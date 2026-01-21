フランス王族御用達ウォッチメゾンL.Leroy（エル・ルロワ）の新作、「オズミオール バル・デュ・タン」が日本受注開始

オフィス麦野

240年の歴史を誇るフランス王族御用達ウォッチメゾンL.Leroy（エル・ルロワ）は新作、”OSMIOR BAL DU TEMS“「オズミオール バル・デュ・タン」を日本で受注開始しました。本作はL.Leroyがハイエンド時計製造の最前線に復帰することを示すものです。

オズミオール バル・デュ・タンはブランドの歴史的DNAと機械的熟練技術へのオマージュとして、伝統的時計製造において最も崇高な複雑機構であるフライングトゥールビヨンとミニッツリピーターを両立させており、洗練されたクラシックなラインで知られるL.Leroyのオズミオールコレクションに属します。

“OSMIOR COLLECTION（オズミオール コレクション）”はL.Leroyのクラシックライン

「OSMIOR（オズミオール）」とは、古くから存在する特殊な金属合金の名称であり、主に金で構成され、プラチナに近い色調を呈します。 L.Leroyはグランド・コンプリケーション時計のケース製作にこの素材を常用しており、L.Leroyコレクションのクラシックラインに名付けるのにふさわしい名称となりました。

新古典主義時計製造の真髄であるOSMIORラインは、工房で極少量生産される当社の時計が持つ優雅さ、洗練さ、控えめな気品、そして絶対的な品質を完璧に体現しています。

これらのコレクションには複雑機構が複数採用され、時計製造への情熱を雄弁に物語っています。

“BAL DU TEMPS（バル・デュ・タン）”は時の舞踏会の意

かつてパリのHôtel de la Marineの華やかなサロンでは、時の流れは時計の針だけでなく、舞踏の優雅なリズムによっても刻まれていました。一歩一歩のステップ、ひとつひとつの所作が、永遠という名の旋律の中に印を残し、静寂と音楽、存在と記憶が織りなす対話でもありました。このBAL DU TEMPS（時の舞踏会）は、ルイ16世の宮廷を彩った壮麗な夜会にインスピレーションを得ています。まるでメヌエットが「繊細」「優雅」「精緻」の三拍子で展開されるように、このタイムピースのミニッツリピーターもまた、三つの異なる音色で時を奏でます。

オズミオール バル・デュ・タンの43mmケースは18K 5Nレッドゴールド、プラチナ、グレード5チタニウムの3種類があります。ドーム型サファイアクリスタルを含めてわずか13.60mmの薄型ケースは、複雑なムーブメントを搭載しながらも優雅な佇まいを保つ。特徴的な「タンブール」プロファイル、凹んだケースバンド、面取りされたラグ、そしてメゾンの絡み合った「LL」ロゴが刻まれたサンドブラスト仕上げのリュウズは、ブランドが細部にまで深い敬意を払っていることを反映しています。

透かし彫りの文字盤は、内部の機械的な動きの舞いを印象的に見せてくれます。6時位置のフライングトゥールビヨンは毎分1回転を遂げます。9時位置のスライドレバーで作動するミニッツリピーターは、ケースバック越しに見える研磨仕上げのハンマーが打つ2本のゴングで、要求に応じて時刻を音で知らせます。この音響機構は、19世紀初頭にメゾンが製作したタクトウォッチ、特にヘッセン公エミール・マクシミリアン・レオポルド・アウグストのために作られたモデルへのオマージュです。

時表示は、サンレイ仕上げのリング上に配置されたアラビア数字と単一針で行われます。各モデルはケース素材に応じて異なるカラーを採用：シルバー、ブルー、またはアントラサイトグレーです。中心部では、レバーと歯車が精密に動き、サテン仕上げ、研磨、グレイン仕上げが施されています。これら全てが最高水準で実行されています。

内部にはジュネーブで独自開発された手巻きキャリバーL610SQが収まる。321個の部品で構成され、90時間のパワーリザーブを実現。伝統と洗練された現代的構造を融合させています。

L.Leroyの変わらぬ卓越性を体現する、稀有で洗練された逸品です。

オズミオール バル・デュ・タン モデル詳細

◆Ref.: LL305/1 - 18K 5N レッドゴールド ケース

価格：6325万円（税込／予価）

◆Ref.: LL306/1 - プラチナ ケース

価格：6677万円（税込／予価）

◆Ref.: LL307/1 - グレード5 チタン ケース

価格：5181万円（税込／予価）

Ref.: LL305/1Ref.: LL306/1Ref.: LL307/1

技術仕様



ムーブメント:

・自社製手巻きムーブメント、ミニッツリピーター、フライングトゥールビヨン、キャリバー L601SQ

・ 部品数：321

・ ムーブメント直径：30mm

・ 厚さ：8.89mm（トゥールビヨンケージを含む場合 9.91mm）

・石数：29

・ 振動数：21,600 / 周波数：3 Hz

・可変慣性テンプ、フラット・バランススプリング

・スイスレバー脱進機

・シングルバレル

・フロスト仕上げを施したロジウムメッキ単一ブリッジ、手仕上げ

・パワーリザーブ：90時間

・2本のハンマーが2本のゴングを打つミニッツリピーター：右側のハンマーが時と15分刻みを、左側のハンマーが分と15分刻みを打ち、ケースバックから鑑賞可能。鏡面仕上げハンマー。

・ ネジ：鏡面仕上げのネジ頭

トゥールビヨンケージ：

・ 直径：13.60mm

・部品数：76

・1分間で1回転

・面取りを施したポリッシュ仕上げのロゴ形チタン製アッパーブリッジ



機能：

・センター単針による時表示

・2本のゴングによる時、15分刻み、分の音響式表示

（ミニッツリピーター）



ケース：

・ラウンド型タンブールケースは以下の素材で展開

- グレード5 チタン

- 18K 5N レッドゴールド

- プラチナ

・直径：43mm

・ 厚さ：ドーム型サファイアクリスタル装着時 13.80mm、ガラスなしで 11.80mm

・ポリッシュ仕上げのドーム型ベゼル

・8時30分から9時30分の位置にリピータースライド

・サンドブラスト地にポリッシュ仕上げロゴを刻印したフルーテッド

クラウン

・フロスト仕上げセグメントとポリッシュレリーフ彫刻を組み合わせた

ポリッシュケースバックリング

・ 文字盤側および裏蓋側に反射防止サファイアクリスタルガラス

・防水性能：3気圧

ダイヤル：

・サンレイ仕上げのアントラサイトカラーのアワートラック、ゴールドデカールのL.Leroyアラビア数字、金メッキの時針

（Ref. LL305/1 - 18K 5N レッドゴールド ケース）

・ALD処理によるブルーのサンレイ仕上げアワートラック、ホワイトデカールのL.Leroyアラビア数字、ロジウムメッキ時針

（Ref. LL306/1 - プラチナ ケース）

・ロジウムメッキのシルバーアワートラック（サンレイ仕上げ）、ブラックデカールのL.Leroyアラビア数字、ALD処理ブルーの時針

（Ref. LL307/1 - チタン ケース）

・ Leroyの交差した“L”をあしらったトゥールビヨンブリッジ、ポリッシュ仕上げ

・トゥールビヨンケージを囲むポリッシュサークレット

・メインプレート：円形グレイン仕上げ

・レバーおよびギア：サテンおよびポリッシュ仕上げ



ストラップ：

・表側に大きな鱗模様、内側に小さな鱗模様を持つブラックアリゲーターレザーストラップ、トーン・オン・トーンステッチ付き。

・ブランドの交差したダブル“L”ロゴをあしらったラウンド型オープンワークフォールディングクラスプ、ケースと同素材製。

