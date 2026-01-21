アクル、株式会社メガネトップが運営するECサイト「眼鏡市場オンラインショップ」、「レンズダイレクト」に不正検知・認証システム「ASUKA」の提供を開始

株式会社アクル

クレジットカード決済などの不正利用対策ソリューションを提供する株式会社アクル（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 修、以下「アクル」）は、株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「メガネトップ」）が運営する「眼鏡市場オンラインショップ」と「レンズダイレクト」へ不正検知・認証システム「ASUKA」の提供を開始しました。

■ASUKA提供開始の背景と概要

近年、クレジットカードの不正利用による被害が増加傾向にあります。日本クレジット協会の発表によると、2024年のクレジットカード不正利用被害金額は513億円に達しました。*1

こうした背景を受け、経済産業省は2025年3月に「クレジットカード・セキュリティガイドライン」*2を公表し、ECサイトを運営するカード加盟店に対して、適切なセキュリティ対策の実施を求めています。

カード加盟店は「安全な購入体験」を守るため、取引のあらゆる段階に対応可能なセキュリティを備え、単なる対処ではなく予防の観点から不正対策を構築する必要があります。

「眼鏡市場オンラインショップ」、「レンズダイレクト」では従前より独自の不正対策やEMV 3-Dセキュアを導入して対策を講じていました。

今回それに加えて、巧妙化する不正手口や、番号盗用被害のきっかけとなるカードの有効性確認（クレジットマスターアタック）への対策など、更なるセキュリティの強化を目指し、クレジットカード不正検知・認証システム「ASUKA」を導入しました。

「ASUKA」は、取引情報や属性情報などをもとに、不正使用の兆候をリアルタイムで検知し、カード認証を自動で行う高度なセキュリティシステムです。

今後、アクルはメガネトップと連携しながら、不正利用のリスク低減に貢献し、安心・安全なECサイトの実現を支援してまいります。

*1 一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカード不正利用被害の発生状況」より

URL: https://www.j-credit.or.jp/download/news20250307_a1.pdf

*2 経済産業省「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】 2025年3月

URL: https://www.j-credit.or.jp/security/pdf/Creditcardsecurityguidelines_6.0_published.pdf

■メガネトップについて

株式会社メガネトップは、静岡県静岡市に本社を置く日本の大手眼鏡チェーン企業です。主力ブランド「眼鏡市場」を全国に展開し、お求めやすく高品質な眼鏡をはじめ、コンタクトレンズや補聴器の販売を行っています。またEC専門ブランドとして「レンズダイレクト」を展開しコンタクトレンズを中心に販売を行っています。1980年の創業以来、迅速な商品提供や手厚いアフターサービスで多くの顧客から支持を集め、業界トップクラスの規模を誇ります。

眼鏡市場：https://www.meganeichiba.jp/

レンズダイレクト：https://www.contactlens.co.jp/

■「ASUKA」について

クレジットカード業界において必須とされる、クレジットマスター・大量アタック対策、第三者不正利用対策としての属性行動分析・不正配送先住所との照合、EMV 3-Dセキュアの本人認証サービスなど、総合的なセキュリティ対策を実現できるサービスです。

物販ECをはじめ、旅行商材、サービス商材など45,000サイト以上のカード加盟店に導入されています。

▪️会社概要

会社名 株式会社メガネトップ

本社所在地 静岡県静岡市葵区伝馬町８-６

代表取締役社長 冨澤昌宏

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

URL https://www.meganetop.co.jp/

会社名 株式会社アクル

本社所在地 東京都港区三田２-７-１３

代表取締役社長 近藤修

事業内容 クレジットカード不正対策ソリューション、チャージバック保証、集客支援サービス他

URL https://akuru-inc.com/