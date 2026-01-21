【グランドニッコー東京ベイ 舞浜】2月の3連休限定で「ストロベリースイーツブッフェ～Strawberry Flower Garden～」を開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』（所在地：千葉県浦安市、総支配人：島田 裕次）では、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、『ストロベリースイーツブッフェ～Strawberry Flower Garden～』を、2026年2月21日（土）から23日（月・祝）の3日間限定で開催します。

『ストロベリースイーツブッフェ～Strawberry Flower Garden～』

季節ごとのスイーツブッフェが毎回好評のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」では、2月の3連休限定で、「Strawberry Flower Garden（苺の花畑）」をテーマに、苺尽くしのスイーツブッフェを開催します。

パティシエがお客様の目の前で仕上げる苺たっぷりの「ストロベリーチョコレートパフェ」をはじめ、花のつぼみを思わせる「抹茶ロールとストロベリー」、苺のスライスで可憐な花びらを表現した「チョコレートタルトフレーズ」、花咲く庭園をイメージした「ストロベリードームケーキ」「ストロベリーショートケーキ」など、苺を思う存分味わえるのはもちろんのこと、シェフの遊び心たっぷりにデコレーションされた乙女心をくすぐるストロベリースイーツ約25種類をご用意。

スイーツの合間に楽しむ料理として、パフォーマンスキッチンからはホテルブッフェの王道「ローストビーフ」をはじめ、シェフ特製赤ワイン仕立ての「オニオングラタンスープ」「海老と帆立のグリル」を提供します。

ブッフェテーブルには「牛肉のローズマリー風味ソテー 白菜のア・ラ・クレーム仕立て」「トマトとモッツァレラチーズと苺のカプレーゼ 生ハムを添えて」などの洋食から、「あさりかき揚げ」や「茶碗蒸し 蟹餡かけ」などの和食までを取り揃え、季節にちなんだ本格ランチメニューもお楽しみいただけます。

春色に咲き誇る苺の花畑に囲まれて、スイーツもお食事も一度に楽しめる贅沢なひとときをご堪能ください。

■『ストロベリースイーツブッフェ～Strawberry Flower Garden～』 概要

【期間】 2026年2月21日（土）～23日（月・祝）

【時間】 １.12：00～14：00／２.12：30～14：30／３.13：00～15：00（3部制）

※各回2時間制

※受付は、各回30分前より開始いたします。

【場所】 グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）

【料金】 大人 6,400円／9歳～12歳 3,300円／4歳～8歳 1,900円

One Harmony会員 大人 6,000円／9歳～12歳 3,100円／4歳～8歳 1,800円

プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員 大人 5,750円／9歳～12歳 2,900円／4歳～8歳 1,700円

＜One Harmony詳細はこちら＞ https://tokyobay.grandnikko.com/oneharmony/

※ソフトドリンクバー付

※表示料金には消費税・サービス料が含まれております。

※3歳以下無料

【ご予約・お問い合わせ】

レストラン予約：047-711-2427（受付時間 10：00～18：00）

公式サイトからのご予約：https://www.tablecheck.com/ja/tokyobay-grandnikko-lejardin/reserve/message

スイーツ（一部抜粋） ※約25種類

＜パフォーマンスキッチン＞

ストロベリーチョコレートパフェ

ストロベリーモンブラン マスカルポーネアイスクリーム添え

＜ブッフェコーナー＞

抹茶ロールとストロベリー

チョコレートタルトフレーズ

ストロベリードームケーキ

ストロベリーショートケーキ

ストロベリーフラワーベッド

ストロベリーマスカルポーネムース

ストロベリータルト

ストロベリーオペラ

ストロベリーとジャスミンのムース

ランチメニュー（一部抜粋）

＜パフォーマンスキッチン＞

ローストビーフ グレービーソース・出汁醤油ソース・りんごと生姜の和風ソース

オニオングラタンスープ

海老と帆立のグリル 2種類のソースで

＜ブッフェコーナー＞

トマトとモッツァレラチーズと苺のカプレーゼ 生ハムを添えて

コールドローストビーフ 苺・ルッコラ・パルミジャーノ スモーキーなバルサミコソース

牛肉のローズマリー風味ソテー 白菜のア・ラ・クレーム添え

豚トロのロースト 生姜とオレンジ風味

メバルとホンビノス貝のアクアパッツァ

あさりかき揚げ

茶碗蒸し 蟹餡かけ

さば棒寿司

山葵豆腐

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合があります。

詳細を見る :https://tokyobay.grandnikko.com/news/472/

グランドニッコー東京ベイ 舞浜

ピンク色の外観が印象的な南欧の雰囲気が漂う『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』は、「上質な空間の中で、五感を解き放つ心地よさを体感できるホテル」というグランドニッコーのブランドコンセプトのもと、さわやかなリゾートの風につつまれ、心身ともにリフレッシュできる格別なひとときを提供いたします。



所在地：千葉県浦安市舞浜1-7

建 物：地上12階 アトリウム（4,300平方メートル ）

施設構成：客室数709室、宴会場13室、レストラン、ウエディングチャペル2カ所、神殿ほか

アクセス：JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」より乗り換え、ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」より徒歩4分

電話番号：047-350-3533（代表）

公式サイト：https://tokyobay.grandnikko.com