バッグブランド「JEWELNA BY Jewelna Rose」より、女子高校生の声をもとに開発した通学バッグ「スクールバッグ」と「シスターズバッグ」がデビュー

バッグメーカーのエース株式会社（本社: 東京都渋谷区 代表取締役社長: 森下 宏明） は、バッグブランド「Jewelna Rose」（ジュエルナローズ） の姉妹ブランド「JEWELNA BY Jewelna Rose(ジュエルナ バイ ジュエルナローズ)」より、女子高校生へのアンケート調査をもとに開発した通学バッグ「スクールバッグ」と「シスターズバッグ」を発売します。直営店およびオンラインストアにて、販売を開始しました。

■開発背景

女子高校生の“リアルな声” から誕生。

エースが行った女子高校生78名へのアンケート調査では、通学バッグ選びで重視するポイントとして、〈かわいいデザイン〉〈容量・機能性〉〈制服に合わせやすいカラー〉の3 点が特に支持を集めました。これらの声を取り入れ、学生生活を自分らしく輝かせるバッグを目指し、デザイン性と実用性を両立した通学バッグを開発しました。

■商品紹介

通学トートバッグ「スクールバッグ」

「スクールバッグ」は、架空の学校“私立ジュエルナ学園” の指定バッグをテーマにデザインした、なめらかな質感と上質なツヤ感に仕上げた通学トートバッグです。制服コーデに合わせて選べる４色展開です。

ブラックローズブラウン

ハニーブラウンココアブラウン

１.独自調査でニーズの高かったカラー選びに着目。

定番の“ブラック” に加え、王道ブラウンカラーの“ローズブラウン”、イエローベースに合う“ハニーブラウン”、ブルーベースに合う“ココアブラウン” といった、3 色のブラウンを揃えました。制服に合わせて選べる、コスメのような繊細な色展開で、通学スタイルや好みに合わせて自分らしい色を選択できます。

内装外ポケット

２.学生の持ち物に適応したポケットの配置。小物を細かく収納できるポケットを複数配置し、整理整頓をサポートします。

３.コートを着ても肩がけしやすい長めのハンドルで、通学を快適にします。

【商品詳細】

ブランド： JEWELNA BY Jewelna Rose( ジュエルナ バイ ジュエルナローズ)

シリーズ： スクールバッグ

カラー： ブラック、ローズブラウン、ハニーブラウン、ココアブラウン

品番 / 形状 / サイズ(W×H×D) / 容量 / 税込価格

68921 / スクールバッグ/24×42×16cm （A4 ファイル対応） / 22L / 9,790 円

通学リュック「シスターズバッグ」

「シスターズバッグ」は、架空の学校“私立ジュエルナ学園” の指定バッグをテーマにデザインした、王道清楚系の可愛らしさが魅力の通学リュックです。素材には上質な光沢感のあるツイル素材を使用し、荷物の量や体格に合わせて選べる2 サイズ展開。修学旅行や放課後のお出かけなど幅広く活躍します。

１.スクエアフォルムに、制服リボンをモチーフにしたリップケースやゴールドの金具を配し上品さを添えました。

２.荷物が増えるテスト期間にも対応する大容量仕様に、教科書やノートを整理しやすい2気室構造の内装を採用しました。

３.内装には、ボトルを立てて収納できるドリンクホルダーや小物整理に便利なポケットなど、充実したポケットを備えます。

【商品詳細】

ブランド： JEWELNA BY Jewelna Rose( ジュエルナ バイ ジュエルナローズ)

シリーズ： シスターズバッグ

カラー： ブラック、ブラウン、グレー

品番 / 形状 / サイズ(W×H×D) / 容量 / 重量/ 税込価格

68913 / リュック / 31×44×15cm (B4 ファイル/15.6 インチPC 対応) / 25L / 730g / 11,000 円

68914 / リュック / 32×48×17cm (B4 ファイル/15.6 インチPC 対応) / 30L / 860g / 12,100 円

■JEWELNA BY Jewelna Rose

「ジュエルナ バイ ジュエルナローズ」は、レディースバッグブランド「ジュエルナローズ」の姉妹ブランド。かわいいに全力をかける「ジュエルナローズ」の世界観を受け継ぎながら、自分らしくキラリを輝けるバッグを提案します。