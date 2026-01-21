ベストコスメ15冠*¹を受賞したボディのエイジングケアシリーズ「FAS ザ ドレープ」より発売のボディミルク＆ハンドクリームに、春の気配を漂わせる新たな香り「SAWARABI」が新登場

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*²ブランド「FAS（ファス）は、発売から約2ヶ月でベストコスメ15冠*¹を獲得したボディのエイジングケア*²シリーズ「FAS ザ ドレープ」より、「FAS ザ ドレープ ボディミルク」および「FAS ザ ドレープ ハンドクリーム」の新たな香りとして「SAWARABI」を発売いたします。

古来、日本では香りに“聞く”という表現を使用してきました。香木を炊いて香りに心を澄ませ、自分と向き合うことを「聞香（もんこう）」と呼びます。ただ嗅ぐのではなく、心を傾け、香りの奥深さを理解するという意味があります。その香り遊びのひとつ「源氏香（げんじこう）」では、香りに物語の名前を重ね、四季や心の機微を香りの組み合わせで感じ取ります。

「FAS」では、ボディケアの時間が自分と向き合う豊かなひとときになるようにという想いを込めて、「源氏香」に登場するテーマをモチーフとした香りを、アーティストの和泉 侃さんが主宰する「Olfactive Studio Ne」にプロデュースいただきました。

既存の2種の香り「YŪGIRI」「HATUNONE」に続き新たに登場する「SAWARABI」は、源氏物語の第四十八帖で形見として描かれるモチーフ『早蕨』をテーマとした、春の湿度を纏う、ほろ苦く艶やかな香りです。

このエピソードでは、喪失感や誰かを想う切なさが描かれ、一方で確かな生命力が「贈り物」として描かれています。早春が終わる恋しさや未練と、盛りへ向かう季節の鼓動。この曖昧な“あわい”に感じられる憧憬が、香りで表現されています。

■「SAWARABI」～春の“あわい”の情景～

春雨に濡れる朝。早春の土から、

蕨がそっと芽を出し始める気配。

雨の雫に濡れて静かに散りゆく桜の儚さ。

早春の終わりと春本番のあわいを香りに仕立てました。

ローズゼラニウムを基調に、

草木の芽吹きを思わせる青さと早蕨のほろ苦さ、

そして桜の名残がほのかに重なる、

春の湿度を纏うような香りです。

また、化粧箱のデザインには、画家の中島あかねさんによる淡い色彩と余白の残るやわらかなイラストをあしらっています。

■FAS ザ ドレープ ボディミルク

独自開発成分「国産繭シルクエキス*³」の配合により、紫外線を浴びるボディの肌にやわらかな潤いを与えます。また、「京都産発酵はちみつエキス*⁴」や「黒米発酵液*⁵」も贅沢に配合することで、ごわついた肌をなめらかに整えながらエイジングケア*²も叶えるマルチタスクなボディミルクです。水分をたっぷり含みながらもコクがあり、ベタつきにくく心地よいテクスチャーに仕上げました。

■FAS ザ ドレープ ハンドクリーム

シリーズ共通成分の「国産繭シルクエキス*³」の他、アントシアニンが豊富な「黒豆ペプチド*⁶」や、ナイアシンアミド*⁷をスキンケアレベルで贅沢に配合。顔のように視線を集める「手」の肌にも顔レベルの潤いとハリを与え、惜しみなくふっくら満たしてくれるエイジングケア*²ハンドクリームです。ヴェールのような感触で手肌を包み込み、ふっくらとなめらかな質感を演出します。

■商品概要

FAS ザ ドレープ ボディミルク SAWARABI

予約受付開始日：2026年2月12日（木）

発売日 ：2026年3月11日（水）

内容量 ：250ｍL

価格 ：6,930円（税込）

FAS ザ ドレープ ハンドクリーム SAWARABI

予約受付開始日：2026年2月12日（木）

発売日 ：2026年3月11日（水）

内容量 ：40g

価格 ：4,400円（税込）

■FASの新しいギフトラッピングが登場

新しい季節のはじまりに、「FAS」から新たなギフトラッピングが2026年3月1日（日）より登場します。

日本で古くから親しまれてきた「あずま袋」に着想を得た2つのサイズのギフトバッグと、ブランドの歩みを象徴する紋章をあしらったギフトボックスをご用意いたしました。

春の新生活、 新しい一歩を踏み出す方へ、そして日々を慈しむご自身へ。

FASの新しいギフトラッピングで、日本の美意識を纏う、春の特別な贈りものを届けてみませんか。

*¹ 2025年12月末日時点

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ 加水分解シルク（保湿成分）

*⁴ グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿成分）

*⁵ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

*⁶ 加水分解ダイズエキス（保湿成分）

*⁷ 保湿成分

■「FAS」について

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト ：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X ：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

FAS お客様センター：info@fas-jp.com

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）