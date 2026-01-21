採用管理システム「トルー」 、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の採用サイト作成部門において「Leader」を受賞

株式会社ダトラ

株式会社ダトラ（本社：大阪市中央区、代表取締役 草深悠介）が提供する採用管理システム「トルー」は、アイティクラウド株式会社（https://itcrowd.co.jp/）が主催するアワード「ITreview Grid Award 2026 Winter」の採用サイト作成部門において、認知度ならびにユーザー満足度の高いサービスに贈られる「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。なお、今回の受賞で8期連続の「Leader」受賞となりました。

■「ITreview Grid Award 2026 Winter」について

アイティクラウド株式会社が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、「顧客満足度」、「顧客認知度」を評価できる独自マップをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を「ITreview Grid Award」として表彰しています。



「ITreview 採用サイト作成部門」の詳細はこちら

https://www.itreview.jp/categories/recruitment-website(https://www.itreview.jp/categories/recruitment-website)

■トルー、「ITreview Grid Award 2026 Winter」採用サイト作成部門で「Leader」賞を受賞

「トルー」は、「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、採用サイト作成部門にて「Leader」賞を受賞いたしました。なお、今回の受賞で8期連続の「Leader」受賞となりました。

採用サイト作成部門においては、各求人サイトへの自動連携の効率性と、効果出しに特化した機能の有用性、ノーコードで採用サイトを作成できる手軽さ、サイトへの集客戦略からトルーの利用方法までを専任担当者が手厚くサポートする体制のほか、求人票や応募者のCSV一括ダウンロード、面談日程調整代行サービス「面談トルー」などの多彩なオプション機能の利便性をお客様にご支持いただき、認知度・満足度ともに高い評価を得たことから、この度の受賞に繋がったと考えております。

今後もさらなる採用パートナーとしての機能の強化に邁進してまいります。

・トルーの詳細はこちら：https://web.toroo.jp/(https://web.toroo.jp/)

■「ITreview」に寄せられた「トルー」利用者の実際のレビュー（一部抜粋）

■トルーとは

トルーは、応募者集客はもちろん、業務効率改善にも効果的なATSです。 求人検索エンジンでの効果出しに特化した機能や、さらに応募数を増やしたい場合にはGoogleやSNSなどWEB広告での応募者獲得も可能。

採用管理面では、他の求人媒体の応募者データを自動連携する機能や、すでにお使いの顧客管理システムとの連携で煩雑な採用業務の1本化を実現、さらに応募者との面談日程調整もトルーが代行しますので大幅な業務効率改善が期待できます。

トルーWEBサイト：https://web.toroo.jp/(https://web.toroo.jp/)

■会社概要

株式会社ダトラ

代表取締役：草深悠介

所在地：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル7階

事業内容：採用管理システム「トルー」、WEBマーケティング事業

公式サイト：https://www.datora.jp/