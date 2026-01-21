【1/27 登壇】”SNS・レビュー・電話ログ”から風評リスクとインサイト活用する実践方法

株式会社エフェクチュアル

株式会社エフェクチュアル（本社：東京都港区、代表取締役：田中倫明）は、SNS・口コミ・レビュー・電話ログなどの「顧客の声（UGC）」をテーマにしたオンラインセミナー「“SNS・レビュー・電話ログ”から風評リスクとインサイトを活用する実践方法」を、2026年1月27日（火）12:00より開催いたします。参加費は無料です。


■ セミナー概要


SNS・口コミ・レビュー・電話ログなど、企業には日々多くの「顧客の声」が蓄積されています。しかし実際には、数値や評価だけにとどまり、
売上につながるインサイトや炎上の兆候を十分に活かしきれていないケースが少なくありません。


近年はAIの進化により、膨大なテキストデータを横断的に分析し、
「売上につながる顧客ニーズ」と「炎上を招くリスク」を同時に捉えることが可能になりつつあります。


本セミナーでは、SNS・レビュー・電話ログなどオンライン／オフラインの顧客の声をもとに、



・売上につながる「良いUGC」の見抜き方
・炎上前に現れる「悪いUGC」の兆候
・アンケートでは見えないインサイトとリスクの捉え方



を、具体的な事例を交えて解説します。



■ 開催概要


タイトル： “SNS・レビュー・電話ログ”から風評リスクとインサイトを活用する実践方法
日時： 2026年1月27日（火）12:00～13:00
形式： オンライン
参加費： 無料（事前登録制）
アーカイブ配信：2026年1月28日、2月4日


申込URL：
https://effectual.co.jp/sorila/seminar/20260127/?organizationId=2476




■ 登壇者



株式会社プラスアルファ・コンサルティング



見える化イノベーションセールスG　グループマネージャー　畠山 遼


2020年に株式会社プラスアルファ・コンサルティングへ入社。


セールスコンサルタントとして、SNSマーケティングにおける売上・認知度向上やVoC活用、さらにデータ分析を通じて、AI×DX領域の課題解決に従事。 X（旧Twitter）上のデータや社内VoCと購買データを掛け合わせた提案などにより、顧客企業のマーケティング戦略やブランド構築を支援し、成果創出に貢献。








株式会社エフェクチュアル



渡邉 陽介　執行役員CSO
GMOインターネットグループ、株式会社エルテスを経てエフェクチュアルに参画。WEBリスクマネジメントや店舗集客支援に携わり、700社以上の企業を支援。2022年8月より執行役員に就任。





■ 株式会社エフェクチュアルとは


代表者　：代表取締役　田中 倫明


所在地　：東京都港区南青山3-4-7 第7SYビル5F


設立　　：2014年11月25日


資本金　：450,298,060円


事業内容：


・企業のレピュテーションリスクを管理・対策する「オンライン評判管理対策」の提供


・WEB上の炎上リスクや誹謗中傷をモニタリングする「Mimamorn（ミマモルン）」の提供


・広告審査のガイドライン作成から表現チェックまで支援する「広告表現チェックサービス」の提供


・クチコミ・SNS・Googleマップの情報を一元管理し、店舗集客を最大化するSaaS


　「LOCATION CONNECT」の開発・提供


・集客用LPを定額・短納期で何度でも制作できる「LP放題」の提供


・MEO対策など


WEBサイト： https://effectual.co.jp/(https://effectual.co.jp/)



