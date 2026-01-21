（好評につき配信決定！）資源循環・プロセス技術の最前線 ― 共創で生まれる新たなビジネスチャンス【２月４日・６日/無料セミナー】
資源循環・プロセス技術に焦点
2025年12月に開催し、ご好評をいただいた「東北発イノベーションセミナー」の講演の中から抜粋してオンラインで配信いたします。
講演の内容は、東北大学大学院工学研究科の北川尚美教授より、化学プロセス技術分野における実用化に向けた課題解決の取り組みや最新動向をご紹介いただくとともに、産総研からは、省エネルギー型CO2分離回収技術、溶媒循環システムなど、資源循環技術に関わる多様な研究成果を発信いたします。最新のトレンドと具体的な技術を一度に理解できる貴重な機会となっております。皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。
＜こんな方におすすめ＞
・新しい化学プロセス技術に興味がある技術者・研究者
・CO2分離回収技術など、資源循環に関する多様な技術に興味がある方
・化学プロセス研究部門の「売り」の技術を知りたい方
・大学・研究機関・スタートアップで社会実装可能なテーマを求めている方
お申し込みと詳細はこちら :
https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/webinars_2026020406.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=webinars_2026020406
プログラム
１．東北大実用プロセス開発・イノベーションセンターの取り組み～プロセス人材の育成で実用化・量産化の壁を超える～
東北大学 大学院工学研究科 教授
実用プロセス開発・イノベーションセンター センター長
北川尚美氏
２．CO2分離素材の開発を加速するJEC³Mの取り組み
化学プロセス研究部門 総括研究主幹
牧野貴至
３．"溶媒"で変わる-LCA×プロセスシミュレーションで再考する化学プロセス設計
化学プロセス研究部門 化学システム研究グループ 主任研究員
山木雄大
開催概要
日時：
2026年2月4日(水曜日)10時30分～12時00分
2026年2月6日(金曜日)15時30分～17時00分
※終了時刻は多少前後する可能性があります。
開催形式：オンライン（視聴はブラウザから可能です。）
参加費：無料
主催：東北発イノベーションセミナー事務局（M-tohoku-innosemi-ml@aist.go.jp）
＜問い合わせ事務局＞
AIST Solutions イベント運営担当
E-mail：webmktg-eve-ml@aist-solutions.co.jp
AIST Solutionsでは今後も多彩なテーマでウェビナーを開催予定です。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
