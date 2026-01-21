いよいよ始まる、あんこ博覧会(R)！41ブランドの革新的なあんこスイーツを一堂にご紹介。出来立てスイーツも楽しめる、日本橋三越本店で1月28日(水)より開催。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

日本橋三越本店では、1月28日(水)-2月14日(土)の期間「あんこ博覧会(R)」を本館7階 催物会場で開催致します。

今回のテーマは「Thank you Berry much」。いちごやベリーの酸味があんこの甘さを引き立てるBerry muchスイーツや新しいレシピとデザインをまとったあんこスイーツ、昔ながらの味わいがうれしい老舗のあんこ菓子など、会期中41ブランドが出展いたします。会場内でお作りする、ふわふわのワッフルやいちご餡のたい焼き、甘酸っぱいいちご餡ソーダなど、出来立てのあんこスイーツもお楽しみいただけます。また、“ライオン像”をかたどったやわらかな水羊羹などバイヤー渾身の限定スイーツもおすすめです。今年もあんこ好きにはたまらない博覧会がいよいよ始まります。

【前半：1月28日(水)～】ふわふわスイーツやライオン像の水羊羹はこの期間のみ！

［日本橋三越本店限定］販売期間：1月28日(水)-2月3日(火)

〈豊島屋〉わっふるいちご 450円

鎌倉小町通りに店舗を構える豊島屋の「瀬戸小路」。店頭でひとつひとつ焼き上げるふわっふわっ食感のわっふるにいちごジャムを塗り、甘酸っぱいいちご餡をたっぷり包みました。いちご餡といちごジャムの一期一会をお楽しみいただけます。

販売期間：1月28日(水)-2月5日(木)

〈なか又〉ふわふわわぬき あんバター 591円

たっぷりのメレンゲを含ませたこだわりのどらやき生地を、職人がひとつひとつ丁寧にふわふわ

食感に焼き上げ、北海道産小豆を使用したつぶ餡とバターをサンドしました。ほんのり温かい生地の中で、じんわりとける発酵バターのさわやかなコクと、ほどよい甘みのつぶ餡をお召しあがりください。

〈寒天工房 讃岐屋〉いちご餡ソーダ 401円

甘酸っぱくジューシーないちご餡をソーダ水で

割った、日本橋三越本店限定のドリンクです。いちごの優しく甘い香りとシュワッとした喉越しに、レモンのアクセントが爽やかに広がります。

［日本橋三越本店限定］販売期間：1月28日(水)-2月5日(木)［日本橋三越本店限定］

〈薄墨羊羹〉和生どーなつ苺大福 486円

ブリオッシュ生地のような”ふわもち”な生ドーナツと和菓子の美味しさを合わせた和生どーなつです。江戸時代から続く愛媛の銘菓“薄墨羊羹”のあんこをベースに苺を練り込んだ自家製苺餡、もちもちの求肥、ホイップクリームを合わせた日本橋三越本店限定品です。

［三越限定］販売期間：1月28日(水)-2月5日(木)

〈柏屋つちや〉ブランあんジェ「風に立つ」486円

三越の象徴的存在としても、待ち合わせ場所としても親しまれている“ライオン像”をかたどったやわら

かな水羊羹です。ローストアーモンドで香り付けしたミルクに白餡を合わせた洋の味わいを楽しめる一品。甘みと酸味のバランスが上品なカシスソースを添えてお楽しみください。

【後半：2月6日(金)～】つぶつぶ触感も楽しめるいちご餡や老舗の実演をチェック！

販売期間：2月6日(金)-2月14日(土)

〈季のせ〉80000（はちまん）大福 260円

宇美八幡宮内に店を構える〈季のせ〉ならではの大福です。八幡宮と80000をかけ、さらに縁起の良い末広がり、無限に良いことが続きますようにとの願いを込めた“8”の形を模し、塩豆大福に仕上げました。

販売期間：2月6日(金)-2月14日(土)

〈有職たい菓子本舗・天音〉

たい菓子いちごあん 381円

東京吉祥寺ハモニカ横丁で行列の絶えない人

気店から、季節限定のいちごあんが登場！国

産あまおうの果汁をなめらかな白餡と合わせ、

苺種子の粒々食感もお楽しみいただける甘

酸っぱい「いちごあん」です。

〈アンフィニ〉

能登産いちごのチョコソフト 770円

濃厚なチョコレートソフトクリームと相性抜群な、フリーズドライいちごと、能登産いちごを使った甘酸っぱいソースをトッピング。竹炭が練り込まれた最中皮コーンの底には能登大納言小豆のつぶ餡が入っているクールスイーツです。

［日本橋三越本店限定］販売期間：2月6日(金)-2月14日(土)販売期間：2月6日(金)-2月14日(土)

〈五勝手屋本舗〉五勝手屋ロール 400円

お口に入れた瞬間、フワッフワ、ジュワッとした生地に感動! 創業150年を越える歴史の中で、最も軽い口当たりを誇る「五勝手屋ロール」です。フワッフワ、ジュワッの秘密は特製の卵生地と、熟練職人の焼き技。このエアリーな口当たりに、小豆の食感も楽しめる風味豊かなつぶ餡を挟んでいただきます。

■あんこ博覧会(R) 概要

会期：2026年1月28日(水)-2月14日(土) ※2月5日(木)・最終日は午後6時終了

会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場

特設サイト：https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/anpaku_50(https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/anpaku_50)

同時開催のスイーツコレクションのテーマは“たからさがし”！

『スイーツコレクション 2026』

会期：1月28日(水)-2月14日(土)

会場：日本橋三越本店 本館７階 催物会場

［最終日は午後6時終了］

ひとつひとつのスイーツにはつくり手こだわりのチャームポイントがかくれんぼ!それはきっと、幸せが詰まったあなたのお宝!ブランド、新作、フレーバー、マテリアル（素材）など、「あなたの好き」がヒントの“たからさがし”。とっておきを探して、見つけてハッピーなバレンタインを!

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※画像はイメージです。

※価格はすべて税込です。

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。

三越の歴史について

三越は、1673年（延宝元年）に呉服店「越後屋」として創業しました。

創業者の三井高利は、それまでの商習慣にとらわれず、社会の変化による新しい顧客層の誕生にいち早く着目し、現在ではあたりまえとなった商売方法の数々を生み出しました。店頭販売・現金決済・正札販売を基本とした「店前現銀掛値（たなさきげんきんかけね）なし」を世界で初めて打ち出すとともに「小裂如何程（こぎれい かほど）にても売ります」を掲げ、反物単位でしか購入できなかった商習慣を改め、切り売りを可能にすることで、欲しい人が欲しい量だけを購入できる仕組みを作りあげました。この革新的な手法で、当時富裕層だけのものだった呉服を、ひろく一般市民のものにしました。



1904年（明治37年）三越は、日本初の百貨店の始まりを宣言します。 株式会社設立に際し、12月20日に全国の顧客・お取り組み先へ「デパートメントストア宣言」を記載したご挨拶状を発送し、翌1905年（明治38年）の年頭に全国の主要新聞紙上で発表。すべてのステークホルダーに対して、百貨店の誕生を宣言し、ここから日本における百貨店の歴史がはじまりました。創業以来、いつの時代もお客さま第一、時代の変化にあわせた創意工夫による「革新」を繰り返しながら、「お客さまのために」という創業より変わることのない“まごころの精神”で豊かな生活文化を提案しつづけています。

詳しくはこちらをご覧ください。https://www.imhds.co.jp/ja/business/history/history_mitsukoshi.html