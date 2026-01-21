～新高1生と保護者へ、高校3年間の過ごし方と学習のポイントを伝授！～　2026年2～4月「親子で考える！高校生活スタートセミナー」を開催

学校法人 河合塾

学校法人河合塾は、2026年2月から4月にかけて、新高1生とその保護者を対象に、「親子で考える！高校生活スタートセミナー」を対面・オンラインで開催します。大学受験のプロである河合塾の講師が、高校入学後の学習でつまずかないためのポイントや、大学受験を見据えて今から意識すべきポイントなどをお伝えします。

■高校生活の不安を解消し、親子で「現役合格までのロードマップ」を考えるセミナー

高校進学に胸が躍る一方で、3年後に控える大学受験に漠然とした不安を抱える方は決して少なくありません。

当セミナーでは、河合塾の実力派講師から、高校受験と大学受験で重視されることの違いや、受験までのロードマップ、各時期における学習のポイントについて丁寧に解説します。「予習・復習のコツ」や「大学受験に向け、保護者としての適切な関わり方」など、具体的なアドバイスが毎年大好評です。さらに、対面実施では、進学アドバイザーからの大学入試の基礎知識のご説明も予定しています。

新高1生が学習の不安を解消し、充実した高校生活をスタートさせるための機会として、本プログラムをぜひ貴媒体にてご紹介ください。

■親子で考える！高校生活スタートセミナー 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/279_1_ac00710bac3a11d76e9c925f30c04cc4.jpg?v=202601211121 ]

●対象

新高1生とその保護者

※生徒のみ・保護者のみの参加も可能です

●講演内容

高校での学習・過ごし方のポイント、大学入試の基礎知識など

●受講料

無料

●詳細・申込

下記Webサイトをご確認ください

https://www.kawai-juku.ac.jp/event/spc/h-start/

■対面会場・日程一覧

英語科講師 杉本 綾乃数学科講師 宮田 篤志