M2Xが「ITreview Grid Award 2026 Winter」で最高位の「Leader」を5期連続受賞
株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岡部晋太郎）が提供する現場にとけ込む設備保全アプリ「M2X」が、IT製品レビュープラットフォーム「ITreview」において発表された
「ITreview Grid Award 2026 Winter」設備保全管理システム部門にて、最高位である「Leader」を5期連続で受賞したことをお知らせいたします。
本受賞は、実際の利用ユーザーから投稿されたレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が高く評価された製品に贈られるものです。
M2Xが現場で継続的に活用され、業務改善につながっている点が評価されました。
■M2Xのご利用企業様の声（ITreviewへのレビュー一部抜粋）
稼働率の工場
作業時間の大幅削減
充実したサポート
▼実際のレビュー一覧は以下URLをご参照ください。
https://www.itreview.jp/products/m2x/reviews
■ITreview Grid Awardについて
「ITreview Grid Award」は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。
2026年1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに投稿された約15万件以上のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。IT reviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。
▼ITreview Grid Award 2026 Winter詳細
https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html
▼受賞カテゴリー：設備保全管理システム
https://www.itreview.jp/categories/facility-maintenance-management
■現場にとけ込む設備保全クラウドシステム「M2X」について
M2Xは、設備保全業務を一気通貫で効率化するクラウドシステムです。日々の事後保全の記録や、点検活動の履歴、部品管理等を効率化し、業務生産性と稼働率の向上の実現に寄与します。
■主な導入企業（一部）
レンゴー株式会社、ノリタケ株式会社、株式会社トンボ鉛筆、株式会社栗本鐵工所、日鉄精圧品株式会社、株式会社丸五、株式会社伊藤園、エバラ食品工業株式会社、丸美屋食品工業株式会社、カンロ株式会社、株式会社コメダ、プライムデリカ株式会社、イオンフードサプライ株式会社、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、シマダヤ東北株式会社、ＫＭバイオロジクス株式会社、株式会社MAEなど多数
■株式会社M2X会社概要
会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）
事業内容：設備メンテナンスDXアプリケーションの開発・提供
本社：東京都中央区
代表取締役：岡部 晋太郎
https://m2xsoftware.com(https://m2xsoftware.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press&utm_content=20260121)