【クルマでも、バイクでもない】移動の“第3の選択肢”を体験！都市型3輪EV「e-NEO」広域体験試乗会を開催

EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、“実際に運転してから判断できる”試乗会として、都市型3輪EV「e-NEO」の広域体験試乗会を開催します。

■企画背景

『EV INNOVATOR』公式サイト :https://bsc-hd.com/ev/

日常の移動手段として、これまで「自動車」か「バイク」を前提に選択してきました。

一方で、事故リスク、維持費、使わない時間の多さなど、車両を“所有し続けること自体の負担”が顕在化しているのも事実です。EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）は、クルマ・バイクに続く移動の第3の選択肢として、都市型3輪EV「e-NEO」を体験できる広域体験試乗会を開催します。

警察庁や国土交通省の公開データでは、自動車・バイクを含む交通事故の発生や、移動手段が限られることによる生活の不便さが指摘されています。

総務省の家計調査では、自動車関連支出（燃料・保険・税金・整備費など）が、世帯の固定費として継続的に発生していることが示されています。

こうした背景から、「運転を続けるか・やめるか」という二択ではなく、

“そもそも移動手段を見直す”という視点が必要ではないか。という考えから今回の試乗体験会を広域での開催に至りました。

■「移動とコスト」の現実

▶車・バイクに関する事故リスク

警察庁の統計では、年齢層を問わず交通事故が発生しており、車両サイズ・操作性・使用環境が事故要因の一部になることが示されています。

（参照：警察庁「交通事故統計」）

▶移動手段が限られることによる不便

国土交通省の調査では、移動手段が限られることで「通院」「買い物」「日常の外出」が制約されるケースが報告されています。

（参照：国土交通省「高齢者の移動実態調査」

※年齢層に限らず、公共交通が少ないエリア全般の課題）

▶家計に与える車両維持費

総務省「家計調査」によると、自動車等関係費は世帯支出の中で一定割合を占め続けています。

ガソリン代／保険料／ 税金・点検・修理費

※使う頻度に関わらず発生する固定費である点が特徴です。

（参照：総務省統計局「家計調査（家計収支編）」）

■広域他県試乗会 概要

年齢・運転歴を問わず、運転の簡単さ・安心感・生活での使いやすさなど「自分の生活に合う移動手段かどうか」を実際に体感し判断できる場を提供します。

■対象エリア：渋谷を中心に約60km圏内として

東京23区／二子玉川／浦和／立川 等の近隣エリア

■対象：新しい移動手段を検討している方／車・バイクの維持コストを見直したい方／日常移動をもっとシンプルにしたい方

【予約方法】

・EV INNOVATOR公式ホームページ

・試乗予約フォーム

※試乗は完全予約制（3日前までの事前予約）

■「選択肢を知る。今までになかったe-NEOという選択」

誰にでも、多くの選択肢を「体験してから考える」

EV INNOVATORが提案するのは“実際に運転してから判断する”という第三の選択肢です。

e-NEOという“新たな移動手段”

都市型3輪EV「e-NEO」の特徴は以下の通りで、「遠出ではなく、生活の足としての運転」に適した設計です。

・操作がシンプル

・車体がコンパクト

・低速域中心で安心

・ガソリン不要

・電気代換算で約150円／100kmの低コスト

「車両の維持費は見直したい」「移動の自由を手放したくない」「通院や買い物は自分で行きたい」などという声にも、現実的な解を提示したいと考えています。

乗り換えるなら、e-NEO。その判断を、まずは“体験”から。

■対象車両

【NEO-ONE】

出力：3kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：979,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/

【NEO-Light】

出力：2kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：880,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/

*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。

*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。

*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。

