生成AIエージェント対応のチャットサポートシステム「ChatPlus（チャットプラス）」、「ITreview Grid Award 2026 Winter」 の4部門で26期連続Leaderに選出

チャットプラス株式会社

IT製品のレビューサイト「ITreview」において、チャットプラスが提供する「ChatPlus（チャットプラス）」は、「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて4部門でLeaderを獲得し、通算26期連続の受賞を達成しました。

少子高齢化に伴う労働力不足が深刻さを増す中、「ChatPlus（チャットプラス）」は2016年の提供開始以来、カスタマーサポートや社内ヘルプデスク業務の自動化を支援し、企業の業務効率化と生産性向上に寄与してきました。

近年では生成AIとの連携をさらに強化し、より人間に近い自然な対話と、高精度な回答を両立するAIエージェントへと進化。人材不足の課題解決と企業成長を同時に実現するソリューションとして、多くの企業様にご活用いただいています。

今回の受賞は、日頃よりご利用いただいているユーザーの皆様からの高い評価とご支持の賜物であり、心より御礼申しあげます。今後もAI・チャットボット分野のパイオニアとして、最先端技術を積極的に取り入れながら、お客様とともにより良い未来の創造に取り組んでまいります。

「ChatPlus（チャットプラス）」について

「ChatPlus（チャットプラス）」は、Webサイトや社内ポータルサイト、アプリケーションに簡単に埋め込むことができる、AIチャットボット/AIエージェント/チャットサポートシステムです。



AIエージェントによる応答、シナリオ型、有人とのによるハイブリットなど、様々な運用にあわせカスタマイズができ、外部のレビューサービスからも日本を代表するクラウドサービスとして高い評価を得ています。

「ITreview」上でも、チャットボットルールカテゴリにおいて511件のレビューを獲得しており、多くのユーザーから確かな評価をいただいています。（2026年1月時点）

チャットプラス株式会社について

本社所在地： 東京都千代田区丸の内２丁目７－２ JPタワー14階

代表者： 大江 繭子

事業内容： 「ChatPlus（チャットプラス）」の開発及び提供

企業サイト： https://chatplus.jp