“圧倒的に使いやすい”SEOツール「パスカル」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」で「High Performer」を6期連続受賞

株式会社オロパス

株式会社オロパスが提供するSEOツール「パスカル」は、アイティクラウド株式会社が主催するアワード「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「SEOツール」部門において、顧客満足度の優れた製品に贈られる「High Performer」を6期連続受賞したことをお知らせします。

ITreview Grid Awardとは

「ITreview Grid Award ITreview Grid Award」とは、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに支持された製品を表彰する場です。

2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果が「2026 Winter」として発表されます。

▼アワードの詳細はこちら

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

▼SEOツール部門の詳細はこちら

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/seo-tools.html

■『パスカル』は、SEOツール部門において「High Performer」を6期連続受賞

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。

High Performerは、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号です。

▼パスカルの機能をみる

https://www.pascaljp.com/seotool_lp.html

■『パスカル』利用者からのコメント

ITreviewにて、実際にパスカルをご利用いただいているお客様よりたくさんのお声をいただいております。

▼『パスカル』の口コミはこちら

https://www.itreview.jp/products/pascal-seo/reviews

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、2014年の提供開始以来、Webマーケティング会社やSEOコンサル会社をはじめ、事業会社のマーケティング担当者まで、幅広くご利用いただいているSEOツールです。

（2026年1月時点で2,800社以上にご導入いただいております）

昨年12月に実装されたAI引用対策に最適な「サイテーション分析機能」(https://www.pascaljp.com/feature/citation.html)のほか、キーワード選定や競合サイト調査など、SEOに必要な作業を幅広くサポート。「専門知識がなくても使える」設計で、初めての方でも安心してご利用いただけます。

SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感。

4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

▼詳しくはこちら

https://www.pascaljp.com/

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html