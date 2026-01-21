経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」、「ITreview Grid Award 2026 Winter」予算管理システム総合部門で「High Performer」を受賞

株式会社ＹＫプランニング

株式会社YKプランニング（所在地：山口県防府市、代表取締役社長：岡本 辰徳）が提供する、経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」は、アイティクラウド株式会社が運営する「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、予算管理システム部門の総合部門で「High Performer」、中小企業部門で「Leader」を受賞いたしました。

受賞製品 経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』

bixidは、中小企業のためのクラウド経営管理システムです。

日々の会計データをベースに、月次決算・予算管理・キャッシュフローをリアルタイムに可視化し、気になる数字の内訳も画面上ですぐに確認できます。

さらに、グラフや図で分かりやすくビジュアル化することで現状の課題を捉えやすくし、迅速な意思決定につなげます。

▼サービスサイト

https://bixid.net/(https://bixid.net/)

「ITreview Grid Award 2026 Winter」について

ITreviewでは、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。

なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のLeader、中小企業部門のLeaderなどと称号が与えられています。

▼アワードの詳細

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html(https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html)

▼bixid（ビサイド）の受賞カテゴリ-

予算管理システム部門：https://www.itreview.jp/categories/budget-management(https://www.itreview.jp/categories/budget-management)

『独りぼっち経営者を０に』というミッションを実現するために

私たちは、経営者が会計データを「経営判断に活かせる情報」として使える世界を目指し、あらゆる会計ソフトの仕訳データを標準化する独自開発の特許技術を用いた経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」を開発・提供しています。



おかげさまで、bixidの登録事業者数は30,000社を超え、多くの中小企業や会計事務所の皆さまにご利用いただいています。日々の経営に向き合う現場で選ばれてきたことを、私たちは何よりの励みとしています。



これからも、会計とテクノロジーの力を活かし、経営者の意思決定に寄り添う存在として、より確実に未来へ進める環境を提供してまいります。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL: https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。