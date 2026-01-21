【アトレ上野 PANDA CARNIVAL参加】「パンダでごろん」アートを採用した「リラックマ」×「Tokyo Tokyo」限定商品を2026年1月23日（金）よりシャン・ド・エルブ上野店限定で販売

株式会社アトレ

株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行）が運営する直営ショップ「シャン・ド・エルブ アトレ上野店」（所在地：東京都台東区）は、現在アトレ上野で開催中の「PANDA CARNIVAL」（パンダカーニバル）に参加し、人気キャラクター「リラックマ」と、東京の「伝統と革新」の魅力を発信する「Tokyo Tokyo」アイコンを取り入れた限定商品を、2026年1月23日（金）よりシャン・ド・エルブ アトレ上野店限定で販売します。

本商品は、「また会うための、ありがとう。またいつか、この上野で。」というアトレ上野 PANDA CARNIVALのテーマに合わせ、リラックマたちが仲良く並んだ「パンダでごろん」アートを採用 。

オリジナルTシャツ（税込4,290円）とオリジナルトートバッグ（税込3,190円）の2アイテムを通じて、国内外のお客様へ上野と東京の魅力を発信いたします。

■ 限定コラボレーションの背景と特徴

シャン・ド・エルブ アトレ上野店は、文化と芸術の玄関口である上野の街から、国内外のお客様へ東京の魅力を伝えるラインナップを構築しています。今回のコラボレーションは、アトレ上野が開催する「PANDA CARNIVAL」（2025年12月26日（金）～開催中）に参加する形で、リラックマたちが仲良く並んだ「パンダでごろん」アートワークで実現しました。

■ 商品詳細

「パンダでごろん」コラボ オリジナルTシャツ「パンダでごろん」コラボ オリジナルTシャツ

価格：4,290円（税込）

パンダがデザインされ、「Tokyo Tokyo」アイコンをあしらった上野限定Tシャツ。

「パンダでごろん」コラボ オリジナルトートバッグ「パンダでごろん」コラボ オリジナルトートバッグ

価格：3,190円（税込）

Tシャツと同様、パンダをあしらった、

上野観光記念やお土産に最適な限定トートバッグ。

■運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行

事業内容：駅ビルの管理及び運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他、

直営ショップ シャン・ド・エルブ