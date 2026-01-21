奈良県にて「環境問題を学べる謎解き」の参加型キャンペーンを実施！LINE謎解き「減CO2（ゲンコツ）ナゾトキ大作戦！」／2026年1月7日（水）～2026年2月7日（土）
あそび総合カンパニー株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、2026年1月7日（水）～2026年2月7日（土）の期間で、奈良県が実施するLINE謎解き「減CO2（ゲンコツ）ナゾトキ大作戦！」を制作しました。
本イベントは、LINEで出題される謎を解き進める「体験型アクティビティ」です。ご家族やご友人、おひとり様でも気軽に参加いただけます。
LINE謎解き「減CO2（ゲンコツ）ナゾトキ大作戦！」 概要
実施期間：2026年1月7日（水）～2026年2月7日（土）
参加費 ：無料
参加者プレゼント：「ワクワク ハッケン 減CO2（ゲンコツ） noNIWAコート」のナゾトキブースで
手がかりを確認しよう。クリア画面を見せると、プレゼントがもらえるよ！
プレゼント引換期間：2026年2月7日（土）＠イオンモール橿原 noNIWAコート内 ナゾトキブース
（数量限定／無くなり次第終了）
注意事項：スマートフォンの使用による通信料については、参加者ご自身の負担となります。
謎解きの解答をHPやブログ、SNS等で公開しないでください。
（感想等をSNSにアップしていただくことは問題ございません。）
景品の数には限りがあります。ご了承ください。
遊び方 ：下記URLから二次元コード（LINE）を読み込み、お友達を追加すると、
謎解きに挑戦できます。
友達追加URL：https://lin.ee/96ecM6Y
主催 ：奈良県
企画 ：株式会社日本総合研究所
謎解き制作：株式会社IKUSA
「みんなで減CO2（ゲンコツ）プロジェクト」とは？
“身近な店頭”で“身近な商品”を通じて、楽しく・面白く脱炭素 について「触れて・学び・取り組む」ことで、脱炭素に向けた意識 と行動の変化を促すプロジェクトです。
詳細は下記URLからご確認いただけます。
https://www.greenmarketing-lab.com/genco2/index.html
株式会社IKUSA
株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。
チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。
企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。
ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す
パーパス：遊びの価値を高める
会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）
設立 ： 2012年5月29日
東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F
大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805
名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8
東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302
福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502
札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101
役員 ：代表取締役 赤坂大樹
事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業
■株式会社IKUSA サービスサイト一覧
IKUSA.jp ：https://ikusa.jp/
チャンバラ合戦 ：https://tyanbara.org/
社内運動会.com ：https://shanaiundokai.com/
謎解きコンシュルジュ：https://nazotoki-concierge.com/
あそび防災プロジェクト：https://asobi-bosai.com/
ビジネスゲーム研修.com ：https://business-game-training.com/
ビジメシ ：https://biz-food.com/
SDGsコンパス ：https://sdgs-compass.jp/
あそぶ社員研修：https://asobu-training.com/
IKUSA ARENA：https://arena.ikusa.jp/
【サービスに関するお問い合わせ先】
TEL:03-5960-0193
メールアドレス：contact@ikusa.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社IKUSA 広報担当：小谷野
メールアドレス：pr@ikusa.co.jp
TEL:03-5960-5193