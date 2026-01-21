奈良県にて「環境問題を学べる謎解き」の参加型キャンペーンを実施！LINE謎解き「減CO2（ゲンコツ）ナゾトキ大作戦！」／2026年1月7日（水）～2026年2月7日（土）

株式会社IKUSA

あそび総合カンパニー株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、2026年1月7日（水）～2026年2月7日（土）の期間で、奈良県が実施するLINE謎解き「減CO2（ゲンコツ）ナゾトキ大作戦！」を制作しました。

本イベントは、LINEで出題される謎を解き進める「体験型アクティビティ」です。ご家族やご友人、おひとり様でも気軽に参加いただけます。

LINE謎解き「減CO2（ゲンコツ）ナゾトキ大作戦！」 概要

実施期間：2026年1月7日（水）～2026年2月7日（土）

参加費 ：無料

参加者プレゼント：「ワクワク ハッケン 減CO2（ゲンコツ） noNIWAコート」のナゾトキブースで

手がかりを確認しよう。クリア画面を見せると、プレゼントがもらえるよ！

プレゼント引換期間：2026年2月7日（土）＠イオンモール橿原 noNIWAコート内 ナゾトキブース

（数量限定／無くなり次第終了）

注意事項：スマートフォンの使用による通信料については、参加者ご自身の負担となります。

謎解きの解答をHPやブログ、SNS等で公開しないでください。

（感想等をSNSにアップしていただくことは問題ございません。）

景品の数には限りがあります。ご了承ください。

遊び方 ：下記URLから二次元コード（LINE）を読み込み、お友達を追加すると、

謎解きに挑戦できます。

友達追加URL：https://lin.ee/96ecM6Y

主催 ：奈良県

企画 ：株式会社日本総合研究所

謎解き制作：株式会社IKUSA

「みんなで減CO2（ゲンコツ）プロジェクト」とは？

“身近な店頭”で“身近な商品”を通じて、楽しく・面白く脱炭素 について「触れて・学び・取り組む」ことで、脱炭素に向けた意識 と行動の変化を促すプロジェクトです。

詳細は下記URLからご確認いただけます。

https://www.greenmarketing-lab.com/genco2/index.html

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502

札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



■株式会社IKUSA サービスサイト一覧



IKUSA.jp ：https://ikusa.jp/

チャンバラ合戦 ：https://tyanbara.org/

社内運動会.com ：https://shanaiundokai.com/

謎解きコンシュルジュ：https://nazotoki-concierge.com/

あそび防災プロジェクト：https://asobi-bosai.com/

ビジネスゲーム研修.com ：https://business-game-training.com/

ビジメシ ：https://biz-food.com/

SDGsコンパス ：https://sdgs-compass.jp/

あそぶ社員研修：https://asobu-training.com/

IKUSA ARENA：https://arena.ikusa.jp/



【サービスに関するお問い合わせ先】

TEL:03-5960-0193

メールアドレス：contact@ikusa.co.jp



【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社IKUSA 広報担当：小谷野

メールアドレス：pr@ikusa.co.jp

TEL:03-5960-5193