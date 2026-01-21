【グランドニッコー東京ベイ 舞浜】2月の3連休限定で「ストロベリースイーツブッフェ～Strawberry Flower Garden～」を開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』（所在地：千葉県浦安市、総支配人：島田 裕次）では、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、『ストロベリースイーツブッフェ～Strawberry Flower Garden～』を、2026年2月21日（土）から23日（月・祝）の3日間限定で開催します。



『ストロベリースイーツブッフェ～Strawberry Flower Garden～』

　季節ごとのスイーツブッフェが毎回好評のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」では、2月の3連休限定で、「Strawberry Flower Garden（苺の花畑）」をテーマに、苺尽くしのスイーツブッフェを開催します。



　パティシエがお客様の目の前で仕上げる苺たっぷりの「ストロベリーチョコレートパフェ」をはじめ、花のつぼみを思わせる「抹茶ロールとストロベリー」、苺のスライスで可憐な花びらを表現した「チョコレートタルトフレーズ」、花咲く庭園をイメージした「ストロベリードームケーキ」「ストロベリーショートケーキ」など、苺を思う存分味わえるのはもちろんのこと、シェフの遊び心たっぷりにデコレーションされた乙女心をくすぐるストロベリースイーツ約25種類をご用意。



　スイーツの合間に楽しむ料理として、パフォーマンスキッチンからはホテルブッフェの王道「ローストビーフ」をはじめ、シェフ特製赤ワイン仕立ての「オニオングラタンスープ」「海老と帆立のグリル」を提供します。


　ブッフェテーブルには「牛肉のローズマリー風味ソテー 白菜のア・ラ・クレーム仕立て」「トマトとモッツァレラチーズと苺のカプレーゼ 生ハムを添えて」などの洋食から、「あさりかき揚げ」や「茶碗蒸し 蟹餡かけ」などの和食までを取り揃え、季節にちなんだ本格ランチメニューもお楽しみいただけます。



　春色に咲き誇る苺の花畑に囲まれて、スイーツもお食事も一度に楽しめる贅沢なひとときをご堪能ください。



■『ストロベリースイーツブッフェ～Strawberry Flower Garden～』 概要


【期間】 2026年2月21日（土）～23日（月・祝）


【時間】 １.12：00～14：00／２.12：30～14：30／３.13：00～15：00（3部制）


※各回2時間制


※受付は、各回30分前より開始いたします。


【場所】 グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）


【料金】 大人 6,400円／9歳～12歳 3,300円／4歳～8歳 1,900円


One Harmony会員 大人 6,000円／9歳～12歳 3,100円／4歳～8歳 1,800円


プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員 大人 5,750円／9歳～12歳 2,900円／4歳～8歳 1,700円


＜One Harmony詳細はこちら＞ https://tokyobay.grandnikko.com/oneharmony/


※ソフトドリンクバー付


※表示料金には消費税・サービス料が含まれております。


※3歳以下無料



【ご予約・お問い合わせ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


レストラン予約：047-711-2427（受付時間 10：00～18：00）


公式サイトからのご予約：https://www.tablecheck.com/ja/tokyobay-grandnikko-lejardin/reserve/message



スイーツ（一部抜粋） ※約25種類


＜パフォーマンスキッチン＞


ストロベリーチョコレートパフェ


ストロベリーモンブラン マスカルポーネアイスクリーム添え



＜ブッフェコーナー＞


抹茶ロールとストロベリー


チョコレートタルトフレーズ


ストロベリードームケーキ


ストロベリーショートケーキ


ストロベリーフラワーベッド


ストロベリーマスカルポーネムース


ストロベリータルト


ストロベリーオペラ


ストロベリーとジャスミンのムース



ランチメニュー（一部抜粋）


＜パフォーマンスキッチン＞


ローストビーフ グレービーソース・出汁醤油ソース・りんごと生姜の和風ソース


オニオングラタンスープ


海老と帆立のグリル 2種類のソースで



＜ブッフェコーナー＞


トマトとモッツァレラチーズと苺のカプレーゼ 生ハムを添えて


コールドローストビーフ 苺・ルッコラ・パルミジャーノ スモーキーなバルサミコソース


牛肉のローズマリー風味ソテー 白菜のア・ラ・クレーム添え


豚トロのロースト 生姜とオレンジ風味


メバルとホンビノス貝のアクアパッツァ


あさりかき揚げ


茶碗蒸し 蟹餡かけ


さば棒寿司


山葵豆腐


※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります。



詳細を見る :
https://tokyobay.grandnikko.com/news/472/


グランドニッコー東京ベイ 舞浜
ピンク色の外観が印象的な南欧の雰囲気が漂う『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』は、「上質な空間の中で、五感を解き放つ心地よさを体感できるホテル」というグランドニッコーのブランドコンセプトのもと、さわやかなリゾートの風につつまれ、心身ともにリフレッシュできる格別なひとときを提供いたします。

所在地：千葉県浦安市舞浜1-7
建 物：地上12階 アトリウム（4,300平方メートル ）
施設構成：客室数709室、宴会場13室、レストラン、ウエディングチャペル2カ所、神殿ほか
アクセス：JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」より乗り換え、ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」より徒歩4分
電話番号：047-350-3533（代表）
公式サイト：https://tokyobay.grandnikko.com