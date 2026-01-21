アイスは別腹・「冬の大感謝祭」を開催！レギュラーパフェ18種を全品500円（税込）で販売！！

株式会社コズミックマーケティングレギュラーパフェ全品500円の秋の大感謝祭！

姫路発の夜パフェ専門店「アイスは別腹」が、1年に4回しか開催しないＢＩＧイベントを開催いたします。開催店舗は、アイスは別腹全店舗となります。

■1年に4回しかないＢＩＧイベントが1月24日と25日に開催！

アイスは別腹では、定期的に感謝祭を開催していますが、1月24日と25日の二日間に関しては、「冬の大感謝祭」と銘打ったＢＩＧイベントを行います。ご来店店舗のInstagramフォロー画面を提示でとっても「お得」になる2日間となりますので、沢山の方のご来店をお待ちしております。

■レギュラーパフェ18種・全品500円（税込）で販売！

ＢＩＧイベントの目玉となるのが、通常営業時に取り扱っていますレギュラーメニュー18種類が全品500円で販売致します。今まで、食べたことのないパフェにチャレンジしたり、お気に入りのパフェをお得に食べたりすることができるイベントとなります。

アイスは別腹メニュー一覧

■そもそも「アイスは別腹」とは？

大学4年生の双子が2021年11月、姫路に夜パフェ専門店「アイスは別腹」1号店をオープン。コロナ禍で大学の授業が休講やオンラインになり、自由になった時間を活用し、コロナで落ち込む地元や大学生を飲食の力で盛り上げたいと考え起業しました。コロナ禍でHPや動画制作の仕事をフリーランスで始めた兄・岡本拓也と大学で管理栄養士を専攻する弟・直也が、それぞれの得意分野を生かし、オープンにこぎ着けました。



大学生の若い感性を生かし、映える盛り付けのパフェやインスタ映えする撮影スポットを随所に施した店内装飾、SNSを駆使した集客などにより、オープン直後から話題となり1日最高780個販売する人気店となりました。

現在では、店舗数を拡大し、全国の様々な地域でアイスは別腹の商品をお楽しみいただくことが可能となっています。

■イベント詳細

イベント：冬の大感謝祭

開催日時：2026年 1月24日（土）、25日（日）

開催場所： アイスは別腹全店舗

概要説明： レギュラーパフェ18種類全品500円！

条件：他クーポンとの併用不可

ご来店店舗のInstagramのフォロー画面のご提示

おひとり様1アカウントにつき1点まで



■【 💝バレンタインフェア開催中💝 】

甘くて可愛いがぎゅっと詰まったバレンタインフェア商品を販売中です(ハート)️

『うさ耳コーヒー ️』

滑らかなソフトクリームに、ぷるぷるコーヒーゼリーをトッピング ️

香り豊かなコーヒーソースを上からかけ、ふわふわホイップクリームでまるでうさぎさんに

マーブルチョコの鼻とうさ耳チョコが可愛い、

ほろ苦×甘さがちょうどいい大人バレンタイン (ハート)

『にゃんにゃんチョコ😻 』

ソフトクリームにチョコソース、ブロック状の小さな生チョコ、チョコクランチでザクザク食感

ふんわりとしたホイップクリームに猫チョコをちょこんとトッピング🐾

見た目も味も楽しめる、チョコ好きさん必見の一品です💝

『チョコっとベアー 』

カップの底にしっとりカステラとチョコソース！

マスカルポーネホイップにココアパウダーをふんだんにかけ、小さなの生チョコとくまチョコをトッピング

やさしい甘さで、ほっと癒されるバレンタイン商品です

可愛い3匹のアニマルチョコシリーズに会いに来てね

