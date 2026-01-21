【ショコラティエ パレドオール】果実感あふれるオランジェット３種！国産柑橘の個性を味わうバレンタイン

株式会社オヴァールリエゾン

株式会社オヴァールリエゾン（本社：大阪府吹田市、代表取締役 三枝俊介）が展開するショコラ専門店「ショコラティエ パレドオール」では、2026年のバレンタインシーズンに、産地の風土と生産者の手仕事が育んだ国産柑橘を使用したオランジェット３種を販売いたします。

【カカオからオランジェット バレンシアオレンジ】

日本屈指のみかんづくりに適した土地、和歌山県の田村で200年以上続く「善兵衛農園」では、7代目園主 井上信太郎さんのもとで想いをこめた丁寧なみかんづくりが続けられています。

本商品には、善兵衛農園で大切に育まれたバレンシアオレンジを使用。

柑橘の風味を損なわないよう、果汁とともに柔らかく炊き上げたオレンジピールを、カカオ豆から手掛ける自家製チョコレートでコーティングしました。オレンジピールの果実感ある酸味とやさしい甘みが、バランス良くブレンドしたビターチョコレートの芳醇なロースト香と調和し、素材の美味しさを堪能できる仕上がりに。

頑張った自分へのご褒美や、ご友人へのプチギフトにもおすすめのオランジェットです。

商品名：

カカオからオランジェット バレンシアオレンジ

内容量：３本

税込価格：1,080円（本体価格：1,000円）

販売場所：阪急うめだ本店

販売期間：1月21日（水）～2月14日（土）

【カカオからオランジェット 瑞季 （ビター／ホワイト）】

静岡県 河津町の温暖な気候と豊かな自然に育まれた柑橘「瑞季（みずき）」は文旦系の新しい交配品種で、近年注目を集めています。その果肉の繊細な味わいはさることながら、果皮に苦味が少なく外皮まで丸ごと食べられるほど。本商品には、柑橘の品評会で高評価を受ける土屋明浩さんが丹精込めて育てた「瑞季」の皮を使用。果実の風味を活かすため、皮を果汁と一緒にじっくりと時間をかけて丁寧に炊き上げました。

ぽってりとした瑞季の蜜漬けピールに、カカオ豆の選別・焙煎から手掛ける自家製チョコレートをコーティング。ビターチョコレートタイプは、カカオのロースト香とほのかな苦みが瑞季の爽やかな香りとやさしい甘みを引き立て、奥行きのある味わいに。

ホワイトチョコレートタイプは、すっきりとした口どけの奥に広がるカカオの香りが、瑞季の繊細な風味と調和。果実感とミルキーさのバランスがとれた柑橘ピールショコラに仕上げました。食べ比べはもちろん、気分に合わせて楽しめるのも魅力。自分用にも贈り物としても、２種揃えて味わっていただきたいオランジェットです。

商品名：カカオからオランジェット 瑞季 （ビター／ホワイト）

内容量：2本

税込価格：1,080円（本体価格：1,000円）

販売場所：阪急うめだ本店

販売期間：1月21日（水）～2月14日（土）

【ブランド紹介：ショコラティエ パレドオール】

2004年、シェフ三枝俊介が創設した日本のショコラティエ。「カカオの本質を深く追求する」理念のもと、カカオ豆の選別・焙煎からチョコレートづくりまでを一貫して手がける“Bean to Bar”の先駆けです。ビター、ミルク、ホワイトチョコレートを自社製造し、香りと余韻を引き出す独自の“チョコレートライブラリー”を構築。現在は東京・大阪・山梨で5店舗を展開し、五感で楽しむショコラの世界を提案しています。

【会社概要】

社名：株式会社オヴァールリエゾン

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1-28-3

代表取締役：三枝俊介

URL：https://www.palet-dor.com

ONLINESHOP：https://palet-dor.ocnk.net

Instagram：https://www.instagram.com/palet_dor/

【店舗情報 詳細】

■ショコラティエ パレドオール

東京店 〒100-6501東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング 1F

/ TEL 03-5293-8877

銀座店 〒104-0061 東京都中央区銀座5-7-10 EXITMELSA 1F

/ TEL 03-5962-8787

大阪店 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 4F

/ TEL 06-6341-8081

＊パレスタ（自動販売機）は、ハービスPLAZA ENT B1に設置しています。

■アルチザン パレドオール（清里店）

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里朝日ヶ丘3545-931 / TEL 0551-48-5381

■ショコラティエ パレドオール ブラン（青山店）

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 青山ツイン東館B1F / TEL 03-3470-0613

＊パレスタ（自動販売機）は店舗前に設置しています。