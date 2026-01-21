平山郁夫シルクロード美術館所蔵 平山郁夫展を日本橋三越本店で開催―平和を願い、文化財保護に尽力した画業を振り返る展覧会

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

日本橋三越本店では、2026年2月20日（金）から3月2日（月）まで、本館7階 催物会場にて、平山郁夫シルクロード美術館所蔵「平山郁夫展 平和の旅路 ―シルクロードから日本へ」を開催いたします。

平和の尊さを生涯描き続けた平山郁夫（1930-2009）は、仏教伝来やシルクロードの歴史を丹念に取材し、文化や民族を越えて人類が共有してきた“精神の風景”を作品に刻みました。日本画家としての創作活動にとどまらず、平和活動家・ユネスコ親善大使として文化財保護と世界平和にも尽力し、その画業は絵画表現と思想とが深く結びついた軌跡でもあります。

本展では、平山郁夫シルクロード美術館所蔵作品の中から、《大シルクロード・シリーズ》8連作をはじめ、《平成の洛中洛外》、そして未完の絶筆《窓辺の花》まで、画業を象徴する名品を一堂に公開いたします。平山郁夫の画業と、その根底にある平和への祈り、文化財保護への想いを体感いただける貴重な機会です。

【開催概要】

展覧会名：平山郁夫シルクロード美術館所蔵 平山郁夫展 平和の旅路 ―シルクロードから日本へ会期：2026年2月20日（金）～3月2日（月）

午前10時～午後7時［最終日午後6時閉場］※入場は各日終了30分前まで

会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場

主催：日本橋三越本店／日本経済新聞社

入場料：一般1,200円／大学生1,000円（高校生以下無料・税込）

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/hirayamaikuo_50

本展の見どころ

「シルクロード」をテーマとした第1会場では、全長約30mに及ぶ《大シルクロード・シリーズ》8連作を一堂に公開します。砂漠を行くキャラバンや人々の祈り、遥かな古代の記憶――シルクロード取材に基づく壮大な情景が、連作の圧倒的なスケールとともに来場者を包み込みます。また、シルクロード取材旅行のスケッチブックなども展示します。

「ふるさとの景色」をテーマとした第2会場では、《平成の洛中洛外》《燦・瀬戸内（輝く瀬戸内海）》などの日本の景色を描いた作品の数々、さらに、生前に使用していた絵具や絵筆などを特別展示するコーナーを設け、未完の絶筆《窓辺の花》を、平山郁夫シルクロード美術館の館外では初めて公開します。

また、本展では画家としての創作にとどまらない側面にも光を当てます。ユネスコ親善大使としての文化財保護や国際交流への取り組みを資料や年表で紹介し、作品に込められた思想と実践の軌跡を併せてたどります。

【主な展示作品】《アフガニスタンの砂漠を行く・月》171×364cm 2007年《アフガニスタンの砂漠を行く・日》171×364cm 2007年《古代ローマの遺跡 フォロ・ロマーノ》171×364cm 2008年《平成の洛中洛外（左隻）》183×362cm 2004年《平成の洛中洛外（右隻）》183×362cm 2003年《燦・瀬戸内（輝く瀬戸内海）》43×100cm 1997年《窓辺の花（未完）》80.3×116.7cm 2009年

※これらの作品はいずれも平山郁夫シルクロード美術館所蔵作品です。

関連イベント

■ギャラリートーク（会場内・各日午後2時）

2月21日（土）「手塚雄二氏 師 平山郁夫を語る」／手塚雄二氏（東京藝術大学名誉教授、日本美術院 業務執行理事・同人）

2月28日（土）「小宮 浩氏 平山郁夫との思い出」／小宮 浩氏（文化財保護・芸術研究助成財団 専務理事）

※参加には入場券が必要です。椅子の用意はありません。混雑時は入場制限を行う場合があります。

■三越伊勢丹所蔵作品 特別展示（無料）

本館7階 催物会場の無料観覧スペースにて、三越伊勢丹所蔵の平山郁夫作品3点《法隆寺夜桜》《伊勢神宮の朝》《浄瑠璃寺》を特別展示いたします。

■関連販売

販売場所：本館7階 催物会場 第2会場出口前

平山郁夫版画作品や平山郁夫シルクロード美術館の図録やポストカードやクリアファイルなどのミュージアムグッズを多数ご紹介いたします。

《文明の十字路を往く アナトリア高原 カッパドキア》770,000円 税込（リトグラフ/42.2×90cm/2011年）

平山郁夫シルクロード美術館所蔵の版画作品。人気のラクダや、薬師寺などの仏閣をモチーフにした選りすぐりの作品をご紹介いたします。

【同時開催】

平山郁夫 作品展（入場無料）

■2月18日（水）～2月23日（月・祝）［最終日午後5時終了］

■本館6階 美術特選画廊

日本画・水彩画 約20点をご紹介します。

※諸般の事情により、掲載しております情報の変更・予定していたイベントが中止となる場合がございます。

■日本橋三越本店

住所：東京都中央区日本橋室町1-4-1

電話：03-3241-3311 大代表

営業時間：午前10時～午後7時（食品・1階は午前10時～午後7時30分）

https://www.mistore.jp/store/nihombashi.html