた方を対象に実施した「特別相談会」のご案内および内容が一部含まれております。

なお、アーカイブ動画のみをご視聴の方を対象とした特別相談会は実施しておりません。あらかじめご了承ください。

