カプコン最新タイトルを体験できる試遊会をカプコンアミューズメント直営2店舗で開催！
カプコン最新3タイトルを体験できる店頭体験会を、カプコン直営2店舗にて開催いたします。
体験会に参加いただいた方には先着でノベルティもプレゼント致します。
ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。
【試遊タイトル情報】
■『バイオハザード レクイエム』
『バイオハザード レクイエム』のストーリー序盤の一部を試遊いただけます。
※本作は試遊前に身分証による年齢確認をさせていただきます。
18歳以上であることを確認できない方は、試遊できませんので予めご了承ください。
・ノベルティ情報
『バイオハザード レクイエム』のロゴをデザインした、オリジナルのサコッシュをプレゼント！
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』のゲーム冒頭を試遊いただけます。
公式サイト：https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/
・ノベルティ情報
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の紋章とティザービジュアルをデザインした、オリジナルマルチバッグをプレゼント！
■『プラグマタ』
パズルとアクションが融合した新感覚のSFアクションアドベンチャーを試遊いただけます。
公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/
・ノベルティ情報
『プラグマタ』のアートが表紙のB6サイズのスケッチブックをプレゼント！
【開催概要】
・開催店舗：プラサカプコン 広島店
広島県広島市佐伯区石内東４丁目１－１ THE OUTLETS HIROSHIMA 1F 1030区画
・開催日：2026年1月24日（土）～2026年1月25日（日）
・開催時間：12：00 ～ 18：00
・店舗公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hiroshima/
・開催店舗：CAPCOM CONNECT SPACE (カプコンコネクトスペース)
大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 3F
・開催日：2026年2月7日（土）～2026年2月8日（日）
・開催時間：12：00 ～ 18：00
・店舗公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kitte
（注意事項）
※事故、混乱防止のため、イベントの運営にあたり様々な制限を設けさせていただく場合がございます。
※イベントは事前の予告なく変更・中止となる場合がございます。
※会場内でスタッフの指示、及び注意事項に従わない場合、参加をお断りすることがございます。
※会場内でスタッフの指示、及び注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責任を負いません。
※手荷物は自己管理でお願いいたします。
【試遊整理券について】
イベント各日11:00より試遊整理券を店内カウンターで配布いたします。
※整理券はお一人様一枚配布。譲渡/販売はできません。
※整理券を紛失した場合プレイいただけない場合がございます。
※試遊枠は数に限りがあり、ご体験できない場合があります。
・『バイオハザード レクイエム』公式サイト
https://www.residentevil.com/requiem/ja-jp/
・『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/
・『プラグマタ』公式サイト
https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/
・カプコンアミューズメント公式サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/
